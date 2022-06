LÉNYEG: Spórolunk, mert jönnek a bizonytalan idők, de egy biztos: Fico népszavazással menekülne el a rá vicsorító kopók elől

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A Smer nyomulása jellemezte a hét utolsó munkanapját. Beizzította a népszavazásos cirkuszát, hogy minél hamarabb egy új választást erőszakoljon ki. De addig sem tétleknedik, és megpróbálja zaklatni a kormánykoalíciót azzal, hogy most a parlamentben kikéri az összes képviselő véleményét a gazdasági miniszterrel kapcsolatban. Csak nehogy a pénzügyminiszter túlreagálja a dolgot!

Mit akar a Smer?

Az ellenzéki Smer rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte, melyen Richard Sulík miniszter leváltását akarja elérni. Robert Ficóék azzal vádolják a koalíciós SaS vezetőjét, hogy tétlenül bámulja a megállíthatatlanul emelkedő árakat, ami súlyosan érinti a lakosság életszínvonalát. Meg azt is a fejéhez vágják a gazdasági tárca irányítójának, hogy ő tehet az Oroszországgal szemben bevezetendő új - Szlovákiára nézve rendkívül káros - EU-s szankciókról. A jövő csütörtökön esedékes parlamenti ülés kezdeményezői annyira zizik, hogy számukra már az is baj, ha a Moszkva ellen hozott intézkedések fájni fognak Oroszországnak is. De ezek a többnyire vélt meg röhejes indokok nem feledtetik a Smer valódi szándékát, ami meg az, hogy Igor Matovičot jól összeugrasszák a kormányon belüli régi ellenlábasával, Sulíkkal.

Kollár tudja, mi kell Matovič embereinek

Azt már most sejteni lehet, hogy az SaS vezére nem számíthat arra, hogy az összes OĽaNO-s képviselő támogatni fogja őt a törvényhozásban. Minden bizonnyal a "lázadók" között lesz a pénzügyminiszter "megmondóembere", Gyimesi György, aki kicsit olyasmi Matovič mellett, mint Fico oldalán Ľuboš Blaha. Ebben a konstellációban Boris Kollár házelnök a politológia professzorok bölcsességével nyilatkozik meg, arra figyelmeztetve, hogy a koalíciós képviselők gondolják meg kétszer, hogyan voksolnak a jövő héten a politikai partnerükről. Mert a Sme rodina első embere nagyon helyesen úgy látja, ha Sulík bukna, akkor vele együtt az egész kormány sem maradhatna a helyén. A törvényhozás vezetője meg nem szeretné, ha a kormánypártiak kockáztatnának, hiszen megvan a módja annak is, ha valaki az elégedetlenségét akarja majd kifejezni az ülésteremben. Olyankor bizony lehet egy kiadósat tartózkodni a szavazáskor. Ahogy azt Kollárék már élesben is bemutatták pár hete, amikor a "zsarujait" szabadon engedő OĽaNO-s belügyminisztert állította pellengérre az ellenzék.

Fapados csapda

Szóval ez a smeres csapdahelyzet normál esetben nagyon fapados, azonban kérdéses, hogy a hangulatember Matovičot ez a sulíkos program milyen kedélyállapotban találja. Tőle minden kitelik. Ahogy Ficóéktól az, hogy közben a távlatibb célukra cuppannak rá, hogy minden követ megmozgatva népszavazás útján menesszék az egész kabinetet. Nincs idő pepecselni. A nagyfőnökként viselkedő exkormányfő tarkójára ott lihegnek a kopók, számukra ezért jó lenne minél hamarabb elküldeni ezt a kormányt. Például már az október végi régiós választásokkal egyidőben megszondáztatnák az embereket, akarják-e, hogy Matovič lekopjon, Hegerestül, mindenestül. Ficóék már gyűjtik is az ehhez a parádéhoz szükséges aláírásokat, régi elvtársaikkal, meg hát a szalonfasiszta új haverjaikkal karöltve.

Érezni a válságot

Közben meg már lassan érezni a szomszédban dúló háború okozta válságot, meg azt, hogy bizonytalan idők következnek. Eddig is lehetett ilyen lehangoló érzésünk, de ez még idáig javarészt a covidos időszaknak volt betudható. Vlagyimir Putyin vérengzése miatt az embereket már egyre jobban aggasztja az áremelkedés, illetve a begyűrűző gazdasági válság, és így sokan spórolni kezdtek. Emiatt meg a cégeknek csökkenni kezdett a forgalmuk, ami miatt meg elbocsátásokba kezdtek, és a munka nélkül maradtak pedig szintén nem pörgetik fel a gazdaságot.

A Covid nem tűnt el, csak átalakulgat

És amikor már azt gondoljuk, hogy körülbelül minden ránk leselkedő veszéllyel tisztában lehetünk, arra figyelmeztet egy ismert hazai infektológus, hogy lehet még pár "jó" hónapunk, aztán ősszel valószínűleg romlani fog a járványhelyzet. De legalább a szakember nem feltételezi, hogy a kórházaink megtelnének, vagy hogy szigorú járványügyi intézkedéseket kell bevezetni. Szerencsénkre a lakosság nagy része már szerzett bizonyos immunitást.

Sidó Árpád