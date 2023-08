LÉNYEG: Senki se felejtse el, hogy nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Két hónappal az előrehozott parlamenti választás előtt hozzá kell szoknunk, hogy szinte egymást érik a közvélemény-kutatások.

Hárompárti parlament?

A legújabb eredményét kedden hozta nyilvánosságra az AKO ügynökség. Ahelyett, hogy most a százalékpontokon kezdenénk rugózni, nézzük inkább a trendeket. Továbbra is vezet a Smer, a Progresszívek feljöttek a második helyre, megelőzve Pellegriniék Hlas pártját. És itt akár abba is hagyhatnánk a felsorolást, hiszen csak ez a három párt lehet biztos abban, hogy bejut a parlamentbe. A többiek – pillanatnyilag hatan – hat, hat és fél százalékos „népszerűségnek” örvendenek, ami azt jelenti, hogy jelenleg a bejutási küszöbön egyensúlyoznak. A magyar érdekeltségű pártok pedig olyan messze vannak az ötszázalékos álomhatártól, hogy az esélytelenek nyugalmával figyelhetik az erőviszonyok alakulását.

Nem kell túlságosan elrugaszkodnunk a realitástól, hogy elképzeljünk egy olyan helyzetet, hogy az OĽaNO, a Republika, az SaS, a Sme rodina, a KDH és az SNS egyaránt a parlamenten kívül találja magát október elsején. Ez korántsem lehetetlen, hiszen ezeknek a pártoknak a reális támogatottsága jelenleg a hibahatárt figyelembe véve alig több mint négy százalékos is lehet. Egyszóval elképzelhető, hogy a következő parlamentben mindössze három párt lesz.

Koalíciók hátrányban

Persze minden ilyen felmérést a helyén kell kezelni, hiszen a közvélemény-kutatások eredményei nem mutatnak többet egy adott pillanat választói hangulatának lenyomatánál, vagyis alkalmatlanok arra, hogy teljes bizonyossággal előre vetítsék a választás kimenetelét. Arról nem is beszélve, hogy módszertani hiányosságok miatt különösen alkalmatlanok a magyar pártok népszerűségének mérésére – egyszerűen azért, mert túl kicsi azoknak az állampolgároknak a mintája, akiket megkérdeznek, így a szlovákiai magyarság véleményét aligha tükrözhetik reprezentatív módon.

És ugyebár arra is emlékszünk, hogy 2020 márciusában sem sikerült a közvélemény-kutatóknak eltalálniuk például azt, hogy hány százalékot kap Matovičék pártja, amelyikről aligha gondolta bárki is, hogy kormánypárt lehet. Sokkal inkább állt a zászló a Progresszív Szlovákiának, amely azonban elkövette azt a hibát, hogy koalícióban indult. A választási törvény szerint ugyanis a két vagy három pártból álló koalíciónak a szavazatok 7 százalékát kell megszereznie – erről csúsztak le a progresszívek pár száz szavazattal. Most ez a sors várhat az OĽaNO-ra, hiszen ezúttal ők próbálkoznak koalícióval, a Za ľudí és a Kresťanská únia jelöltjeivel együtt vágnak neki a megmérettetésnek.

Idősebbek is elkezdhetik

A legújabb felmérés szerint száz választó közül ma még 17-en nem tudják, melyik párt listáját dobják az urnába szeptember 30-án. Nincs még tehát semmi sem veszve, a hátralévő két hónapban még érdemes rástartolni arra a tizenegynéhány százaléknyi bizonytalankodó választóra, akik megfordíthatják a szavazás kimenetelét.

Lehet, hogy közülük sokan annak alapján döntenek, melyik párt jelöltlistáján indulnak a legkevésbé idős emberek. A jelenleg az élbolyban lévő pártok közül a PS listája a legfiatalabb, a képviselőjelöltek átlagéletkora itt 41 év. Ebből a szempontból is jól áll a Hlas, Pellegriniéknél az átlagos életkor 44 év.

A legidősebb képviselőjelölt Ladislav Lysák, aki a Republika színeiben indul, ő ebben a hónapban fogja betölteni a 90. életévét. A választáson egyébként csak 21 éven felüliek indulhatnak, ezt az alsó korhatárt hatan éppen hogy csak túllépték.

Hogy a saját árnyékukat túl tudják-e lépni egyes pártok, az hamarosan kiderül.

