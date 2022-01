LÉNYEG: A szerencsésebbek már visszaváltható dobozból ihatják a sört, az omikron meg csak kóstolgatja Szlovákiát

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Három éves előkészítés után január elsejétől hivatalosan is betétdíjas lett a pillepalack és a sörösdoboz, igaz, egyelőre még alig találni betétköteles csomagolásban árult italt. A cél, hogy 5 éven belül az itthon forgalmazott italok csomagolásának 90 százalékát visszagyűjtsék és újrahasznosítsák. Hogy a rendszer valóban működni fog-e, az fél éven belül kiderülhet, július 1-től ugyanis már csak visszaváltható dobozban vehetünk sört.

Sok múlik majd azon, hogy hány helyen lesznek gyűjtőpontok az országban.

Jelenleg a rendszer üzemeltetője azt állítja, hogy kétezer helyen már ma is visszaváltják a „Z” betűvel jelzett palackokat, de ezeknek mintegy fele városokban vagy nagyobb falvakban lévő nagy alapterületű szupermarketekben található.

Ján Budaj környezetvédelmi miniszter boldogan konstatálta, hogy az egyik pozsonyi szupermarket parkolójában lévő automata „tökéletesen működik”, de vajon jut-e minden községbe hasonló berendezés? Mert nem biztos, hogy a városban megvásárolt kétliteres üdítős palackokat vagy a félliteres sörösdobozokat a vevők „változatlan alakban” visszaviszik majd a városi gyűjtőautomatába.

Még mindig nem tudni, nyitnak-e az iskolák jövő héten

Már csak kevesebb mint egy hét van hátra a hosszúra sikerült karácsonyi szünetből, de az iskolák és a gyerekek még mindig nem tudják, hogy mi vár rájuk jövő hétfőn. Branislav Gröhling oktatási miniszter ugyan korábban azt ígérte, hogy már karácsony után döntenek arról, hogy visszaállítják-e a tantermi oktatást a szünet után, de ezt a határidőt természetesen nem sikerült tartania. A pedagógusok és a tanárok így csak a megszólaló politikusok nyilatkozatai alapján próbálhatnak következtetni. Azt szinte biztosra vehetjük, hogy az SaS szorgalmazni fogja az iskolák megnyitását, most pedig úgy tűnik, Eduard Heger miniszterelnök is melléjük állt. A kormányfő most az iskolák megnyitása mellett állt ki, persze csak akkor, ha a „szakértők is ezt fogják támogatni”.

A vendéglők már kinyitottak

A járványhelyzet azonban stabilan javulónak tűnik, hetek óta csökken a fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a fertőzés következtében elhunytak száma,

ma (hétfőn) pedig már a vendéglők is kinyithattak.

Igaz, csak OP rendszerben, csak este nyolcig és csak korlátozott számban fogadhatnak vendégeket, de ez is több a semminél, kicsit könnyít anyagi helyzetükön.

Az omikron csak kóstolgatja Szlovákiát

Az omikron egyelőre még csak Szlovákia határán toporog. Nálunk a laboratóriumokban eddig mindössze 20 mintából mutatták ki ezt a variánst, pedig Ausztriában már a fertőzések közel kétharmadáért ez a gyorsan terjedő, de az eddigi adatok alapján kevésbé súlyos lefolyású betegséget okozó változat a felelős.

Hazai tudósok abban bíznak, hogy az omikron okozta hullám lehet a járvány utolsó nagyobb rúgása, ami húsvét környékén tetőzhet, majd az oltásoknak és a betegségen átesettek magas arányának köszönhetően már csak kisebb hullámokra kell számítani.

Maradnak nővérek a következő hullámra?

Kérdés azonban, hogy a következő hullám idején vagy a járvány lecsöngése után lesz-e még egészségügyi személyzet a kórházakban.

Egy friss kimutatás szerint ugyanis Csehországban is csaknem kétszer akkor a fizetése az egészségügyi nővéreknek, mint nálunk, Ausztriában pedig akár háromszor annyit is kereshetnek, mint Szlovákiában.

