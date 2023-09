LÉNYEG: A Smer verőembere kiütötte magát a munkahelyéről, Matovič meg komplikálhatja Ficóék diadalmenetét

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A migránsügy továbbra is viszi a prímet a választási kampányban. Még jó hogy! A téma kapcsán Igor Matovič szerdai mellbevágóan ütős performansza olyan produkció volt, amiből lehet meríteni legalább szeptember végéig. És hát azon is túl.

A smeres bunyóspityu és az etikai kódex

Ahogy az már Szlovákia minden hírfogyasztójához eljuthatott, az Egyszerű Emberek nem mindennapi főkolomposa élőben közvetítette, ahogy megtrollkodta a Smer szabadtéri sajtótájékoztatóját a menekültekről, ami miatt Robert Fico kedvenc belügyminisztere, a Malina Hedviget Szlovákiából kiűző Robert Kaliňák szolgálatba helyezte magát, bevonzva egy pártbeli verőembert is. Richard Glücknek hívják azt a tettre kész fiatalembert, aki úgy érezte, jó ötlet lesz több, mint testőrködnie az exminiszter jobbján, és kétszer orrba is vágta a konfliktus "haditudósítóját", a politikai cirkuszok porondmesterét, Matovičot. Az OĽaNO vezére ezt a tettlegességig fajult csinnadrattát már valószínűleg nem bánja, hiszen ezzel a pár perces műsorszámmal kiváltotta a pártja belépőjét a parlamentbe, ráadásul a smeres ökölharcost, a kassai munkafelügyelet szabadnapos alkalmazottját az etikai kódexre hivatkozva ki is penderítette a munkaadója.

Hahó, képviselők, ismét helyzet van!

Ettől még persze az illegális bevándorlók helyzete nem oldódik meg, de nem is biztos, hogy ez a pártok némelyikénél szempont lenne. Inkább csak amolyan hálás téma, amivel ijesztgetni lehet az embereket. Ebben Ficóék rendkívül sikeresek, és ezt tudják is magukról. Most a Smer, meg az abból kiszakadó Hlas azzal jött elő, hogy olyan régen volt utoljára parlamenti rendkívüli ülés, nosza, trombitálják össze a szanaszét kampányoló képviselőket a jövő hét elejére, és vezessenek be ideiglenes ellenőrzést a szlovák-magyar határon. A Matovičot újra helyzetbe hozó Kaliňák azt követeli, hogy a kormány a migránsok beáramlásának megakadályozása érdekében biztosítson megfelelő számú zsarut és katonát. Az exminiszter úgy látja, a menekültek kitalált adatokat adnak meg az országba való belépést követően, és csak azért lépik át a határt, hogy ideiglenes tartózkodási engedélyt szerezzenek. Amelyik igazolást egyébként még a smeres kormány vezette be vagy öt évvel ezelőtt. Ficóék szerint amúgy is benne van a pakliban az is, hogy Ausztria és Csehország lezárja a határait, így az országban tartózkodó menekültek egy darabig itt maradnak a nyakunkon.

Viki, segíthetnél!

Ezért is kapta össze magát pár civil, hogy arra kérje Orbán Viktor kormányát, segítsen megoldani a hazai migránshelyzetet. Az aláírásgyűjtő akció kezdeményezői az elmúlt hetek tapasztalatait összegezve rámutattak arra, hogy a napi szinten megjelenő migránscsoportok amellett, hogy csak a populista szónokoknak kedveznek, a helyi lakosok körében állandó félelmet ébresztenek. Ezért aztán azt szorgalmazzák, hogy az olcsó hangulatkeltés, meg a kávéházi okoskodások helyett szülessen valami konstruktív megoldás a kialakult helyzettel összefüggésben, és több menekült lehetőleg már ne érkezzen Magyarország felől Szlovákia déli, határmenti területeire.

Lejtmenetben az infláció

Közben meg augusztusban tovább szelídült az infláció, és júliushoz képest az élelmiszer olcsóbb, a benzin viszont drágább lett. A Statisztikai Hivatal szerint az éves pénzromlás 8,9 százalékra mérséklődött, ami azonban még mindig rendkívül magasnak minősül. Legutóbb másfél évvel ezelőtt, Putyin véres háborújának kezdetén, 2022 februárjában volt ilyen "alacsony" az áremelkedés, de akkor még bőven növekvő volt a trend, most viszont már lejtmenetben tartunk.

Ficóék nyeregben

Ugyanezt nem mondhatja el magáról az egyre népszerűbb parlamenten kívüli párt, a Progresívne Slovensko. Még sosem mérték ilyen magasan a PS-t, de ez Robert Ficóék megszorongatásához sajnos kevés lehet. A legújabb felmérés szerint ugyanis 22 százalékkal a Smer magabiztosan őrzi első helyét, és ha ez így marad, könnyen lehet, hogy a populista baloldal vezére kerülhet ismét a pozícióosztó miniszterelnöki bársonyszékbe. Főleg, ha az Eduard Heger vezette Demokratákon kívül a törvényhozásba nem kerülne be az OĽaNO, az SaS és a kereszténydemokraták sem. Ilyen esetben a Smer simán összefoghat a rengeteg kárba veszett szavazatból is felhizlalt Hlasszal, az SNS-szel és akár még - az igazságszolgáltatás meg a rendőrháború témájában velük egy húron pendülő - Sme rodinával is. Ebből a szempontból meg szinte örülhetünk, hogy a közvélemény-kutatás adatfelvétele óta újra akcióhős vált Matovičból, ami kissé komplikálhatja Ficóék diadalmenetét.

Sidó Árpád