LÉNYEG: Reggel jött az exminiszter, és bejelentette, hogy jelölt akar lenni, aztán egész napra ellopta a show-t

Augusztus harmincadika van, azaz éppen egyetlenegy hónap választ el minket az előrehozott parlamenti választásoktól. De kissé mintha egy másik időszámításban élnénk, mert a szerdát egy olyan össznépi voksolási "ügy" lengte be, aminek kevés a köze az októberben összeülő új parlament megszavazásához.

Van egy jelölt, aki államfő lenne

Az történt, hogy az exkülügyminiszter Ivan Korčok ma reggel hivatalosan bejelentette, indul akar a jövőre esedékes köztársaságielnök-választáson. Még mielőtt azzal vádolnánk a volt minisztert, hogy csak megtrollkodta a politikai pártok versengésének utolsó szakaszát, gyorsan tegyük hozzá, hogy a korábban az SaS színeiben külügyérkedő főtisztviselő még nem csapott a húrok közé. Azaz még nem kampányol, csak a szükséges aláírások begyűjtését indította el, mert pártoktól független jelöltként szeretne belevágni a népszerűsítési hadjáratába. Egy sajtótájékoztatót is összehívott Korčok, ahol felkínálta 30 éves diplomáciai tapasztalatát, meg a világos álláspontját arról, mit kell tenni annak érdekében, hogy Szlovákia még a mostaninál is egy jobb hely legyen. Jelszavai valának: együttműködés, tapasztalat és a haza szolgálata.

És még az esélyei sem rosszak

Ezeken kívül mást is fontosnak tart, például a hazafiság képviseletét, amit szerinte sajnálatos módon azok próbálják a magukévá tenni, akik képtelenek összeegyeztetni a patrióta hozzáállást az európaisággal. És az is igaz, hogy pár idiótától tényleg gyakran hallani azt, mintha a Nyugatról valamiféle veszély leselkedne ránk, ezért is alapvető az euroatlanti elkötelezettségünk, így meg kizárt, hogy Korčok olyanokkal is összefogjon, akik szerint a „háború a Nyugatról érkezett Ukrajnába”. A Matovič- és Heger-kormányok korábbi minisztere elhatározását az is befolyásolta, hogy Zuzana Čaputová beismerte, elég volt neki egy megbízatási időszak. Nyár elején, amikor a mostani államfő bejelentette, hogy nem óhajt újrázni, Korčok máris fontolóra vette indulását a 2024 tavaszán tartandó választáson. Ez is az oka lehetett annak, hogy visszautasította Richard Sulík pártelnök ajánlatát, és nem akart a liberális párt listavezetője lenni. Úgy nehezebb lett volna polgári jelöltként láttatnia magát. És most a parlamenti választásról csak mindenkit arra buzdít, hogy vegyen részt a voksoláson. Ettől még az esélyei viszonylag jók, hiszen egy júliusi felmérés alapján a választók 30 százaléka szimpatizált vele. Csak két politikus előzte meg: Peter Pellegrini, illetve Robert Fico, ám egyáltalán nem biztos, hogy ezek ketten indulni fognak a bő fél év múlva időszerű megmérettetésen.

Szoknya helyett nadrág

A normálisabb politikai értékrendet képviselő pártok közül páran már meg is szólaltak. A Progresívne Slovensko, az SaS, az Eduard Heger vezette Demokrati és az OĽANO helyesli Ivan Korčok döntését, de a támogatásával kapcsolatban azonban egyelőre nem nyilatkoztak. Bezzeg Milan Uhrík, a szalonképtelen Republika vezetője már támadásba is lendült, mondván: Szlovákiának nincs szüksége egy újabb Zuzana Čaputovára, aki szoknya helyett már nadrágot viselne. És ha már előkerült az államfő neve, akkor nem árthat az sem, ha beszámolunk arról is, hogy az elnök szerdán bevallotta, az elnökválasztáson induló minden olyan demokratikus jelöltnek örül, akinek az övéhez hasonló az értékrendje. Ezért aztán Korčok indulását is kedélyesen fogadta.

Fanyaloghatunk és fohászkodhatunk

Hogy a szlovákiai magyar szavazók körében mekkora lehet az örömködés, az egy helyénvaló kérdés. Közösségünk eddig általában a Smer jelöltjének konkurensét karolta fel, de Korčoknak volt pár olyan megszólalása, ami miatt nem feltétlenül tarthat igényt a dél-szlovákiai régiók pártfogására. Hacsak nem gondolja meg magát a született diplomata, és jól nekimegy Fico minket szívató gonosz állampolgársági törvényének, esetleg beismeri, hogy a második világháború utáni jogfosztásokért az itteni magyarok megérdemelnének egy vaskos bocsánatkérést. Ezzel együtt meg bőven belefér, hogy az elnökválasztás második fordulójában majd Korčok lesz az, akinek a sikeréért fohászkodni fogunk. Mint mondjuk 2014-ben Andrej Kiska győzelméért.

Végkifejlet újratöltve

De most annak is szoríthatnánk, hogy az új parlament megválasztásáig derüljön ki minél több szemétség a titkosszolgálatok tevékenységéről, amit a NAKA már egy ideje vizsgálgat. Ez az a Végkifejletnek elkeresztelt rendőrségi akció, ami arra enged következtetni, hogy a Sme rodinás titkosszolgálati vezetők úgy hamisították a bizonyítékokat, hogy az megfeleljen a Smer tisztességtelenségben megőszült embereinek. Most azt történt, hogy szerdán felmentették a titoktartási kötelezettség alól a SIS kirúgott igazgatóját, aki mostantól nem hivatkozhat arra, hogy bár kedve lenne nyilatkozni, de sajnos nem szegheti meg a törvényt azzal, ha kikotyogna valami titkosat. Mostantól viszont kedvére kiteregetheti a szennyest.

Sidó Árpád