LÉNYEG: A neonáci Kotlebát végre jogerősen is elítélték, eggyel kevesebb idióta lesz a parlamentben

Marián Kotleba megkapta büntetését, az viszont vitatható, elégséges vagy igazságos-e a fél év felfüggesztett a szélsőségesek díszpintyének. Persze, jó nekünk, hogy ilyen piszlicsáré zsebnácikkal kell foglalkoznunk, amíg a szomszédban ártatlanokat gyilkoltat halomra egy eszement orosz.

Kotleba egyelőre megúszta a börtönt

Marián Kotleba bűnös – mondta ki kedden a Legfelsőbb Bíróság, amelyik hat hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az ĽSNS szélsőséges elnökét.

Az ügy előzménye, hogy Kotleba még 2017-ben egy nyilvános rendezvényen három családnak 1488 eurós jelképes csekkeket nyújtott át. Szakértők szerint az 1488-as szám neonáci jelkép. A 14-es egy David Lane nevezetű amerikai fajvédő egyik írására utal, amelynek egyik, az angol eredetiben 14 szóból álló mondata így hangzik: „Biztosítanunk kell fajunk fennmaradását és a fehér gyermekek jövőjét”. A 88-ban a nyolcasok az ábécé nyolcadik betűjét, a H-t jelölik, azaz a 88 jelentése HH, vagyis Heil Hitler.

Nyakatekertnek tűnhet ugyan ez a számmisztika, azonban a nácizmussal behatóbban foglalkozók tudják, hogy az 1488-as szám valóban az újnácik egyik ismert jelképe.

Ráadásul Kotleba az átadási ünnepséget március 14-re időzítette, ami a Tiso-féle fasiszta szlovák állam létrejöttének évfordulója.

A neonáci vezír az ítélet miatt elveszíti képviselői mandátumát, nem indulhat az idei megyei választásokon és a következő parlamenti választásokon sem.

Sokakat meglephet, hogy miért enyhítette ennyire a Legfelsőbb Bíróság az eredeti, 2020-as ítéletet, amely több mint négy évre rács mögé küldte Kotlebát. Nos, a Specializált Büntetőbíróság akkor úgy találta, hogy a képviselő népszerűsítette az extrémizmust, ezzel a tényállással azonban a legfelsőbb bíróság bírái nem értettek egyet. Szerintük is bűnös a képviselő, aki azonban az ítélet indoklása szerint nem hirdette a náci ideológiát, mindössze szimpátiáját fejezte ki iránta.

Persze lamentálhatunk afölött, hogy nem érdemelt volna-e szigorúbb büntetést, illetve hogy miért kellett öt évet várni a jogerős ítéletre vagy hogy az enyhe büntetés eléggé elriasztó lesz-e a hasonszőrű neonácik számára, egyelőre azonban legyen elég annyi, hogy legalább a parlament légkörét nem fertőzi tovább ez a rendkívül kártékony ember.

Zelenszkij számára elsődleges a szuverenitás

Azzal kevesen szállnak vitába, hogy bűnös-e Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök kapcsán már most sokan emlegetnek háborús bűnöket és népirtást, erre az ítéletre azonban feltehetően még éveket kell várnunk.

Az orosz hadsereg az utóbbi napokban az ukránok ellentámadása és az állóháború közepette kivonult az ukrán fővárostól északra lévő területekről. Az orosz erők kivonása Kijev környékéről nem jelenti azt, hogy Moszkva feladta volna törekvéseit Ukrajnában; a civilek ellen elkövetett tömeggyilkosság Bucsa városban háborús bűn, nemzetközi jogba ütközik és a legalapvetőbb emberi jogok semmibe vételét jelenti – ezt már Jens Stoltenberg NATO-főtitkár jelentette ki kedden.

Az ukrán elnök szerint az már győzelem lesz, ha Ukrajna megőrzi a nyílt háború előtti területét. Volodimir Zelenszkij kedden azt is kijelentette, a Bucsában feltárt „orosz vérengzések” után is folytatni kell a tárgyalásokat Moszkvával, legalább azért, hogy a humanitárius kérdéseket rendezzék. Moszkva persze továbbra is tagadja, hogy orosz katonák civileket végeztek volna ki Bucsában, megrendezett provokációnak nevezi az ott történteket.

Ha elkövetjük azt a hibát, hogy a Facebookon megjelenő okos kommenteket olvassuk, azt is megtudhatjuk, hogy a városban kivégzett civilek csak színészek. Ezt a bődületes baromságot sokan el is hiszik. És sajnos nekik is van választójoguk.

Vajválság a láthatáron

Az Ukrajna elleni orosz agresszió hatása ott is felbukkan, ahol ezt a legkevésbé várnánk. Kiderült például, hogy a vaj árának növekedéséért is Putyin elvtársnak kell köszönetet mondanunk. Az ukrajnai menekültek érkezésével ugyanis átcsoportosul a fogyasztás és a kereslet. Sokan Lengyelország felé menekülnek, amely hagyományosan nagy tejfölexportőr. De ami még fontosabb, hogy keleti szomszédunk a gabonafélék, ezáltal pedig a takarmánybevitel fő forrása is. Szlovákiában pedig egyre csökken a fejőstehenek száma, így igazándiból nincs is olyan tényező, ami miatt csökkenhetne a vaj ára.

Húsvét közeledtével kénytelenek leszünk akár 3-4 eurót is adni egy „nagy” kocka vajért, azonban ha valaki most látja elérkezettnek az időt, hogy áttérjen a margarinra, az sem jár túl jól, hiszen ez a növényi alapú kennivaló drágult az elmúlt időszakban a legszámottevőbben.

Arról nem is beszélve, hogy a szakemberek szerint hamarosan a kenyér ára is az egekbe szökhet, vagyis amúgy sem lesz mire kennünk az egyre drágább vajat.

Juhász László