LÉNYEG: Robert Fico megalakíthatja 4. kormányát, de nem lesz könnyű menet; Karikó Katalin viszont Nobel-díjat kap

Fotó: Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

Két hetet kapott Robert Fico, hogy biztosítsa a legalább 76 képviselő támogatását következő kormánya támogatásához, Zuzana Čaputová köztársasági elnök ma átadta neki a kormányalakítási megbízást. Az államfő nem nagyon tehetett mást, hiszen a Smer lett a szombati választás győztese, igaz, annyi szavazatot nem kapott, mint 2012-ben, hogy önállóan is kormányt tudjon alakítani.

Sőt, legalább két koalíciós partnerre lesz szüksége. A 23 százalékos eredményével azonban 42 képviselői helyet szerzett, és újra nehezen megkerülhető párttá vált a törvényhozásban. Nehezen megkerülhető, de megkerülhető, ha mindenki betartja, hogy nem lép vele kormányra, aki ezt ígérte.

Nem is lesz olyan könnyű Ficónak kormányt alakítania

Fico is elismerte, hogy nem lesz könnyű a kormányalakítás, pedig elméletben nem olyan nehéz összerakni neki a minimálisan szükséges 76 voksot. Elég meggyőznie a Hlast és az SNS-t, és megvan a 79 képviselő. Viszont ez a koalíció elég kockázatosnak tűnik, látva az SNS parlamenti frakciójának összetételét.

A SNS 10 tagú „együttesében” ugyanis csak Danko a valódi SNS-tag. Valószínűleg nagyobb szava lesz a frakcióban Tomáš Tarabának, aki az előző parlamentbe még az ĽSNS listáján jutott be.

Tarabához hasonló utat járt be a két Kuffa-testvér is, akik ciklus elején hagyták faképnél Kotleba pártját. És hát Danko nem biztos, hogy tűzbe tenné a kezét a többi frakciótagért sem. Vagyis az SNS-szel alakított koalíciós kormány nagyon könnyen kisebbségivé válhat, és hát erre Ficónak és Pellegrininek sincs nagyon szüksége.

Összesen négy lehetséges forgatókönyv van a kormányalakításra, vagyis az SNS felcserélhető lenne – Ficóék részéről legalábbis – a KDH-val, ami számban 81 képviselőt – és valószínűleg a képviselőket tekintve is stabilabb koalíció jelentene. Csak a KDH elnöke többször is elmondta, hogy ő ellenzi a koalíciókötést a Smerrel. Persze magyarázatot mindig lehet találni, de ez akár a frakció osztódásához is vezethetne. František Mikloško, aki most újra képviselő lett, már kijelentette, hogy ilyen kormányt nem támogatna.

A várható lemorzsolódásra tekintettel természetesen négyes – Smer-Hlas-KDH-SNS – koalícióval is próbálkozhat Fico, ez 91 képviselőt, tehát alkotmányos többséget jelentene, de talán ez lenne a legkevésbé stabil megoldás.

Ha Ficónak nem sikerül a kormányalakítás október közepéig, akkor Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke próbálkozhat. Neki valójában csak egy esélye van: a PS-Hlas-KDH-SaS koalíció tudna többséget biztosítani a kormánynak – 82 képviselőt. Ehhez azonban Šimečkának Peter Pellegrinit és társait kellene meggyőzni. Az SNS parlamenti frakciójának összetételét látva talán nem lehetetlen küldetés.

A Szövetség parlamenten kívül marad: az etnikai politizálás vége vagy csak egy újabb rossz stratégia?

Véget ért az etnikai politizálás Gyimesi György szerint, aki a Szövetség listájának utolsó helyéről próbált meg bejutni a parlamentbe. A Szövetség 4,38 százalékkal maradt a küszöb alatt, erre reagált Gyimesi úgy, hogy ezen az úton már nem kellene tovább menni.

Elég nagy pofon lenne azonban ez a „befogadó” pártjának, ott is elsősorban Gyimesit a pártba „beerőszakoló” MKP Platformnak, amely erre építi politikáját.

A Szövetségnek különben is alaposan elemeznie kell a választás eredményét és az ide vezető utat, hiszen az MKP-nak 2007-től ez már az 5. sikertelen próbálkozása a parlamentbe való bejutásra. El kellene kerülniük a könnyebbik megoldást, amikor a sajtót, a közvélemény-kutatókat, esetleg a hideg vagy meleg, esős vagy száraz időt hibáztatják, vagyis mindenkit magukon kívül. Azt sem ártana alaposabban megnézniük, hogy valóban hozott-e nekik Gyimesi György annyi választót, mint amennyit elriasztott, vagy csak a karikákat vitte el más jelöltjeiktől.

És az sem megoldás, hogy győzelemnek adják el a vereséget: hiába mondja Berényi József, hogy a most szerzett 130 ezer szavazat 2010-ben és 2012-ben is parlamenti részvételt jelentett volna, ha most 2023-at írunk, és ezt a választást kellett volna megnyerniük.

Orvosi Nobel-díjat kap Karikó Katalin

A „borús” választási hétvége után a hétfő egy jó hírt is hozott, újabb magyar Nobel-díjasnak örülhetünk: idén

orvosi-élettani kategóriában Karikó Katalin magyar biokémikus kapja a jutalmat, Drew Weissman amerikai mikrobiológussal megosztva.

Karikó a Covid 19 ellen is alkalmazott, mRNS-alapú védőoltás kifejlesztéséért kapta a magas elismerést a Svéd Akadémiától. A Szegedi Tudományegyetem kutatóprofesszora azt tanácsolta a fiataloknak, élvezzék azt a munkát, amit végeznek, mert ha így tesznek, egyre jobbak lesznek benne.

Lajos P. János