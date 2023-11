LÉNYEG: Rekordokat dönt a korengedményes nyugdíjazást kérelmezők hada

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ekkorát még nem kaszáltak a nyugdíjasok!

Itt van például a nyugdíjak és a nyugdíjasok helyzete, amely 2023-ban viszonylag kedvezően alakult: idén először volt például lehetőség arra, hogy 40 ledolgozott év után lehessen kérvényezni a nyugdíjat. A magas infláció miatt pedig ebben az évben kétszer is valorizálták a nyugdíjakat, plusz jött még a 13. nyugdíj, valamint a 300 eurós karácsonyi kiegészítés.

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen emelkedett, konkrétan rekordot döntött azoknak a száma, akik a korkedvezményes nyugdíj mellett döntenek. Az utóbbi időszakban ugyanis annyi vonatkozó kérelem érkezett, hogy az állam számára ez váratlanul nagy-nagy költségvetési terhet jelent. Vagyis mindez akkor történik, amikor az államnak sürgősen csökkentenie kellene a költségvetési hiányt, miközben a parlament 440 millióval terhelte meg az államkasszát.

Nehogy most a valakik meg a senkik azt kezdjék ragozni, hogy az újságírók irigylik a nyugdíjasoktól a pénzt! Merthogy ilyesmit gondolni bizony zöldség, vagyis ostobaság. Arra szertnénk csak idejekorán figyelmeztetni, hogy a költségvetési hiány fokozza az állam, vagyis minden egyes állampolgár eladósodását. Merthogy az a hiányt végül az adófizetők fizetik majd meg. Konkrétan a jelenlegi nyugdíjasok gyermekei unokái, de akár dédunokái...

Természetes persze, hogy a jelenleg korkedvezményes nyugdíjaztatást igénylők le sem bagózzák, hogy ki fizet majd és mit valamikor a végén... Erről tanúskodik, hogy míg 2022-ben és 2021-ben nagyjából 14-15 ezren jelezték igényüket a korkedvezményes nyugdíj iránt, addig idén október végére már csaknem 20 ezren, azaz 5500-zal többen voltak, akik benyújtották az erre vonatkozó kérvényt. Az év végéig pedig még van bő egy hónap, ez idő alatt is nagy érdeklődésre számítanak. A matematika ugyanis egyértelmű. A korengedményes nyugdíj nagyon előnyös, hiszen az esetleges csökkentés ellenére is megéri – vélik a szakértők, mert idén októberig a korengedményes nyugdíj átlagos összege magasabb volt, mint a standard nyugdíj átlaga. A korábbi években ez egyébként fordítva volt.

Akkor most kinek is van igaza? Illetve van-e azon csodálkoznivaló, hogy rekordokat dönt a korengedményes nyugdíjbavonulást kérelmezők hada?

Csak kenyeret süthetnek majd?

A korkedvezményes nyugdíjbavanulás egyébként nem kis gondot jelent az ország pékségeiben. a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója szerint a szektorban nagyon sok munkavállaló korkedvezményes nyugdíjba vonul, másrészt egyre több péket dönt le a lábáról az influenzajárvány, ami jelentősen korlátozza a termelést. Olyannyira, hogy a karácsony előtti időszakban akár áruhiány is lehet.

Szóval vigyázat, hiába lesz bőven pénz a nyugdíjasoknál is, a pékségek működésének alapvető veszélye esetén kizárólag alapterméket állíthatnak majd elő. Vagyis karácsony ide vagy oda, a péksütemények, édességek széles választéka helyett elsősorban csak kenyeret süthetnek.

Nem csak gyógyszertárakban vásárolhatunk majd bizonyos gyógyszereket.

No mindegy, majd meglátjuk, mi lesz ebből. Mákos bejgli helyett legfeljebb veszünk fájdalom- és lázcsillapítókat meg vitaminokat, ha hamarosan Szlovákiában is bevezetik azt, ami külföldön már megszokott. Tehát hogy már nem csak gyógyszertárakban vásárolhatunk majd bizonyos gyógyszereket. Egyes országokban egyébként, például az Egyesült Államokban, Finnországban, Dániában, Nagy-Britanniában, de már Csehországban is van erre lehetőség. Mármint, hogy hogy akár élelmiszerüzletekben, vagy benzinkutakon is vásárolhassanak az emberek bizonyos gyógyszertermékeket. A szlovákiai kereskedők is igyekeznek meghonosítani ezt a trendet. Többek közt a dm és a Dr. Max drogéria is kacérkodik a gondolattal, hogy a drogériai termékek mellett gyógyszerek is megtalálhatók legyenek a polcaikon. Feltéve, ha bizonyos előírások mellett a gyógyszertárak elutasító álláspontjával is hajlandóak lesznek megbirkózni.

A jelenlegi Fico-kormány belügyminiszterének a potenciális bűnelkövetők helyett azok üldözőivel van problémája

Ugye, mintha a politikán kívül is lenne élet! Illetve gond akárhány és akármilyen. Bár azt jó lesz megjegyezni, hogy valamennyi társadalmi gond eredője politikafüggő. A nyugdíjazástól kezdve a mindennapi kenyéren át a gyógyszereinkig, a bűnüldözésig, a biztonságunkig bezárólag. Vagyis nem mindegy, kik azok, akik döntéshelyzetben vannak. Ahogy az sem mindegy, mit csinálnak a pénzünkért. Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter például büntetőfeljelentést tett, amiért úgynevezett védett bejelentői státuszban részesítették Ján Čurilla NAKA-nyomozót és társait. Azokat a nyomozókat vegzálja a fiatalúr, akik az jelenlegit megelőző Fico-kormány alatt elkövetett korrupciós bűncselekményeket felderítésén dolgoztak. Nyilván nem véletlen, hogy a jelenlegi Fico-kormány belügyminiszterének a potenciális bűnelkövetők helyett azok üldözőivel van problémája. És tessék elképzelni, akadnak számosan valakik, illetve senkik, akik mindennek tapsolni képesek…