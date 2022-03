LÉNYEG: Pozsonyban komolyan gondolják azt, hogy ruszkik haza, és ha szemfülesek az emberek, akkor a zsaruk is jobban dolgoznak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Lassan öt hete lövi rakétákkal a civil lakosságot az egyre tébolyultabbnak tűnő orosz elnök, és szinte meg is szoktuk, hogy háború dúl a szomszédságban. Mindenki teszi a dolgát: az ukránok hősiesen védekeznek a megkergült atomhatalom ellen, mi meg fegyvereket szerzünk be, hogy felkészülhessünk a legrosszabb forgatókönyvre. Ha már az orosz hatalom, olyan, amilyen. Egyfolytában hazudozik és kegyetlenkedik.

Mikulec megúszta

Ebben a helyzetben a szlovák belügyminiszternek sikerült megkapaszkodni a bársonyszékében, mert szerdán bizalmat kapott a parlamenti képviselőktől. Roman Mikulec ellen az volt a vád, hogy az orosz agresszió kiváltotta menekültválság kezelését baráti magáncégekre bízta, ami miatt az egyik kormánypárt, a Sme rodina kicsit finnyáskodott is, és nem vett részt a szavazáson. De Boris Kollárék nélkül is sikerült egyben tartani a négypárti koalíciót.

Fegyverbe!

Ez szép teljesítmény ezekben az időkben, amikor az ország légvédelmi rendszerének a megerősítése az egyik legfontosabb feladat. A védelmi miniszter szerint Szlovákia területének lehető legnagyobb részét le akarják fedni, és most az ország középső részén állítottak fel egy üteget. A kormány arra is rábólintott, hogy Finnországtól vásároljunk páncélozott csapatszállítókat, de azért a gyártásban részt vennének a hazai hadiipari cégek is.

Ruszkik haza!

A diplomáciai vonalon is megy a nagy rendcsinálás. Az orosz nagykövetség Pozsonyban "állomásozó" alkalmazottjai annyit kavartak nálunk az utóbbi időben, hogy ezt megelégelték a szlovákiai illetékesek és úgy döntöttek, hogy 35 fővel csökkenti az Oroszország szlovákiai képviseletén dolgozók létszámát. Biztos lesz majd moszkvai válasz erre a lépésre, de nincs mire várni. Az agresszorok csak az erő nyelvén értenek, hát tessék. Vagy ahogy a felvilágosultabbak mondják: Ruszkik haza!

Nyomul a NAKA

Közben a szlovák zsaruk is komoly fordulatszámon pörögnek. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA emberei összesen 24 személyt tartóztattak le az Állami Tartalékalapnál az előző kormány idején kötött fura közbeszerzési szerződések miatt, és feltételezhető, hogy több személy ellen is eljárást indítanak. És ez még nem minden! Sikerült szerdán letartóztatni Marian Kočner egykori jobbkezét, Štefan Ághot is, akit 13 éves szabadságvesztésre ítéltek a televíziós váltók ügyében, de a börtön helyett inkább menekülőre fogta. Ámde egy szemfüles utas felismerte őt egy Csehországba tartó vonaton, aztán szépen lefotózta, mi több, videót is készített róla, amit továbbított a rendőrségnek, hogy tutira menjenek. A fülön csípett Ágh kiadásáról majd a cseh hatóságok döntenek.

Az orosz terror tetőzi a bajokat

És arról, hogy gazdasági téren mi vár ránk idén, meg jövőre, azt meg a nemzeti bank szakemberei vizsgálják. A jegybank idén megközelítőleg 8, jövőre pedig akár 14 százalékos áremelkedésre számít Szlovákiában. A magas inflációt gyengébb gazdasági növekedés kíséri majd, ami az elkövetkező években 2-3 százalék körül mozoghat, de az ukrajnai háború drámai forgatókönyvének megvalósulása esetén jövőre az meg is torpanhat. A központi pénzintézet három lehetséges becslést készített, és felvázolt egy putyini agresszió nélküli verziót is. Mivel az árak növekedése és a gazdasági fejlődés lassulása okozta problémák az ukrajnai konfliktus nélkül is előjöttek volna. De a szomszéd ország oroszok általi terrorizálása csak tetőzi a bajokat.

