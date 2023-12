LÉNYEG: Szalámizás, gőzhengerrel

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az új kormány még a látszatra sem ad: meg sem próbálják palástolni, hogy igyekeznek minél gyorsabban kivéreztetni a jogállam fenntartására alkalmas intézményeket.

Dübörög a gőzhenger

Beindult, és megállíthatatlannak bizonyul a ficói gőzhenger: a kormány szerdán hivatalosan is bejelentette, hogy egyetlen tollvonással eltörli a Speciális Ügyészi Hivatalt. Az intézmény minden jogerősen lezárt ügyének irata átkerül a Főügyészséghez, illetve a befejezetlen ügyek az illetékes kerületi ügyészségekhez. Persze mindez pofon egyszerűnek tűnik, azonban ennek nemcsak a gyakorlati megvalósítása, az egyes nyomozati szálak elvarrása és tovább göngyölítése szakadhat meg, hanem a korrupciós és politikai vonatkozású ügyek esetében félő, hogy kevésbé exponált és gyakorlott ügyészeknek kell majd vádemelési javaslatokat kidolgozniuk olyan ügyekben, amelyek jelentősége messze túlmutat a kerületi ügyészségek joggyakorlatán. Arról nem is beszélve, hogy egyik napról a másikra olyan mennyiségű és horderejű ügy szakadhat a kerületi ügyészek nyakába, amivel – szakmai kvalitásuktól függetlenül – nem tudnak majd megbirkózni.

Fiócék egyébként még csak a látszatra sem adnak, hogy legalább mondvacsinált szakmai párbeszédet folytattak volna ennek a különleges ügyészi hivatalnak a létjogosultságáról. Meglehetősen kreatívnak kellett lenniük a rendelet előkészítőinek, hiszen még pro forma meg is kellett indokolniuk a speciális ügyészség megszüntetését. A kormány azzal indokolja döntését, hogy a Főügyészség és a Speciális Ügyészi Hivatal intézményi háborúban állnak egymással. Az indoklásban azt állítják, hogy a hivatal ügyészei nem tartják tiszteletben a Főügyészség ítéleteit, és ezért a kormány szerint „sérül a jogbiztonság”. Na, és ezt akarják ők valójában megakadályozni, és punktum.

Nem érték be Lipšiccel

Hiába vállalta tehát Daniel Lipšic az utolsó utáni pillanatban, hogy inkább lemond a speciális ügyészi posztjáról, csak ne szüntessék meg ezt az intézményt. Ennek hátterében az áll, hogy Ficóék még a választások előtt hangoztatták, hogy Lipšicnek mennie kell, arról azonban mostanáig nem volt szó, hogy az egész hivatalt megszüntetik. Ezt a végkifejletet igyekezett elkerülni a különleges ügyész azzal, hogy beáldozta volna saját magát, csak hogy megmaradjon a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harcnak ez a fontos letéteményese – Ficóék azonban nem hajlottak az alkura.

A napnál világosabb, hogy nem csak Daniel Lipšicről szól ez a történet, bár ő is eléggé a bögyében van Ficónak és barátainak. Ők pontosan tudják, mi ért akarják kihúzni az ügyészségek és a bíróságok méregfogát: ezzel igyekeznek elkerülni, hogy őrájuk is lesújtson az igazságszolgáltatás. Ha csak Lipšicet sikerül elmozdítaniuk a hivatalából, az még nem lett volna elég céljuk eléréséhez, mert intézményi szinten megmaradt volna a mostanáig rendkívül sikeres és hatékony munkát végző hivatal. Rendkívül szerencsétlen, veszélyes és precedensértékű, hogy a politikai hatalom ilyen nyíltan és – meglehetősen pofátlanul – beavatkozik az ügyészség működésébe.

Annyi a védelmi státusnak is

És mivel sok a vesztenivalójuk, nem is totojáznak: a kormány szerdai ülésén elfogadta a törvényjavaslatot, amely szerint a jövőben a rendőrök már nem részesülhetnek a súlyos társadalom elleni tevékenységet bejelentők védelmi státuszában. Ráadásul mindenfajta szakmai véleményezés nélkül, gyorsított eljárásban akarják átnyomni a törvényhozáson a rendőrökre vonatkozó kivételt, amely ráadásul a retroaktivitás jeleit is mutatja, hiszen visszamenőleg is vonatkozik azokra a rendőrökre, akik korábban már megkapták a védett bejelentői státust. Így újabb akadály hárul el a rendőrségre váró ficói tisztogatás elől.

És ha már itt tartanak, egy füst alatt kiterjesztik Maroš „§363” Žilinka legfőbb ügyész hatáskörét is, ő fogja felülvizsgálni a bejelentők védelmének megadásáról szóló döntéseket. Emlékeznek a kecskéről és a káposztáról szóló történetre?

Kočner marad a hűvösön

Hiába reménykedett viszont Marián Kočner abban, hogy befolyásos barátai kormányra kerülvén benyújtanak majd neki egy szalmaszálat a börtönablakon. Robert Fico ugyanis ma azt nyilatkozta: senkinek, aki jelenleg börtönben ül, nem fogják elengedni, sem csökkenteni a büntetését. Tette ezt, miután a kormány szerdán elfogadta az egyes gazdasági és kábítószeres bűncselekményekkel kapcsolatos enyhítő javaslatokat. Bár Kočnert Ján Kuciakék gyilkosságának megrendelése ügyében egyelőre felmentették, az egykori vállalkozót jogerősen 19 éves szabadságvesztésre ítélték váltóhamisítás miatt, ami ugyancsak gazdasági bűncselekménynek számít. Ezért egy ideig úgy tűnt, a büntetési tételek enyhítése neki is reményt adhatna az idő előtti szabadulásra, a kormány által elfogadott törvénytervezet nem teszi lehetővé a már kiszabott büntetések átértékelését. Azt persze még nem tudjuk, mi lesz a javaslattal a parlamentben. A képviselők még az utolsó pillanatban is fenekestül felforgathatják ezt a jogszabályt is.

Juhász László