LÉNYEG: Ódor nem akar bizniszelni a politikusokkal, és minden euróért megküzd, közben meg azt is elárulta, mi nála a vörös vonal

Rengeteg pénz áll Szlovákia rendelkezésére, és szinte nem győzzük felhasználni. Most, hogy egy normálisabb, amolyan ügyvivő kormány irányítja az országot, amelyiknek a tagjai a választási kampány során aligha fognak gulyásleveseket osztogatni, még azt is hajlandóak lehetünk elfogadni, az uniós zsetonok százmillióit nem fogjuk tudni eltapsolni.

Sokminden a pénzről szól

Még az előző, 2020-ig tartó EU-s költségvetési időszak támogatását költené Szlovákia, és ezt az év végéig kell megtenni, különben búcsút inthetünk a zsozsónak. Most úgy hírlik, az úgynevezett strukturális alapokból mintegy 800 millió euró van veszélyben az összesen 14 milliárdból. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban azt is mondhatná, hogy így jár az, aki eddig minden mással törődött, csak a rendes kormányzással nem. Ódor Lajos szerint ha mindent a végére hagyunk, akkor már szinte bármire elszórnánk a pénzt, ami meg nem lenne túl hatékony.

Az Európa koronavírus-járvány utáni újjáépítését célzó helyreállítási alap felhasználásával állítólag egészen jól állunk, még ha csak a juttatás felét is tudjuk igénybe venni. Azonban a következő, a 2021-től számolandó költségvetési ciklus támogatásaira még egyetlen felhívást sem tettek közzé az előző kabinetek. Még jó, hogy erre előhúzható az az épkézláb érv, hogy ezt részben a covidos időszak okozta, és amúgy is, minden tagállam késésben van ebben a tekintetben. De Ódorék itt is mentik a menthetőt, és az első lépést ezzel a dotációval kapcsolatban hamarosan meg is teszi a régiófejlesztési tárca. Elvégre minden eurócent számít.

Nincs alkudozás

És még csak az sem létfontosságú, hogy a szakértőink kabinetje bizalmat kapjon a parlamentben, amelyiknek még elvileg szeptemberig kell ellavírozgatnia. A hivatalnokkormány feje nem is akar alkudozni a parlamenti támogatásért cserébe, végső soron ők nem kereskedők gyülekezete. De mivel nagyjából úriemberek társaságáról van szó, azért biztos, ami biztos, leültek a törvényhozásban helyet foglaló fontosabb politikusokkal egyeztetgetni. Ódor ezeket a konzultációkat korrektnek értékelte, azonban ezek alapján nem úgy látja, hogy szakértői kormányának bizalmat szavaz a parlament. Ez azonban nem ok arra, hogy tétlenül ücsörögjenek a bársonyszékeikben, ezért hát ilyen körülmények között is olyan kormányprogramot dolgoznak ki, ami alapján ősszel elszámoltatható lesz a kabinet. Amelyiknek a vezetője arról is említést tett, hogy a titkosszolgálatok igazgatója valószínűleg a helyén marad. Bár ennél a témánál meghúzta a kormányfő a vörös vonalat, amit a SIS nem léphet át: például nem avatkozhat be felderítés alatt álló botrányos ügyekbe, és nem szivárogtathat információkat politikai pártoknak. Csak remélni lehet, hogy a Sme rodinához bekötött szolgálatok emberei tartják magukat ehhez az intelemhez.

Támogatók köre

Így aztán Boris Kollárék sem zárták ki a kormány támogatását, és az várhatóan bizalmat kap az SaS-től, meg Eduard Heger demokratáitól. Az egykori vezető kormánypárt, az Igor Matovič vezette OĽaNO azért nem fért be ebbe a támogatói körbe, mert a pártvezér attól tette függővé a segítségét, ha Ódorék magukévá teszik az 500 eurós választási bónuszos fogását, amivel az "egyszerű emberek" már hónapok óta kampányolnak.

Fico nem állhat le

De még ez is jobb, mint az a Smer, amelyik azért sápítozik, hogy a NATO hasonló kampányt indítana Szlovákiában, mint hat évvel ezelőtt is, éppenséggel Robert Fico kormányzása idején. Akkor ennek a ruszofil populistának nem volt semmi baja a katonai szervezet szlovákiai tevékenységével, most meg ezt olyan égbekiáltó bűnnek állítja be, ami veszélybe sodorhatja a szeptemberi választások tisztaságát. A katonai szövetség első embere győzte nyugtatgatni Ficót, hogy a NATO sosem avatkozik be a tagállamok belpolitikai ügyeibe, mert a feladata a demokrácia, a nyitottság, a szabadság védelmezése. Csupa olyan dolog, amitől a hazai "szociáldemokraták" hordószónokának lúdbőrözik a háta. Könnyen lehet, hogy amilyen gusztustalanságokat művel Fico, rövidesen azt a marhaságot vágja majd a magyar gyökerekkel rendelkező hazai kormányfőhöz, hogy még csak nem is győzte ismertetni a kabinetjének programját a képviselők előtt, de már újabb kisebbséget ismertek el hivatalosan Szlovákiában.

Sidó Árpád