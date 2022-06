Lényeg Sulík pontosan kiszámolta, hogy mennyit fizetünk majd jövőre a gázért – sokat! –, a benzin ára viszont jövő héten kicsit csökkenhet

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Pontosította Richard Sulík (SaS), hogy mennyivel emelkedhet jövőre a földgáz ára. A gazdasági miniszter két hete jelentette be, hogy megegyezett a Szlovák Gázművekkel, hogy jövőre 20 százalékkal, plusz az inflációval nőhet a lakossági gáz ára. Már akkor is tudni lehetett, hogy azinfláció idén 10-12 százalékos lesz, vagyis a teljes emelkedés 30 százalék körül mozoghat. Hétfőn Sulík bejelentette, hogy 2023-ban 34 százalékos lesz az emelkedés.

Ez egyrészt rengeteg, hiszen aki most havi 100 eurót fizet a gázért, az jövőre 134-et fog, ha a fogyasztása nem változik. És a havi 100 eurós gázszámla még nem is olyan magas. Másrészt viszont ez még elviselhető, ha ahhoz mérjük, hogy a gáz ára – a világpiaci áraknak megfelelően – akár a kétszeresére, vagy annál magasabbra is ugorhatott volna.