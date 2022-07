LÉNYEG: Pénzesőt zúdít a pedagógusokra a kormány, amiből kijut a közszféra más dolgozóinak is

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Annyira jól söpri be az adókat az állam, hogy a közszférában komoly béremelést ígért a pénzügyminiszter. Így van ez rendjén, hiszen Szlovákiában amúgy is majdnem minden ágazatban emelkedtek a fizetések.

Matovič talált egy halom pénzt

Egymilliárd eurót talált a fiókjában Igor Matovič arra, hogy az állami intézményrendszerben dolgozók bérét növelhessék. Szeptemberben kezdődik a pénzeső, ekkor minden közalkalmazott markát 500 eurós jutalom üti. Majd januárjában szabad szemmel is jól látható béremelés jön, és ez még mindig nem minden, mert szeptemberben ismét csilingel a kassza. Még mielőtt a hitetlenkedők azt firtatnák, mégis, miből telik ilyenre az államnak, jusson eszükbe a pénzügyi tárca vezetőjének szerdai dicsekvése arról, hogy a béremelést az adók hatékonyabb beszedése és a jobb gazdálkodás teszi lehetővé. Arról nem beszélve, hogy a költségvetés jelenlegi hiánya kisebb, mint amilyet az utolsó normálisabb évben, a Covidtól és a nagyorosz fasizmustól mentes 2019-es évben tapasztalhattunk. A számokkal zsonglőrködők azt is kiokoskodták, hogy például a pedagógusok fizetése összesen 27 százalékkal emelkedik a 2023-as iskolaév kezdetéig. De az egészségügyi dolgozók gázsiját azonban ez a szerdai megállapodás nem befolyásolja, Eduard Heger miniszterelnök tájékoztatása szerint az ő béremelésükről külön folynak a tárgyalások.

Ha van pénz, nincs sztrájk

A pedagógus-szakszervezet vezetőjét annyira meghatotta ez a mai bejelentés, hogy kapásból bejelentette, a megegyezésnek köszönhetően rögtön lefújták a sztrájkkészültséget, és ígérik, pár éven belül nem kell pedagógussztrájkra számítani. A Statisztikai Hivatal is mára időzítette a bejelentését arról, hogy éves viszonylatban minden ágazatban nőttek a fizetések az országban. Azonban csupán egyetlen ágazat akadt, amely fel tudta venni a lépést az inflációval. A pénzromlást figyelembe vevő reálbérek a vizsgált szektorok közül csak a szálláshely-szolgáltatásban emelkedtek. A két számjegyű növekedés az év eleje óta tart ebben az ágazatban, ez pedig a világjárvány által megtizedelt turizmus ismételt fellendülésével magyarázható.

Heger beszél Sulík fejével

Szerdán az is kiderült, hogy szombat este találkozik Eduard Heger miniszterelnök a kormánynak éppen hátat fordító gazdasági miniszterrel, Richard Sulíkkal. Akinek szent meggyőződése, hogy a kormányfőt is adó OĽaNO vezetőjével, Matovičcsal képtelenség együttműködni. Főleg, miután a parlament megtörte a pénzügyminiszter úgynevezett inflációellenes csomagjával szembeni államfői vétót. Azóta ugyanis elmérgesedett a vita a koalícióban, és a politikai partnerek egymást vádolják azzal, hogy a másik a fasiszták gatyamadzagján lóg. A kormányfő arra nem tért ki, nem lenne-e jobb, ha mindkét dudás - Sulík és Matovič is - távozna a gyakran csárda hangulatot idéző kormányból. Heger szerint augusztus végéig, a koalíciós szerződést már előzetesen felmondó SaS ultimátumának lejártáig még elegendő idő van. Ettől még Matovič lemondásának kérdését lezártnak tartja, az OĽaNO mereven elutasítja ezt a Sulík-féle feltételt.

Bármekkora fallosz is Trnka, könnyen megúszhatja az undorító játékait

Közben meg nem várt fordulatot vett Dobroslav Trnka egykori főügyész bírósági tárgyalása a Gorilla-ügyben. Szerdán az illetékes bíróság leállította a hétpróbás gazember Marian Kočner pincsikutyájaként viselkedő exügyész ellen folyó eljárást. Ehhez az kellett, hogy a sokakra terhelő hangfelvétellel való üzleteléssel vádolt Trnka "bűncselekményét" először vétséggé minősítsék át, és aztán jött a felismerés, hogy hoppá, az ilyen kihágásokra csupán ötéves az elévülési idő, és az meg már régen lejárt. Szóval heló Trnka, te, a szlovákiai igazságszolgáltatás szégyene, takarodhatsz haza. Lehet ő akármilyen égigérő fallosz, ahogy Kočner nevezte őt több alkalommal, de megúszta. Talán. Mert az ítélet még nem jogerős, ugyanis az ügyész szerencsére fellebbezést nyújtott be.

Sidó Árpád