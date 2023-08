LÉNYEG: A rendőrség most még azt teheti, ami a dolga, Ficóéknak ezért nincs más választásuk, nyerniük kell

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

„Ismét eljöhet az idő Szlovákiában, amikor nem a választások első helyezettje alakíthat kormányt” – fejeztük be hírösszefoglalónkat tegnap ilyenkor, amikor még nem ismertük az AKO ügynökség legújabb felmérését.

Beleköphet a PS Ficóék levesébe

A legújabb közvélemény-kutatás sem hozott nagy meglepetést: ahogy közeledünk a választások szeptember végi időpontjához, úgy betonozódik be az első három párt sorrendje. Azt ugye tudjuk, hogy ezeknél a felméréseknél nem a százalékpontok a lényegesek, hanem inkább a trendek, ezért szinte teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy Robert Fico Smer pártjának van a legnagyobb esélye a választási győzelemre. A második helyezést a progresszívek borítékolhatják maguknak, a „Pellearcú” Smer, vagyis a Hlas választói pedig a dobogó harmadik fokára számíthatnak. Ennek ellenére korántsem egyértelmű, hogy Robert Ficónak fogják hívni Szlovákia következő miniszterelnökét. Nem biztos ugyanis, hogy lesz elég potenciális tettestárs, akikkel összebútorozhat.

Két ügynökség is előrukkolt tegnap legújabb felmérésük eredményével. Az Ipsos szerint a Progresívne Slovensko csak 3, az AKO szerint pedig mindössze két százalékponttal marad csak le a Smer mögött. A következő hetek mindenesetre valóban sorsdöntőek lehetnek a választás végeredményére nézve: Pellegrini megerősödése már nem várható, ennek a pártnak az esetében a népszerűségi trend egyértelműen csökkenést mutat. A Smer stabilitásának növekedésére számíthatunk, azonban egyáltalán nem esélytelen, hogy a PS tovább erősödjön, és egy nagy hajrával kiüsse a nyeregből Ficóékat.

És persze nagyon sok múlik azon is, hogy a jelenleg „futottak még” kategóriás pártok közül végül hány bukdácsol át a parlamenti küszöbön. Ez nemcsak a töredékszavazatok „nagyok” között történő elosztása miatt fontos, hanem a leendő kormánykoalíció összetétele szempontjából is. Hiába alakítana ugyanis kormányt a PS például az SASkával, a Demokratival vagy a KDH-val, ha ezek a pártok be sem jutnak a törvényhozásba.

Azt azonban szem előtt kell tartania a legoptimistább demokratának is, hogy PS nélkül lehet kormányt alakítani, Hlas nélkül viszont aligha.

Nyugalom, szó sincs rendőrpuccsról

Pénteken a nyilvánosság elé kellett lépnie a két legfőbb közjogi méltóságnak. Zuzana Čaputová államfő és Ódor Lajos miniszterelnök a Biztonsági Tanács ülése után próbálta megnyugtatni az ország népét, hogy attól függetlenül, mit mond Robert Fico, nincs rendőrpuccs az országban.

Arról már tegnap beszámoltunk, hogy a NAKA csütörtökön lecsapott többek között a titkosszolgálat és a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjére is, igyekezvén felgöngyölíteni egy szervezett bűnözői csoportot. A történetről rengeteget lehetne filozofálni – főleg most, hogy még nem is tudjuk, valójában miről is van szó –, a lényeg azonban az, hogy Szlovákiában jelenleg a rendőrség megteheti, hogy akár a titkosszolgálat vezetőinek sorában is rendet vágjon, és – legalábbis az előrehozott választásokig – tényleg nincs érinthetetlen ember ebben az országban.

Na, ettől félnek a leginkább Robert Ficóék, ezért muszáj mindenáron megnyerniük a szeptember végi voksolást.

Szabadlábra kerülhetnek a megyeri „maffiavámosok”

És még egy szervezett bűnözői csoportról ejtsünk szót. Ha a Legfelsőbb Bíróság is úgy akarja, hamarosan szabadlábra kerülhet a nagymegyeri vámosmaffiaként elhíresült bűnszervezet két tagja – Jaroslav K. és Tomáš S. A két férfi már május óta előzetes letartóztatásban van. A Specializált Büntetőbíróság nemrég a kérelmüknek eleget téve kimondta, hogy fogva tartásuk már nem indokolt. Az ügyész panaszt nyújtott be a döntés ellen. Volt is oka rá. Ugyanis a két férfit, továbbá másik 7 személyt is azzal vádolnak, hogy bűnszervezetet hoztak létre a munkahelyükön.

A rendőrség szerint a nagymegyeri vámosok legkésőbb 2017 óta maffiaként működtették az álltaluk vezetett hivatalt. Védelmi pénzeket szedtek be a környékbeli kiskereskedőktől. Több ezer eurós bírsággal fenyegették meg a boltok tulajdonosait, akiktől végül kénőpénzt fogadtak el. Közúti ellenőrzéseik során pedig kitalált pénzbeli büntetéseket szabtak ki. Aki eleinte nem volt hajlandó fizetni, azt erőszakkal vették rá.

„Csápjaik" a nagymegyeri táblán túl is elértek. Dunaszerdahelyen, Galántán és Szereden is szedték „áldozataikat", ám a lista még ennél is hosszabb lehet. Az említett Jaroslav K. és Tomáš S. szabadlábra helyezése azért is lenne érdekes, mivel a nyomozók szerint pont ők ketten működtették a „bizniszt".

Juhász László