LÉNYEG: Pár nap és mulathatunk a Covid-elleni intézkedések temetésén, de az oroszok megint a spájzban vannak, akik ellophatják a show-t is

Az oroszok már betörtek a spájzba. De legalábbis a szomszéd országban csattognak a nagyorosz fasizmus bakancsai, ami ideát is fülsiketítő. Még jó, hogy a putyinisták nemzetközi megítélésével veteksző koronavírus visszavonulóban van, amit lassan a saját bőrünkön is tapasztalhatunk.

Putyin miatt készülődnek a szlovák katonák is

A hatalommániában tobzódó ruszki führer már két napja bejelentette, hogy az enyves mancsát ráteszi Ukrajna keleti részére, ami miatt a szomszédban szerdán rendkívüli állapotot hirdettek és megkezdődött a tartalékosok behívása is. Itthon ez úgy csapódott le, hogy a Szlovák Fegyveres Erőket úgynevezett vörös készültségi fokozatba helyezték. Ennek az a célja, hogy szükség esetén gyorsabban tudjanak reagálni a katonáink, akik megerősítik az ország legfontosabb infrastruktúráinak védelmét. Mindenki megnyugodhat, hiszen félezer vitéz áll rendelkezésre arra az esetre, ha szükség lenne rájuk a keleti határon, főleg a várható menekülthullám miatt.

A szlovák védelmi miniszter az ukrajnai helyzet súlyosbodására számít. Jaroslav Naď visszafogott megállapítása szerint a II. világháború vége óta most a legrosszabb a biztonsági helyzet Európában. Ha nem is pont így, de azt jelezte az illetékes elvtárs, hogy az oroszok adott szava egy kalap kulát sem ér. Így a velük tervezett diplomáciai tárgyalásokat is törölték, hiszen ezeknek már nincs semmi értelme. Bármiben is állapodnának meg, azt Vlagyimir Putyin bandája pikk-pakk megszegné.

Szégyenteljes rajongás

Ezért is szörnyű szégyen, hogy ezt az államfői pozíciójába stabilan odabűvészkedett orosz gengsztert nálunk rettentően sokan csípik. Az Európai Unió országai közül mindössze egyetlen ország akad, ahol nagyobb arányban szimpatizálnak az orosz elnökkel, mint Szlovákiában. Míg Bulgáriában a lakosság 70 százaléka tekint ájulva erre a háborús bűnös alakra, nálunk a lakosság 55 százaléka rokonszenvez vele. Persze, az sem éppen szívderítő, hogy rögtön a szlovákiaiak után a magyarországiak körében élnek-halnak a leginkább ezért a keleti despotáért. De erre legyen büszke a 12 éve a kottájából fütyörésző Orbán Viktor és az 1956-os forradalom eszmeiségére építő "polgári" kormánya.

Szombat esti láz

Ennyi lehangoló hír után kiérdemeltük azt, hogy legalább a közelgő hétvégének örülhessünk. Ugyanis nagy nap lesz a szombati: egy csomó járványügyi intézkedés megszűnik Szlovákiában. A kormány a szerdai ülésén jóváhagyott egy rakat enyhítést, amelynek keretében eltörlik a beoltottakat meg a többieket jelölő "ótépés" - és ahhoz hasonló betűszavakkal jelölt - rendszereket. A lényeg az, hogy mindenki számára megnyithatnak az éttermek, korlátozások nélkül üzemelhetnek a tömegközlekedési eszközök, beleértve a távolsági járatokat is. "Mindössze" a reszpirátor viselése marad kötelező, a beltéri és kültéri tömegrendezvényeken is. Aztán már csupán egy hónapot kell kibekkelni, és jön is az enyhítés második fázisa, amikor eltörlik a létszámkorlátozásokat, és módosul az arcunkat eltakaró maszkok viselésének a feltétele.

Mindez azért lehetséges, mert az elemzők úgy látják, hogy folyamatosan javul a járványhelyzet az országban, csökken a napi új pozitív esetek száma, bár a kórházban kezelteké viszont enyhén növekszik. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter úgy látja, a koronavírus-járvány stabilizálódására való tekintettel a jövő hét folyamán az osztályozó sátrakat is megszüntethetik a gyógyintézeteink előtt és péntekig vissza is vonhatnak minden katonát a szlovákiai kórházakból. Ők majd esetleg mehetnek a keleti végekbe szolgálni, ha már egyszer ilyen puskaporos a hangulat a posztszovjet térségben.

Fico és bicskája

Hasonlóan paprikás szitu viszont nem alakult ki ma a parlamentben, amikor is az előző rezsim levitézlett politikusai azt szerették volna elérni, hogy kirúgják a mostani belügyminisztert. Ebbe a próbálkozásba megint beletört Robert Ficóék bicskája, és Roman Mikulec maradhat a helyén. A Smer által ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt mindössze 50 képviselő támogatta a törvényhozás szerdai rendkívüli ülésén. Az eset érdekessége, hogy az ellenzéken kívül kizárólag a kormánypárti Sme rodina két képviselője támogatta Mikulec menesztését. Ez a két illető meg szimplán csak bosszút akart állni, mert a közeli rokonukat, a titkosszolgálatok korábbi vezetőjét tavaly korrupciós vádakkal letartóztatta a NAKA és néhány hónapig a rácsok mögött tartotta. Egészen addig, amíg aztán az oroszokkal szemben elfogultsággal is vádolt fura főügyész be nem védte a SIS-es főmufti popóját.

Sidó Árpád