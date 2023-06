LÉNYEG: Prigozsin megmutatta, mennyire ingatag Putyin rendszere és milyen „erős” a hadserege

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Habár már szombaton véget ért Jevgenyij Prigozsin zsoldosvezér lázadása az orosz hadsereg vezetése – és Putyin? – ellen, egyelőre még az sem teljesen világos, hogy mi történt péntek éjszaka és vasárnap hajnal között Oroszországban. Az biztosnak tűnik, hogy a Wagner magánhadsereg pénteken éjjel bevonult Rosztovba, elfoglalta az orosz hadsereg déli körzetének főhadiszállását, a város melletti katonai repülőteret és gyakorlatilag minden katonailag fontos pontot a városban, majd elindultak Moszkva felé az „igazság menetével”.

A főzsoldos közben szokásához híven gyalázta Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt, de

ezúttal már óvatosan „belekóstolt” magába Putyinba is. Kijelentette ugyanis, hogy Ukrajna megtámadása tévedés volt, a NATO és Ukrajna nem készült 2022 februárjában, vagyis az orosz agresszió elindítása idején megtámadni Oroszországot.

Ukrajna megtámadása pedig egyértelműen Putyin felelőssége, még ha sokan Oroszországban úgy vélik is, hogy a „tanácsadói” megtévesztették őt.

A lázadás azonban rövid életű volt, Prigozsin több száz kilométer megtétele, néhány orosz helikopter és repülőgép lelövése után, mintegy 200 km-re Moszkvától megállt, és kijelentette, hogy nem akarja, nem is akarta megdönteni a kormányt. Habár árulás ellen már nyomozás folyt ellene, a hivatalos hírek szerint a belarusz elnök érte el, hogy megálljon, mielőtt még Moszkva előtt összecsapott volna a reguláris orosz hadsereggel, ami már tényleges polgárháborút jelentett volna.

Prigozsin azonban már a hosszú meneteléssel is nevetségessé tette az orosz hadsereget, és ezzel közvetve Putyint. Az internet népe meg is bélyegezte az egykor a világ második legerősebb hadseregének tartott orosz haderőt:

a mémek szerint már Oroszországban is csak a második legerősebb, hiszen a néhány tízezer fős Wagnert sem tudták megállítani.

Figyelmeztető jel az is, hogy az orosz hadsereg gyakorlatilag tétlen maradt, ami jelentheti azt, hogy sok orosz katonai vezető maga is szimpatizál Prigozsinnal, de azt is, hogy annyira megbénultak, hogy órákig döntésképtelen voltak. Egyik sem vet túl jó fényt az egykor valóban félelmetes, de még ma is több mint 6000 atomtöltettel rendelkező orosz fegyveres erőkre.

Mi lesz Putyin rendszerével?

A legtöbben természetesen azt találgatják, hogy az egynapos lázadásnak milyen következményei lesznek Putyinra és rendszerére. Az elemzők a legvalószínűbbnek azt tartják, hogy

az orosz elnöknek sikerült ugyan elkerülnie a legrosszabbat, vagyis a tényleges fegyveres összecsapást a Wagner és az orosz hadsereg között, de ezen a szombati napon már elkezdődött számára a vég.

Persze a rendszer agóniája még sokáig eltarthat, de valakik valahol már tényleg készítik a selyemzsinórt Putyinnak. A selyemzsinórt azonban valószínűleg Prigozsin is megkapja/megkapta, ahogy a CIA volt főnöke üzente neki, jó lesz, ha elkerüli a nyitott ablakokat a magasabb emeleteken, nehogy hirtelen „kiszédüljön” rajta, ahogyan az korábban az orosz gazdasági és politikai élet több ismert képviselőjével megtörtént, ha nem teljesen álltak Putyin mellé.

A menekültek kérdésében egyetért a V4

Pozsonyban a V4-ek próbáltak meg közös nevezőre jutni a hétvégi oroszországi események kapcsán, de csak annyira jutottak, hogy Magyarország kilóg a sorból. Csehország, Lengyelország és Szlovákia továbbra is támogatja – fegyverekkel is – Ukrajnát, Orbán Viktort viszont a hétvégi események után is „békepárti”, nem lát okot arra, hogy változtasson különutas külpolitikáján.

Pedig ok lenne rá, elég, ha Magyarország energiafüggőségét nézzük: nem biztos, hogy a legszerencsésebb megoldás olyan országból venni a földgázt és a kőolajat, ahol nem tudjuk ki a főnök.

A menekültpolitikában végül egyetértettek: meg kell védeni az unió külső határait, ezt Orbán is sokszor hangsúlyozza. Igaz, a magyar-szerb határra épített magas kerítés ellenére Orbánnak sem igazán sikerül a „megvédeni” a külső határt, hiszen a Szlovákiában idén regisztrált 10 ezer menekült 99 százaléka biztosan Magyarországon – és a határkerítésen – keresztül érkezik hozzánk. Vagyis azt kéri az uniótól, amire ő sem képes.

Az infláció elviszi a nyaralások nagy részét

Az infláció, a lakosság romló anyagi helyzete rányomja bélyegét a nyaralásokra is, a lakosság több mint 30 százaléka biztosan nem megy nyaralni, derül ki egy napokban nyilvánosságra hozott felmérésből.

A lakosság többi része is óvatos, csak 44%-nyian válaszolták, hogy biztosan mennek nyaralni, viszont közülük is sokan rövidebb pihenést terveznek, mint a korábbi években, sokan pedig inkább itthon nyaralnak.

Mindössze 25 százalék mondta azt, hogy ki tudnak fizetnie egy 7-10 napos külföldi nyaralást. Tíz emberből négy azt mondja, hogy az emelkedő árak miatt nem megy külföldre, a lakosság 20 százaléka pedig legfeljebb 400 euróból fog nyaralni.

