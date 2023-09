LÉNYEG: Orbán talán már Lukasenko babérjaira tör, sok szlovák párt mellett a Szövetség is felült a „menekültvonatra”

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Gyertyák a tavalyi, két meleg áldozatot követelő gyilkosság helyszínén (Fotó: TASR)

A menekültválságról, vagyis a Magyarországon keresztül Szlovákiába érkező közel-keleti, elsősorban szíriai menekültekről szólhat a választási kampány hajrája.

A Smer már melegít, Robert Fico a Nagykürtösre érkezett menekültekkel ijesztgeti az embereket. Gyimesi György (Szövetség) Čaputovát, Ódort, Hamrant és a progresszíveket általában hibáztatja.

Orbán tényleg Lukasenko nyomában jár?

A másik oldal szerint Orbán az, aki nem tudja megállítani a menekülteket Magyarország déli határán. Pedig milyen szép kerítést épített, amiről azt hirdette, hogy légmentesen zár. Ezzel szemben most azt látjuk, hogy naponta akár több száz menekült is érkezhet Szlovákiába Magyarországon keresztül, nekik pedig valahol be kellett jutniuk Magyarországra.

Vannak, akik szerint Orbán szándékosan tartja „nyomás alatt”, a szlovák-magyar határt, hiszen neki sem mindegy, hogy ki a szeptember 30-i választás után ki alakíthat kormányt.

Azt már korábban is sejtettük, hogy a magyar miniszterelnök nem egy progresszív kormánynak örülne a legjobban, de miután külügyminisztere Tibor Gašpar letartóztatása miatt sajnálkozott, világossá vált, hogy Orbán favoritja Robert Fico. Ez a „nyomás” a határon pedig egyértelműen Ficót segíti. Nem biztos tehát, hogy Orbán áll a menekülthullám mögött, de az biztos, ha Ficót akarja segíteni, akkor ez most nagyon jól jön neki.

És ha netán tényleg Orbán keze van a dologban, akkor a magyar miniszterelnöknek „sikerült” átlépnie egy újabb Rubicont, és már csak Alekszandr Lukasenko belarusz diktátorral említhető egy lapon, aki néhány éve a belarusz-lengyel határra „szállított” menekültekkel bonyolította a lengyelek életét.

A Smer természetesen már kezdeményezett egy rendkívüli parlamenti ülést is, vagyis annyi bőrt le akar húzni a témáról, ahányat csak lehet. Biztosan nem marad egyedül, a Hlas már bejelentette, hogy támogatni fogja az ülés megnyitását.

Sajnos az sem meglepő, hogy a Szövetség is felült a „menekültvonatra”, Forró Krisztián pártelnök a menekültektől félti az embereket, és az Ódor-kormányt hibáztatja, hogy nem szigorítja az ellenőrzést a magyar-szlovák határon.

Mert szerinte nem törődik Dél- és Kelet-Szlovákiával. Kérdés, hogy mennyire örülnének a választói, ha órákat kellene sorban állni a határon.

Az ország vezetői próbálják menteni a menthetőt, Hamran István a magyar rendőrfőnökkel tárgyalt, Zuzana Čaputová Novák Katalinnal akar egyeztetni. Hogy lesz-e foganatja ezeknek a megbeszéléseknek, az erősen kérdéses. Az viszont biztosan nem segít senkinek, ha elkezdünk félni a menekültektől, akik az egész történetben a legártatlanabb szereplők.

Majerský bemutatta a keresztény emberbaráti szeretetet

A KDH elnökének az egyik vasárnapi tévévitában sikerült a gödör aljára vinnie pártja erkölcsi színvonalát: egy egész kisebbséget nevezett az ország „szerencsétlenségének, rákfenéjének”. A műsorban Milan Majerský egy nézői kérdésre adott válaszában azt mondta, hogy a korrupció és az LMBT+ egyformán veszélyes. „Szerencsétlenség bármilyen ország, nemcsak Szlovákia számára – a korrupció és az LMBT+ is. Ezek rákfenék, melyek tönkreteszik az országot. Bármelyiket” – reagált a kérdésre.

Nem voltak illúzióink, hogy katolikus politikusként mennyire képes toleránsan viselkedni embertársaival, de azt azért nem vártuk tőle, hogy néhány hónappal a két meleg áldozatot követelő Zámocká utcai gyilkosság után „betegségnek” nevezi a melegeket.

