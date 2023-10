LÉNYEG: A népbutító hólyag már most provokál, hogy köpködhessen?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Robert Fico Čaputovára vár - TASR

Ott van a köztársasági elnök előtt a ficói csomó, illetve a leendő miniszterelnök csipet csapatának névsora. Még sehol semmi, vagyis Zuzana Čaputová egyelőre nem nyilatkozott ennek a csomónak a kibogozhatóságáról, azaz a névsor minőségéről, de a népbutító hólyag már komoly indoklást követel, ha valamelyik tagjelöltje esetleg el lenne utasítva.

Robo séf sem biztos abban, amit kotyvasztottak?

Mindebből az sejlik, hogy Robo séf sem biztos abban, amit kotyvasztottak. Ami egyébkét, tévedés ne essék, dicséretére válik. Még ő sem lehet ugyanis olyan hülye, hogy ne kételkedjen Andrej Danko SNS-góré újfasiszta, álhírgyártó tökfejeiben. Nyilván kételkedik is, csak azt akarja kiprovokálni, hogy Čaputová mondja ki fölöttük az ítéletet. Hogy aztán lehessen rá nagyokat köpni a hígagyú smeres szavaztóbor kielégülése okán. Olyan módon, ahogy azt a kampányban produkálták.

Itt kell leszögezni, hogy nemcsak a szlovákság tekintélyes hányadáról van szó, hanem bizony azokról a magyar lelkekről is, akiknek az indokolatlan gyűlölködés olyannyira imponál - főleg a szociális háló zegzugaiban. Hogyne, ha már egyéb értelmes cselekvésre úgysem telik tőlük.

Šimečka vagy Danko?

Utóbbiak egészen biztosan attól is be fognak indulni, hogy az ellenzéki pártok, a KDH, az SaS és az OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia, Za ľudí koalíció képviselői is támogatni akarják a Progresívne Slovensko (PS) elnöke, Michal Šimečka megválasztását az ellenzéknek járó parlamenti alelnöki posztra. Annál is inkább, mert a politikai kultúra, vagyis a szokásjog íratlan szabályai szerint mindig a legerősebb ellenzéki pártot illeti meg az egyik parlamenti alelnöki poszt. Meg aztán, ha egy olyan címeres plagizátor, magyarán diplomatolvaj is pályázik az egyik alelnöki posztra, mint az Andrej, a Danko, akkor igencsak vastag bőrnek kell lenni annak a pofáján, akinek nem smakkol Šimečka. Aki, Dankokhoz képest minimum egy politikai Einstein…

De hát egy agymosott hordának ugyan regélhetsz holmi szokásjogról, meg politikai kulturáról, ha az épp a magára a suttyóságra van kiképezve. Ugyanúgy nekiesnek majd Šimečkának, ahogy Čaputovát mocskolták megválasztása óta. Csak azért, mert nem leveses kanállal falja a disznó fülét, ahogy őfeléjük szokás. Akik csak azért undorodnak pld. a szivárványtól, mert azt szerintük önkényesen „kisajátították maguknak a buzik”... Ezektől aztán várhatod az alázatot, méltóságot vagy éppen a békességet. Holott annyira vágynak a békére, hogy bárkit belefojtatának akár egy kanál vízbe, aki nem csatlakozik az idegengyűlölő, homofób ugatókórushoz...

Kiderül, hogy továbbra is a ború lesz-e az osztályrésze az asszonynépnek

Egyelőre nem tudni, vajon mit gondol egy ilyen brancs arról a tényről, hogy Szlovákiában a nőknek két hónappal többet kell dolgozniuk, hogy ugyanolyan éves fizetésük legyen, mint a férfiaknak. Számszerűleg ez annyit jelent, hogy jelenleg 18,8 százalékos a nemek közötti bérszakadék, míg az uniós átlag 13 százalék. Ami ha belegondol az ember, szintén nem éppen dicséretes.

A kérdés az, hogy érdekli-e a szlovákiai nők ebbéli helyzete azokat, akik az anya nő, az apa férfi divatos mantrát legszívesebben törvénybe iktatnák. Miközben az íratlan törvényük meg talán az, hogy a pénz számolva, az asszony verve jó…

No majd kiderül, hogy továbbra is a ború lesz-e az osztályrésze az asszonynépnek. A képmutató módon istenített anyáknak, akik szülési szabadságról visszatérve sem kapnak elegendő támogatást a munkáltatójuktól…

Majd a Fico-kormány megmutatja, mennyi az annyi

Ami viszont biztosnak tűnik, legalábbis egyelőre, hogy a Szociális Biztosító idén is kifizeti, méghozzá novemberben, a sokak által várt 13. nyugdíjat. Az is biztos, minél magasabb valakinek a nyugdíja, annál kisebb összegű kiegészítést kap.

Bár a választások előtt több párt is hangsúlyozta, fontos, hogy a 13. nyugdíj teljes összegű legyen, ezt egyelőre nem sikerült átültetni a gyakorlatba, a várható összeggel pedig sokan elégedetlenek…

No de majd a Fico-kormány megmutatja, mennyi az annyi. Addig is jó szurkolást!

Barak László