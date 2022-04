LÉNYEG: Putyinnak egyre többen fordítanak hátat, kivéve Magyarországot, amelyik előre megy a szakadék felé

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A keddi hírekben Oroszország bukkan elő úton-útfélen, még akkor is, ha részletesen nem is foglalkoznánk az ukrajnai hadiállapotokkal. Míg Pozsonyban borsot törnek az orosz nagykövetségi diplomaták orra alá, egy francia színészlegenda pedig hátat fordít Putyinnak, Budapesten várhatóan a választások után is megmarad az oroszbarát kormányzati narratíva.

Mondd, te már megint őt választanád?

Már csak kettőt kell aludni, és megtudjuk, hogy Magyarországon újabb négy évig Orbán Viktornak fogják hívni a miniszterelnököt. A végeredmény miatt nem kell tövig rágnunk a körmünket, hiszen Magyarországon egyértelműen a Fidesznek lejt a pálya – mondta podcastunkban Hegedűs Dániel politológus. És nemcsak a „kormányzati tájékoztatás” címén valójában a kampányra korlátlanul elkölthető közpénzek vagy a kormánypártnak kedvező faramuci választójogi törvény miatt, hanem a hatalmas mediális túlsúly okán is. Az elemző szerint a kormányzat által leuralt tömegtájékoztatás miatt a legtöbb magyar választóhoz el sem jut annak a híre, hogy az Orbán-kormány az elmúlt években külpolitikai szempontból teljesen elszigetelte Magyarországot, így nem csoda, hogy az illiberális demokráciának még mindig sok milliós szavazóbázisa van déli szomszédunknál.

A Berlinben élő politológus szerint azonban még mindig nyitott a választás kimenetele, bár ahhoz nagyon nagyot kellene nyernie az ellenzéknek, hogy megállíthassa az orbáni gőzhengert. Riportalanyunk szerint az orosz-ukrán háború kitörése növelte a kormánypárt népszerűségét, és a Fidesz győzelme esetén a hivatalos oroszbarát kormányzati narratíva a putyini agresszió ellenére is megmarad Magyarországon, ez azonban már nem annyira a választóknak szól, mintsem Brüsszelnek és Washingtonnak.

Borisz az oroszok orra alá

Borisz Nyemcovról, Vlagyimir Putyin egyik legnagyobb néhai kritikusáról neveznek el egy utcát Pozsonyban. Nem is akármelyiket, hanem azt, amelyen a pozsonyi orosz nagykövetség épülete is áll. Nyemcovot hét évvel ezelőtt gyilkolták meg, miután többször letartóztatták kormányellenes tüntetéseken való részvétel miatt, és halála előtt több cikket is írt, amelyekben összefüggésbe hozta Putyint és környezetét a korrupcióval.

Az ártatlanság vélelme miatt természetesen nem állíthatjuk, hogy Putyin gyilkoltatta meg Nyemcovot, mindenesetre ez a jófej gerillaakció szépen összecseng az ellenzéki vezetésű Ferencváros tavalyi húzásával. Amikor Orbánék bejelentették, hogy kínaiaktól felvett hitelből építenének a budapesti Diákváros tervezett helyére egy kínai egyetemet, a IX. kerület olyan utcanévtáblákat helyezett ki az egyetem területe mellé, amelyek Kínában meglehetősen érzékeny témának minősülnek, így jött létre a Dalai Láma út, az Ujgur Mártírok útja vagy a Szabad Hongkong út.

Kalasnyikov helyett ceruzával harcol

A legnehezebb a gyerekeknek elmagyarázni, mi is zajlik Ukrajnában. Főleg akkor, ha az ember maga sem érti, miért történnek ezek a borzalmak a szomszédban. Ezt már egy neves ukrán grafikus, Mikola Kovalenko mondta riportfilmünkben. Ő évek óta Pozsonyban él, most azonban Kijevből ki kellett menekítenie szeretteit, akiknek addigi életükből gyakorlatilag egy bőröndjük maradt.

Mikola a beszélgetésben elmondja, először arra gondolt, ő is visszamegy Ukrajnába, és fog egy gépkarabélyt, hogy megvédje a hazáját. Végül úgy döntött, Kalasnyikov helyett ceruzát fog, és azzal harcol a putyini agresszió ellen, amihez a legjobban ért. Azóta minden nap rajzol egy háborúellenes plakátot. A több mint egy hónapja tartó képzőművészeti harc végét ugyan még nem látni, Mikola Kovalenko azonban reméli, minél előbb abbahagyhatja ezt a sorozatot.

Depardieu kiszeretett Putyinból

Putyinból nemcsak az ukrán grafikusnak van elege, hanem a nála jóval híresebb francia színészlegendának, Gérard Depardieu-nek is. Róla közismert, hogy szoros barátság fűzi Vlagyimir Putyinhoz, csütörtökön mégis elítélte az orosz elnök "elfogadhatatlan őrült eltévelyedéseit", és bejelentette, hogy három párizsi koncertjének bevételét az ukrajnai áldozatoknak ajánlja fel.

Depardieu annak ellenére kiszeretett tehát az orosz elnökből, hogy pár éve még orosz útlevelet is kapott Vlagyimir Putyintól, akit évekig egyfolytában méltatott, sőt nemrég még II. János Pál pápához is hasonlított.

Még szerencse, hogy a barátait megválogathatja az ember, ha elég egészséges a lelke ahhoz, hogy belássa: tévedett.

