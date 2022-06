LÉNYEG: Putyin sátáni ügyeskedése ellenére télen mi nem fagyunk meg, de át kell gondolnunk, mire mennyit költünk

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A körülményekhez képest egy aránylag kiegyensúlyozott napon vagyunk túl, amibe még pozitív kicsengésű hírek is belefértek.

Persze, alapból nagyon összetett a helyzet: a koronavírusos két év után döcögve indult be a gazdaság, azonban kilábalnia a válságból nincs is esély, hiszen Vlagyimir Putyin ostoba háborúja minden számítást keresztül húzott. Szóval itt van velünk egy korábban alig tapasztalt infláció, meg a félelem, hogy mi lesz, ha majd rosszabb lesz. És mivel ez mindenkit érint, nem is csoda, hogy sokan olvasták az összefoglalónkat arról, hogyan menthető a pénzünk értéke a krízis idején. Ha egyáltalán van egy kis félretett zsozsónk. Úgy néz ki, részvényekbe, aranyba, kriptovalutába, meg ingatlanba is érdemes pénzt fektetni, mindegyik mellett szólnak érvek. Bár ez utóbbit állítólag hiba lenne a befektetések szent gráljának tekinteni, az ingatlanok ára ugyanis csökkenni kezdhet.

Bizonytalankodik a piac

Ez pedig részben az ukrajnai háborúnak tudható be, ennek következtében nő a piaci bizonytalanság. A magas infláció olyan mértékben csökkentheti az emberek vásárlóerejét, hogy az idei év második felében lassulni kezdhet az ingatlanárak növekedése. Mostanra tehát megtapasztalhattuk, mi fán terem a válság. Alig tudunk félrerakni egy kevés pénzt, és gyors ütemben fogynak a megtakarításaink. Másfél éve még a bevételeink 14 százalékát tettük félre tartaléknak, most meg elképzelhető, hogy ez az érték alig öt százalékra zsugorodik. A szlovákiai háztartások az utóbbi időben nagyon eladósodtak, ezért némelyikük egzisztenciális nehézségekkel szembesülhet. Rekordmértékű hitelt vettünk fel, és a legnagyobb kiadásaink a lakhatási költségekkel függnek össze, meg az élelmiszerárakkal. A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetet bár a világjárvány idézte elő, de azt súlyosbítja az Ukrajnában zajló katonai konfliktus, és ez az embereket az úgynevezett fogyasztói magatartás átgondolására kényszerítheti.

Úgy pazarlunk, mintha nem lenne holnap

Ez ránk is fér, mert mára kiderült az is, hogy az óriási drágulás ellenére továbbra is nagyban pazarolnak az emberek – évente több mint félmillió tonna étel végzi a hazai kukákban, ami pénzben kifejezve annyi, mintha egy család fejenként vagy 150 eurót vágna miszlikbe. Különösen azért szembetűnő a pocsékolás problémája, mert Szlovákiában az emberek közel 12 százaléka nem engedheti meg magának, hogy minden másnap megfelelő ebédet vegyen magához.

De azért tartalékolunk is

De legalább jó ütemben készülünk a télre, ami néhány országban a hibbant orosz államfő miatt didergősre is sikeredhet. Ahogy Moszkva játszik a gázcsapokkal, az alapján bármi elképzelhető, ezért a legmegfelelőbb, ha jó előre csurig tölti az állam a tartályokat. Szlovákia a gázbeszerzést illetően a legnagyobb mértékben készletezett országok közé tartozik Közép-Európában, pedig a Szlovák Gázművek jelenleg csak a megállapodás szerinti mennyiség felét kapja Oroszországtól. A szlovák gazdasági minisztérium korábban már jelezte, hogy annyi energiahordozót szeretne tartalékolni, hogy az a következő tél egészére, azaz 2023 tavaszáig kitartson. Ez azonban nagyban függ majd attól, hogy mennyire lesz kemény a tél. És ez még nagyon távolink tűnik a júniusi 37 fokból szemlélve.

Indulhat a kerekítés

Azonban lassan itt a július, ami most egyet jelent azzal, hogy már egyre kevésbé fogja duzzasztani a pénztárcánkat az 1 meg 2 centes "fillérek", amik továbbra is törvényes fizetőeszközök maradnak. Ugyanis a készpénzben történő fizetésnél a végösszeget 5 centre vagy tízesekre kerekítik, ami nem vonatkozik a bankkártyás, meg az egyébb "okos" fizetésre. Hogy ez mennyire könnyíti meg a helyzetünket, majd kiderül, de az biztosnak látszik, hogy egy másik fronton, a betegszabadság terén egyszerűsödik az életünk. Június 1-je óta "írhatnak" ki elektronikus betegszabadságot az orvosok, ami leegyszerűsíti a páciensek dolgát, hiszen minden további ezzel kapcsolatos hivatalos ügyet online intézhetnek. Most még vagy másfél évig létezni fog a papíralapú ügyintézés is, aminek aztán 2024-től inthetünk búcsút.

