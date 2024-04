LÉNYEG: Rengeteg pénzt érdemelnének a nyugdíjasok, csak győzze az államkassza!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Szeptember óta választási lázban ég az ország, ezért a kampány sem veszhet el, legfeljebb átalakul. Ősszel új parlamentet hoztak össze mindazok, akik elmentek voksolni, aztán most kiválasztódott egy vadonatúj államfő is, és hét darab hét múlva meg már arról dönthetünk, hogy kiket küldünk az Európai Parlamentbe, hogy "megvédhessék" az egész Kárpát-medencét a migráns hadaktól és a háborútól. Június eleje meg már itt van a nyakunkon, ezért aki megteheti, gyorsan kiteszi az ablakba azt, amivel magához édesgetheti az embereket.

Megjelent a 13. nyugdíj, vegyék és vigyék!

A kormánykoalíció egyelőre a helyén van, ráadásul többséggel rendelkezik a parlamentben, nagyjából tehát azt tesz, amit csak akar. Csütörtökön például arról kívánt dönteni, hogy legyen izmosabb a 13. nyugdíj, elvégre ez a téma másfél millió választópolgárt érint. Mégpedig nem is akárhogyan. Az elképzelés az, hogy idén az időskori juttatás már állítólag 606 euró lesz, míg az eddig hatályos jogszabályok szerint ez a summa 50-300 euró között mozgott. A Hlas irányította munkaügyi minisztérium meg megérezte, lépnie kell, mert hát a fogyasztói árak 2020 óta jócskán megugrottak és a szociális juttatások értéke meg ezzel ellentétben csak egyre erodálódott. Így viszont, hogy most változtattak a kifizetési szabályokon, mélyen a zsebbe kell nyúlnia az állambácsinak. Az ezzel járó kiadások idén elérik a 830 millió eurót, ami meg nem is a teljes összeg. Arról már nem is beszélve, hogy három év múlva 1 milliárd fölé emelkedhet az intézkedésből eredő kiadás.

A fedezet vajon mi?

Ám ez kit izgat? A kormányt, meg az ebben a kérdésben most hozzájuk csapódókat nem annyira. Kerül, amibe kerül, nyújtózkodhatunk szinte bolondulásig, a takaróval meg majd törődjenek a kávéházakban hüledező lelketlen pénzszámolgatók, akik csak arra képesek, hogy maguk elé morogják, ne költsünk többet, mint amennyink van. Hogy kik tartoznak ez utóbbi kategóriába? A nemzeti tanácsban nincsenek túlreprezentálva, hiszen a pénzszórást feltételező törvénymódosítást 104 képviselő támogatta, a koalíciós képviselőin kívül például a kereszténydemokraták is. A legerősebb ellenzéki tömörülés, a PS tartózkodott, ahogyan az SaS is. Richard Sulíkék azt mondják, ez a változtatás se nem szociális, se nem szolidáris, mert a nyugdíjtípusoktól függően a maximális összeget kapják meg azok, akiknek magasabb a járadéke, és a minimális összeget azok, akiknek meg a legalacsonyabb a juttatása. Azaz ha valamelyik nyugdíjtípusnál az átlag nem éri el a 300 eurót, akkor a 13. nyugdíj ebben az esetben automatikusan megreked 300 eurónál. Az meg szerintük alap, hogy erre az egészre nincs fedezet. Az Igor Matovic vezette Slovensko mozgalom meg szintén félrerakta a populizmusát és azt mondta, ez a nyugdíjasok pénztárcájának kedvező lépés nem fér bele a büdzsébe.

Ám a lehetőségek tárházába viszont simán belefér az, hogy a most megválasztott, de még ki nem nevezett köztársasági elnökkel azon melegében egyeztetett a Magyar Szövetség vezetője. Show must go on, folytatódjon hát az együttműködésük! Elvégre ne felejtsük el, hogy Pellegrini valahol a koalíciós Hlas vezére, és a pártnak jelenleg hét minisztere van. Forró Krisztián három témáról egyeztetett Peter Pellegrinivel, köztük a Beneš-dekrétumok „hatástalanításának” ügyéről. Rögtön meg is egyeztek egy munkacsoport felállításában, melynek feladata olyan megoldás keresése lesz, amely jogbiztonságot garantálna a kollektív bűnösség elvén alapuló ügyek esetében. Mindez a földelkobzási rendeletek végrehajtására vonatkozna, amire hivatkozva az utóbbi években a Szlovák Állami Földalap több száz hektárt „nyúlt le”. szemét módon. Kíváncsian várjuk, mi sül ki ebből a kooperációból. Ha már a közösségünk pillanatnyilag legerősebb politikai szervezete 2016 után ismét úgy határozott, leáll bizniszelni a cikibb oldallal, valamit kihozhatna belőle. A lelkiismeretünknek már amúgy sem árthat.

Sidó Árpád