LÉNYEG: Putyin geopolitikai mániája bátor oroszlánokká varázsolt néhány politikust és a megye Dunaszerdahelyre is küldene menekülteket

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Harkivban sem kímélték az oroszok a lakóházakat (Fotó: TASR/AP)

Már a huszadik napja harcolnak az ukránok az életükért, a hazájukért és a szabadságért, ami a normálisabb politikusokat komoly gesztusokra készteti. Az orosz agresszió témája mindenhova begyűrűzik.

Bátor oroszlánok

A "bátor hármak" szerdán tértek vissza az országukba az oroszok által ostromlott ukrán fővárosból, ahova a lengyel, a cseh és a szlovén miniszterelnök vonattal ugrott el. Ők azért utaztak Kijevbe, hogy kinyilvánítsák: egyértelműen támogatják az ukránokat, akik a putyinizmus elleni harcban nincsenek egyedül. Mára az is kiderült, Eduard Heger miért hiányzott a vakmerő politikusok csapatából. Állítólag a hazai biztonsági erők kifejezetten nem javasolták, hogy a szlovák kormányfő az ukrán fővárosba utazzon. A kabinet vezetője jelezte is, hogy az utazást kezdeményező Mateusz Morawiecki hívta Ukrajnába, de biztos noszogatta őt a cseh kollégája is, hogy "hele, Eduarde, tarts velünk". Heger most egy kicsit sajnálja, hogy a döntését az emberek csalódásként élik meg, és az is lehet, hogy a szomszédságban a béke apostolává lényegült "utcai harcos" is szánja már, hogy a lengyel baráttal nem haladnak egy vágányon.

Kémek, adjátok meg magatokat!

Ám most a szegény szlovák kormányfőt a héten kipattanó kémbotrány foglalkoztatja, amelyiknek a hazai főszereplői egy kis kenőpénzért Moszkvát látták el információkkal. Heger azonban jelezte, az állam és biztonsági szolgálatai megalkuvást nem ismerve lépnek fel azok ellen, akik spionkodnak. Ráadásul még fel is szólította azokat, akik netán részt vettek volna ilyen spicliskedő tevékenységben és pénzért kedveskednek Oroszországnak, hogy önként adják fel magukat.

Közben az oroszországi oroszok - a szíriai és a csecsen "hittestvéreivel" karöltve - tovább gyilkolják halomra az ukrajnai orosz ajkúakat az egész országban. És biztos az inváziós hadsereg sorkatonái sem érzik jól magukat, amikor a testvéri nemzet ukránul alig beszélő fiait és lányait mészárolják le, csak azért, mert a moszkavi hibbant múmiának ez a geopolitikai mániája. De a parancs az parancs. Ölni kell, ha meghalnak is.

Könnyebb lesz menekültnek lenni

Emiatt meg már milliók voltak kénytelenek elhagyni az országukat, és Szlovákiában is már 200 ezernél több menekült érkezett. Még szerencse, hogy az állam meg lépett, és megváltoztatta az emberáradattal kapcsolatos rendszert a keleti határokon, hogy megkönnyítse az intézkedést és kényelmesebbé tegye az önkéntesek munkáját. Tájékoztató szórólapok készülnek a főként gyermekükkel menekülő anyáknak, amelyen feltüntetik az utazási lehetőségekkel kapcsolatos információkat. A Szlovákiában maradókat buszokkkal Homonnára és Nagymihályba szállítják és ott megkapják az ideiglenes menedékkérelemhez szükséges összes dokumentumot, arról nem is beszélve, hogy az állam elszállásolja őket. Sőt, arról is döntött a kormány, hogy havonta legfeljebb 1250 euróig terjedő összeget kaphatnak azok, akik ingyenesen menedéket biztosítanak az ukrajnai menekülteknek és az összeg nagysága attól függ, hogy az önkéntes mennyi helyiséget tud felajánlani erre a célra.

A hazai megyei önkormányzatok sem ülnek ölbe tett kézzel. Például a nagyszombati régióban elsőként az egyik galántai szakközépiskola kollégiumában biztosítanak szállást, emellett további lehetőségeket alakítanának ki, akár Dunaszerdahelyen is. A kerület területén összesen 300 fekvőhelyet akarnak biztosítani az arra rászorulóknak, az önkormányzat pedig önkéntesek jelentkezését várja, akik segítenének elvégezni a felmerülő feladatokat.

Lassan azt se fogjuk tudni, mi fán terem a maszk

Három hete pár napon keresztül azt lehetett érzékelni, az orosz tankok eltiporták a fránya koronavírust, de az még mindig itt lebzsel. Továbbra is magas a pozitív tesztek aránya és 10 ezer körül van a napi új fertőzöttek száma. Ugyanakkor Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter szerint stabiak a körülmények. Annyira, hogy belátható időn belül a a járványhelyzet lehetővé teszi, hogy megszabadulhassunk a szájmaszkoktól. Lehet, hogy egy hónap múlva, de az is megtörténhet, hogy majd csak májusban. Remélhetőleg legkésőbb addigra majd Moszkva is kijózanodik és ilyen-olyan fogásokkal sikerül kikúrálni őt a nagyorosz nacionalizmus nyavalyájából.

Sidó Árpád