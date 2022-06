LÉNYEG: Pancser a miniszter, ráadásul primitíven zsarol, de ez egy olasz kapcsolatban megszokott dolog

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Lassan ott tartunk, hogy a sokszor elszabadult hajóágyúként viselkedő pénzügyminiszter a pártbeli "beosztottjával", a kormányfővel is összerúgja a port. De legalább a koronavírus háttérbe vonult.

Térdelj le és imádkozz!

Azt már megszokhattuk, hogy bizonyos időközönként Igor Matovič exkormányfő összekülönbözik Richard Sulík gazdasági miniszterrel. A vitájuk legutolsó körében a szociális kiadások megalapozottságáról veszekednek, meg arról, hogy az úgynevezett inflációellenes csomag ellentételezéseként milyen adókat lehetne emelni. Sulíkék vaskalaposak ebben a témában, szinte a pisztolytáskájukhoz kapnak, ha komoly szinten elhangzik az adóemelés kifejezés. Matovič meg arról panaszkodik, hogy ilyen körülmények között nem lehet tető alá hozni a költségvetést. Erre mondják azt a liberálisok, hogy ha a pénzügyminiszter nem tudná összeállítani az állami büdzsét, akkor ő egy pancser, és ilyen esetben el kellene gondolkodnia a munkahelyváltáson. Sulík konkrétan primitív zsarolásnak tartja, hogy Matovič a fasiszták segítségével átnyomta a parlamenten a milliárdos kiadásokat, majd benyögte, hogy upsz, nem stimmel a költségvetés. Az SaS elnöke úgy látja, kollégájának inkább azért kellene imádkoznia, hogy az államfő visszadobja a törvényhozásba az egész csomagot.

Olasz a házasság, de a család egyeseknek smafu

Matovič a beszólást majdnem eleresztette a füle mellett, mondván, nem fog reagálni olyan ember megjegyzéseire, aki számára a család semmilyen értékkel nem bír. És bár tudja, hogy a kormányt örökös koalíciós válság jellemzi, de ennek oka nem más, mint az, hogy a négypárti kabinet egy olasz házasságra hasonlít. Ahol meg állandó viaskodás. A pénzügyi tárca őre előrevetíti, hogy újabb harc vár ránk a tanárok, egészségügyi dolgozók meg a rendőrök béremelését illetően, mert szerinte Sulík inkább a gazdagokat, az alkoholt forgalmazókat és a szerencsejáték-iparban érdekelteket védi, ami meg úgy erkölcstelen, ahogy van.

Heger azt asztalra csapta a közmondások gyűjteményét

Ilyen viszonyok között nem csoda, hogy a kormányfőnek kezd elege lenni a civakodó miniszterei miatt. Eduard Heger miniszterelnök nem is tartja szerencsésnek a kormány zajongó tagjainak a megnyilvánulásait, de azért még optimista, mert bízik abban, hogy a kérdéses témákban egyezségre jutnak. Hiszen a fő küldetésük mégiscsak az, hogy konkrét eredményeket mutassanak fel. Az viszont Heger szerint nincs rendjén, hogy a pártjához tartozó Gyimesi György nem tartja tiszteletben a kérését és nem vonja vissza azt a javaslatát, amelyik tiltaná a melegek jelképének számító szivárványos zászló használatát állami épületeken. A kormányfő ezzel kapcsolatban mondott is egy elgondolkodtatót, mégpedig azt, hogy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, ráadásul Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan. Bármit is jelentsenek ezek a finomkodó "dörgedelmek". Annyit azonban tudunk, hogy a miniszterelnök a jelzett mondások szerint fog eljárni. Ha viszont majd beváltja ezt a nesze semmi "fenyegetését", annak pártbeli főnöke, Matovič miniszter nem fog igazán örülni, tekintve, hogy neki meg piszkosul bejön Gyimesi lobogós igyekezete. Még jó hogy, hisz alig van ennél "fontosabb" téma.

Nem kötjük az agresszor orrára, mit adunk az áldozatának

De azért akad meghatározóbb kérdés. Ilyen például a szomszéd országban tomboló orosz agresszió, ami miatt Szlovákia most 21 millió euró értékben adományoz hadianyagot Ukrajnának. Hogy pontosan mit, azt ezúttal nem kötik a pszichopataként viselkedő orosz államfő orrára. Különben is, olyan megegyezés született a NATO-n belül, amely szerint nem készítenek Vlagyimir Putyinnak listát arról, mivel segítik Kijev szabadságharcát. Vagy ahogyan ezt az éppen szerdán Ukrajnából hazaérő szlovák elnök jegyezte meg, létérdekünk, hogy a szomszédos ország megvédje magát, hiszen ha ez nem így történik, Oroszország megállíthatatlan lesz.

Volt Covid, nincs Covid

Az orosz állami vezetéshez hasonlóan "népszerű" koronavírus viszont megfékezhetőnek bizonyult. Legalábbis a hazai adatok erre engednek következtetni. Ugyanis hosszú idő után nincs új halálos áldozata a Covidnak Szlovákiában. Ez meg legalább olyan jó hír, mintha ki lehetne zárni azt, hogy a szabadrablásban jeleskedő Robert Fico-féle rezsim soha többé nem tér vissza a hatalomba.

Sidó Árpád