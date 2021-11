LÉNYEG: Sulíkék ráhagyták Matovičra, legyen meg neki az 500 milliós öröme

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az már most borítékolható, hogy a parlamentben elég ocsmány vitára számíthatunk, hiszen várhatóan még a héten a törvényhozás elé kerül Matovič legújabb ötlete, az 500 eurós „oltási utalvány”. Félő azonban, hogy ha az ellenzék segítségével el is fogadják ezt az ösztönzőnek szánt intézkedést, a vakcinalottóhoz hasonlóan több beoltott idős ember helyett csak hatástalan pénzszórást eredményez majd.

Az ellenzék segíthet elfogadni Matovič „oltási utalványát”

Végül ráhagyta az SaS, hogy csináljon az OĽaNO vezére, amit akar. Röviden így foglalható össze a keddi nap legfontosabb híre, mely szerint megegyezett a koalíciós tanács, és a parlament elé kerülhet a napokban sokat emlegetett 500 eurós „oltási utalvány”, amelyet Igor Matovič ötlete alapján azoknak a 60 évnél idősebbeknek adnak, akik idén beoltatják magukat.

A részleteket nemcsak mi nem ismerjük, hanem a koalíciós pártok sem látták még a konkrét törvényjavaslatot, amely alapján mintegy egymillió embernek kell majd kifizetni az oltási bónuszt, vagyis az intézkedés teljes költsége 500 millió euró lehet.

Több kérdés is felmerül az ügy kapcsán. A legfontosabb, vajon eléri-e a kívánt célt a nyugdíjasok orra elé kihúzandó mézesmadzag, vagyis számottevően nő-e majd a beoltottak száma. A másik ismeretlen, hogy egyáltalán megszavazza-e a törvényhozás az elképzelt formájában az erről szóló jogszabályt. A javaslatot támogató három kormánypártnak ugyanis összesen 72 képviselője van, ezért szükség lesz az ellenzéki voksokra is.

Populizmusért a baloldalnak sem kell a szomszédba mennie, a Robert Fico vezette Smer azt tervezi, hogy a parlamenti második olvasatban úgy módosítják majd a törvényt, hogy minden nyugdíjas megkapja az 500 euróját, attól függetlenül, hajlandó-e beoltatni magát vagy sem.

Peter Pellegrini pártja, a Hlas pedig várhatóan azt javasolja majd, hogy minden 60 évnél idősebbnek járjon alanyi jogon 200 euró, a maradék 300-zal pedig ösztönözzék oltakozásra a nyugdíjasokat. Látványos parlamenti cirkusz várható tehát a héten.

Lassan az ország fele megkapja a védőoltást

Közben, ha lassan is, de egyre nő azok száma, akik jutalom kilátásba helyezése nélkül is felveszik a védőoltást. Tizenegy hónappal azután, hogy Szlovákiában is megkezdődött a potenciálisan halálos Covid-19 betegség elleni védőoltások beadása, a lakosság 43 százaléka már megkapta mindkét vakcinát. Ez persze jó hír, de azért ne bízzuk el magunkat, hiszen Kubában, Uruguayban vagy Chilében ez az arány 80 százalék körül jár.

De persze ez is valami, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy idehaza 400 ezren már megkapták az emlékeztető oltást, vagyis a vakcina harmadik adagját is. Csak az a kár, hogy meglehetősen bonyolult eljárás előzi meg a harmadik szurit, hiszen az oltásra regisztrálni kell, aki pedig nem jártas az elektronikus űrlapok kitöltésében, az a telefonon lóghat napestig, mivel az egészségügyi minisztérium ügyfélközpontjának nincs elég embere, hogy fogadják a hívásokat. De akik komolyan gondolják a védekezést, azokat ez remélhetőleg nem riasztja el.

Nem ódzkodnak a vakcinától a szlovákiai magyarok

A szlovákiai magyarok nagy részét mindenesetre nem riasztotta el semmilyen álhír és dezinformáció az oltakozástól. A Focus most közzétett felméréséből kiderül, az ország magyar nemzetiségű lakosai körében a szlovákoknál jóval nagyobb arányban találunk beoltottakat.

Az már kevésbé meglepő, hogy az egyetemet végzettek körében nagyobb az oltakozási kedv, mint azoknál, akik csak az alapiskolát járták ki – ez összefügg az iskolázottak nagyobb tájékozottságával.

Érdekes módon az injekciózástól a legkevésbé a parlamenten kívülre szorult pártok támogatói tartanak. A tavaly majdnem kormánypárttá vált Progresívne Slovensko szimpatizánsai például 93 százalékban beoltatták magukat, ahogyan a Szövetséget támogatók 83 százaléka is.

Komolyan veszik a rendőrök az óvintézkedéseket

Téved, aki azt hiszi, a rendőrség nem veszi komolyan a maszkviselésre és a kijárási tilalomra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzését. Hamran István országos rendőrfőkapitány kedden elmondta, a zsaruk egy hét alatt több mint 800 esetben jártak el a járványellenes óvintézkedések megszegése miatt, és több mint 33 000 állampolgárt ellenőriztek. Hamran szerint leggyakrabban a kijárási tilalom és a nyitvatartási tilalom megsértése, a maszkviselés elmulasztása és az orvos által előírt karantén megsértése ügyében intézkedtek a rendőrök.

Tűnhet ugyan erőfitogtatásnak az járványellenes előírások megszegése miatt a múlt héten kiosztott 473 helyszíni bírság, azonban az emberek egy jelentős része csak akkor lesz hajlandó betartani az óvintézkedéseket, ha látja: a rendőrség is komolyan veszi az ellenőrzést.

