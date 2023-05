LÉNYEG: Sok dolguk lett volna a tökkelütötteknek, ezért inkább nem csináltak semmit!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Túlérett, majd már az uborkafán meg is rohadt a semmittevés, illetve a troll-politizálás „gyümölcse”. Beigazolódott, Igor Matovič annyira egyszerű ember, azaz tökkelütött, hogy fogalma sem volt, mit kezdjen az ölébe hullott hatalommal… Most, záróra után sem képes leállni!

Aki ahhoz ért, hogy miként mehet mások idegeire...

Kínosan fölösleges lenne itten konkrétan felsorolni, hogy mit és hogyan barmolt szét Igor egy olyan kormány élén miniszterelnökként, később „büntiből“ pénzügyminiszterként, amely alkotmányos többség birtokában állt a rajtvonalhoz. Hogy aztán épp neki köszönhetően ragadjon be ott. Majd rükvercben elrugaszkodjon a nagy büdös semmibe. Ahol jelenleg vegetal a zacc...

Most, tuljadonképpen záróra után sem csinál ez a trollfajzat semmi mást, mint amit eddig tett. Épp úgy nem képes önmagát kordában tartani, ahogy az eddig semmilyen idomárjának nem sikerült. Merthogy csak egyetlen dologhoz ért. Ahhoz, mint ami minden blablabajnokra jellemző: hogy miként mehet mások idegeire...

Csoda hát, hogy volt kormánybeli kollégái úgy iszkolnak a süllyedő hajóról, ahogy...?

Csoda, hogy miután a parlament tavaly megvonta a bizalmat a Matovič által kormányfőnek protezsált Eduard Heger kormányától, majd az államfő megbízta Hegert, rövid időn belül lelépett pénzügyminiszteri posztjáról maga Matovič? Aztán az ugyancsak általa kerített, majd ugyanúgy általa agyon is vegzált egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský is lemondott az egészségügyi tárca vezetéséről. Hogy Samuel Vlčan is bejelentse, kész távozni a földművelésügyi miniszteri posztjáról. Ő nem éppen menekül, „csak” simán lelepleződött: saját cége kapott tavaly 1,4 millió eurós támogatást a környezetvédelmi minisztériumtól… Végül Rastislav Káčer megbízott külügyminiszter következett. Ő pénteken délelőtt kérte Zuzana Čaputová köztársasági elnöktől, hogy vonja vissza a megbízását. Hogy miért vajon, egyelőre nem tudni. De hát nem tökmindegy?

És vajon mit lép minderre Matovič? „Te tehetsz midenről“ – üzeni igazi trollhoz méltó fapofával Hegernek...

Ennyi volt! Minek itt tovább a szót szaporítani holmi tökkelütöttek viselt dolgairól. Akiknek végül is igencsak sok dolguk lett volna, ezért inkább nem csináltak semmit!

Hivatalnokkormány? Az mi?

Az egyszerű emberek tömegei meg néznek, mint a moziban. Holmi hivatalnokkormányra várva. Bár nyilván dunsztjuk nem lehet, mi fán terem az. Kinek és miért lesz jó vagy épp rossz. Rajtuk kívül. Na és az államfőn, Zuzana Čaputován kívül! Akibe, ha kinevezi a hivatalnokkormányt, ha nem, épp úgy beleszáll majd vicsorogva minden tökkelütött kvázi politikus, mint ahogy azt az ordítóan korlátolt trollok brancsa teszi a neten éjjel-nappal. Amióta hírét vették, hogy egyáltalán létezik...

Tankoljunk, ha van mibe...!

Addig is tankoljunk olyan árakért a benzinkutakon, amilyenekben már rég nem volt részünk. Majd csak befejezik az önpusztító lakomát a politikai kannibáljaink...

A Dáta bez pátosu nevű elemzői portál azzal bíztat, hogy a kőolaj, valamint a benzin ára is alacsony a tőzsdén. A portál szerint ez azt jelenti, hogy május végére literenként akár 1,40 euróra is csökkenhet a benzin ára a szlovákiai benzinkutakon.

Úgy-ahogy működik…?

Nem biztos, sőt, hogy a leszálló ágban levő üzemanyagárak miatt jelentették be „a mentőforradalmat“. Ami arról szól, hogy speciálisan felszerelt személygépkocsit is küldhetnek hamarosan a páciensekhez, orvossal együtt. Az új típusú mentőautó a professzionális és legfőképp gyorsabb egészségügyi ellátást hivatott biztosítani.

A módosítástól a még úgy-ahogy működő egészségügyi tárcánál valakik azt várják, hogy a személykocsi egyszerűbben eljut majd a páciensekhez, elsősorban a városi környezetben, ahol nagy a forgalom.

Egyúttal a mentőautók állomáshelyeinek rendszerét is módosítanák. Azt mondják, a lakosság aktuális igényeihez alkalmazkodva. Csakhogy akad-e majd a központi trolltanyán, vagyis a parlamentben szavazat, amellyel a vonatkozó törvénytervezet szentesítve lesz. Ha nem akad, nekifutnak majd szeptember végén az újak… Vagy nem!