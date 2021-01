LÉNYEG: Sulík már nem a tesztelésbe menekülő Matovičcsal hadakozik, hanem a DAC egyik ősellenségével

Ha képbe akar kerülni, van egy ajánlatunk: minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről. Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter esti hírösszefoglalója.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Ahogy egy fecske nem csinál nyarat, úgy egy-két kedvező hír sem feledteti azt, hogy még benne vagyunk a koronavírus okozta slamasztika sűrűjében. De azért már eljátszadozhatunk a kikászálódás gondolatával.

Csütörtökön befigyelt néhány igazán pozitív információ. Bár amióta Kínából a nyakunkba zúdult ez a koronás rontás, óvatosan kell bánni a "pozitív" kifejezéssel, teljességgel félreérthető. A lényeg az, hogy délelőtt kiderült, majdnem kétszer annyi páciens gyógyult ki a nyavalyából, mint ahány személy PCR-tesztje bajt jelzett. Még csak ismerkedünk az oltási menetrenddel, és napról napra tisztul a kép, de most az egészségügyi minisztérium úgy saccolja, ha folyamatos lesz a vakcinaellátás a gyártók részéről, a 18 és 45 év közötti személyek várhatóan augusztus elején kaphatják meg az oltást. Sőt, ha az illetékes hatóságok más szérumok használatát is engedélyezik az Európai Unióban - például az AstraZeneca vakcináját, netán a németek - és Magyarország - által is támogatott orosz Sputnikot -, akkor jóval előbb kerülhet sor erre a korcsoportra. Akár már júniusban is a biztonságos zónába kerülhet ez a nemzedék, amelyik megközelítőleg a felnőtt lakosság felét képezi.

Teniszcsillag ragyogja be az oltási kampányt

A kormányfő szerint felesleges is erőltetni az oltási reklámhadjáratot, mert a következő félévben úgyis nagy lesz az érdeklődés a koronavírus elleni szérum iránt. Arról nem is beszélve, hogy a leglátványosabb kampányelemet Dominika Cibulková korábbi teniszcsillag hajtotta végre. Ő az a hölgy, akiről kiderült, hogy soron kívül beadatta magának és férjének az oltóanyagot, annak ellenére, hogy egyikük sem nővérke vagy ápoló, és így nem tartoznak az indokoltan előnyben részesítendők közé. Igor Matovič ezzel összefüggésben fel is tette a költői kérdést: vajon mi lehetne jobb bizonyíték arra, hogy a vakcina fontos, mint amikor egy híresség a "jogosulatlansága" ellenére stikában beadatja az oltóanyagot?

Kisütött a nap, már lassan nyílnak a könyvtárak is

A miniszterelnök megkockáztatja, hogy nem kizárt, Szlovákiában már tetőzött a járvány második hulláma, amely hír eljuthatott a könyvtáros berkekbe is. A nap is kikukucskált az ilyen feltételezésekre, és a tavasz első fuvallatára ráérezve be is jelentették, hogy a hónap végén kinyitnak a bibliotékák, de természetesen csupán a járványellenes óvintézkedések szigorú betartása mellett.

A tekintélyparancsoló hozzáállás azonban még velünk marad egy darabig. Erről mesélhetne az a rendőrök által lekapcsolt személy, aki csak a kollégáját vitte hazafelé, de megbüntették Dunaszerdahely mellett, mert pechjére a munkatárs hazafurikázása nem szerepel a kijárási korlátozások alóli kivételek között. És ezt a zsaruk 50 euró fejében szájába is rágták a delikvensnek.

Egy troll akadt a miniszter hálójába

További kedvező hír az is, hogy a gazdasági miniszter már nem a kormányfővel hadakozik, hanem egy igazi trollal, a befektetők rémével szállt szembe. Richard Sulík azt a Marcel Slávikot jelenti fel, aki az ország minden szegletében felbukkan és minduntalan beavatkozik a nagyberuházások építkezési eljárásaiba, addig kekeckedve, amíg - a rossz nyelvek szerint - a zsebébe nem dugnak egy kis dohányt. Ő volt az az arc, aki 2016-ban hátráltatta a DAC építkezéseit is, és szinte félő volt, hogy kifogást emel minden kósza fűcsomó miatt, a sárga-kék B-közép őszinte sajnálatára. Ha Sulík Slávikot is olyan kérlelhetetlenül utasítja rendre, ahogy pár nappal ezelőttig a hisztiző kormányfőt tette minduntalan a helyére, akkor nagy építkezési boomnak néz elébe az ország. Csak legyen elég egészséges munkaerő.

(sárp)