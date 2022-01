LÉNYEG: Pezsgők pukkanhattak Ficóéknál, de aztán jött a kijózanító hidegzuhany

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Csütörtökön pár órán keresztül jól érezhette magát Robert Fico, és "védence", a több ügyben is besározódott Norbert Bödör nyitrai vállalkozó. Az történt ugyanis, hogy a Legfelsőbb Bíróság egy alkotmánybírósági határozat alapján úgy döntött, elég volt másfél évig vizsgálati fogságban tartani a smeres exkormányfő haverját, mindjárt kezdődik az eljárás bírósági szakasza, most már szívjon egy kis szabad levegőt. De erre csupán pár órán keresztül volt lehetősége az oligarchának, mert jöttek a zsaruk és hopp, egy újabb korrupciós eset miatt ismét letartóztatták Bödört. Akinek több adag vaj lapult a fején. Egyrészt annak az Állattenyésztő ügynek lett a gyanúsítottja, amely Szlovákia történetének eddigi legnagyobb korrupciós balhéja, ahol 10 millió euró felett jár a kifizetett kenőpénzek összege.

Egy szippantás, és aztán hátra arc

Az előző kormányok idején ugyanis aki támogatást akart szerezni a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségtől, annak az összeg tizedét a korrupciós polipnak kellett adnia - ez a szabály érvényesült éveken keresztül az agrártárcánál. És ennek a pénznyelő rendszernek a csúcsán két oligarcha állt: egy SNS-hez bekötött pénzember, és a Smerhez közeli Bödör. Aki azonban más szálakat is mozgatott, nem kispályás szinten. Hiszen távoli rokonával, a korábbi országos főzsaruval, Tibor Gašparral egy a rendőrségen belüli bűnszervezetet működtetett, aminek egyik célja az volt, hogy lejárassák, vagy kiiktassák a Smer ellenfeleit, és így megőrizzék a korábbi vezető kormánypárt hatalmát. Erről az esetről szól a Tisztítőtűz elnevezésű nyomozás, ami novemberben zárult le. Ezért is fájhat most Ficónak, hogy nyitrai embere éppen csak beleszippantott a fagyos levegőbe, és már mehetett is vissza a hűvösre. Hiszen ki tudja, meddig bírja Bödör a megpróbáltatásokat, meddig képes megőrizni a titkait, és meddig tartja a hátát a smeres haverjainak. Akik meg gőzerővel azon dolgoznak, hogy előrehozott választások legyenek, és akkor talán minden szemétségük megúszható lenne.

Három oltás a tuti

Az Állami Gyógyszerellenőrzési Intézet is a megúszásról beszél, de ez már megint a koronavírusos téma. A szakemberek azt mondják, az oltás a kínai nyavalya omikronos változata ellen is nagyfokú védelmet nyújt, amivel elkerülhető a súlyos betegség, valamint a kórházba kerülés veszélye is kisebb. Az oltásellenesek biztos röhögnek az ilyen megjegyzéseken, ettől még a hozzáértők szerint a legújabb vizsgálati eredmények szerint az emlékeztető oltás jobban véd az új variáns ellen, mint a két oltás. Arról nem is beszélve, hogy jövő héttől aztán az OP-pluszos új világban jól jön a harmadik védőoltás. Az megőrzi a szabadságunkat. És még egy kis pénz is állhat a házhoz.

Matovič tovább motivál

Ugyanis az állami kassza legfőbb őre, Igor Matovič másodszor is meghosszabbította az oltás határidejét ahhoz, hogy az arra jogosultak megkaphassák a 200, illetve 300 eurós "vakcinapótlékukat". Azok a 60 év felettiek tehát, akik január végéig beoltatják magukat, bónusz üti a markukat. A pénzügyminiszter úgy véli, ezt a pénzzel kitömött motivácót siker koronázta, ugyanis ennek köszönhetően szerinte sokkal több nyugdíjas döntött úgy, hogy áll az injekciós tű elébe.

Le a felesleges tananyaggal!

Közben meg készülget az oktatás tartalmi reformja, ami arra összpontosít, hogy ne a biflázáson legyen a hangsúly az iskolában, hanem a gyakorlatban is alkalmazható tudáson. Az oktatási tárca belátta, hogy sok felesleges ismeretet tömnek a diákok fejébe, ami csak stresszeli és leterheli a gyerekeket. Ezzel szemben az új koncepció célja az, hogy a sulisok „örömmel és nyugodtabb körülmények között” tanulhassanak. Az oktatás tartalmi változásával állítólag a lakosság is egyetért, felmérések azt mutatják, hogy a szülők több mint kétharmada szeretné, ha a járvány lecsengése után módosulna a tananyag tartalma.

Sidó Árpád