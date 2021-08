LÉNYEG: Szlovákia csendes, újra csendes, elzúgtak törpe forradalmai, de bilincs "csörg" akárhány tolvaj kézen…

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Petőfi után szabadon: Szlovákia csendes, újra csendes, elzúgtak törpe forradalmai, de bilincs csörg akárhány tolvaj kézen…

E héten tehát nem a Covid, meg az egészségügyi rendeletek ellen fenekedő flúgos mozgalmárokat visszhangozták az utcák, hanem a Fico-féle kormányok lebukott gazemberei bilincseinek baljós csörgése volt a hétköznapi háttérzaj.

„De hát” – sóhajtunk Sándorral együtt mi is - „kétségbe kell-e esnünk,/Hát búsuljunk-e e miatt?/Ellenkezőleg, oh hon, inkább/Ez légyen, ami lelket ad.”

A belügyminisztériumból lapátolták ki az elcsalt pénzt

Az azért egyáltalán nem ennyire vicces, hogy a NAKA kommandóinak egy olyan bűnbandára sikerült lecsapni, amely közvetlenül a belügyminisztériumból lapátolta ki az elcsalt pénzt. A razzia során összesen 11 személyt gyanúsítottak meg. A gyanúsítottak a minisztériumi eszközbeszerzések körül kavartak. Például számítógépek, szoftverek, egyenruhák vagy tűzoltófelszerelések vásárlásakor. A beszerzési eljárásokat rendre a hozzájuk köthető cég nyerte, amelyik mesterségesen feltupírozott árakkal dolgozott. Az egyik ilyen tranzakció mintegy 40 százalékkal drágult, így üthette 4,8 millió euró a markukat. Ekkor kerültek sorra a társaság második és harmadik szintjét uraló emberek. Mert míg az első szintet a rendőrök csak körülírták, a második tagjai közül négy olyan személyt meggyanúsítottak, akik összekötőkként működtek a minisztérium funkcionáriusai és a harmadik, a legfelsőbb szint között.

Több mint érdekes, hogy mindez 2015 és 2020 között történt, amikor a szaktárca élén a smeres Robert Kaliňák, majd Denisa Saková álltak.

Erre is megpróbálhat most már gombot varrni a valaha mindenható pártelnök, Robert Fico, miközben egyre gyakrabban és hozzá egyre közelebb csapkodnak a villámok… Ha nem megy neki, majd a frissen rendőrkézre került kulcsfigura, a lévai vállalkozó, Peter Petrov lehet a nyomozók mankója. Állítólag ez a figura állt a pénzcsap végén, ő gyűjtötte be a zsetont, hogy eljuttassa "a feletteseknek" a nekik szánt summát. Konkrétan kiknek? Majdcsak kiderül...

Mindenesetre a jelenleg Peter Pellegrini ellenzéki pártját erősítő Saková már véleményezte az affért. Egyáltalán nem nehéz kitalálni, hogy miként. Naná, hogy ami történik, egy piszkos játék része. Szerinte! A cél pedig az úgymond, hogy megakadályozza Petrov szabályszerű kihallgatását. És nyomást gyakoroljanak a Hlas politikusaira… Te vajon mit mondanál a volt belügyminiszter helyébe…?

A vendéglátósok és a rendezvények szervezői meg három működési rend közül választhatnak

Mindeközben a hétfőtől hatályos új, az országos helyett a regionális intézkedésekre összpontosító Covid-automatára készülhetünk. Az új óvintézkedéseket leginkább a jövő héttől narancssárgára váltó kilenc szlovákiai járásban lehet majd érzékelni. Fontos, hogy a zöld jelölésű régióknál is oda kell majd figyelni, ha éppen lagzira vagy tömegrendezvényre lenne valaki hivatalos. A vendéglátósok és a rendezvények szervezői meg három működési rend közül választhatnak majd. Aszerint, hogy milyen védettségi hátterű ügyfélkör felé nyitnak.

Ellenőrzés is lesz állítólag. Bár nem tudni még, mikortól tudják majd használni az üzemeltetők az ellenőrző applikációt. A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szerint amíg nem működik az alkalmazás, a kinyomatott igazolványt vagy a mobiltelefonba letöltött tanúsítványt kell kontrollálni.

Ezerrel készülnek a szeptemberi tanévkezdésre

Az iskolák is ezerrel készülnek a szeptemberi tanévkezdésre. A kormány elrendelte, hogy kellő mennyiségű teszt és védőfelszerelés legyen az oktatási intézményekben, ha a járványhelyzet fokozódna.

Branislav Gröhling (SaS) oktatási minister közölte azt is, kormánykörökben csütörtökön felmerült a pedagógusok és az iskolai alkalmazottak kötelező beoltásának kérdése. Amit egyéb munkakörökben is fontolóra kellene venni. Például a rendőrökre vagy a mentősökre is vonatkozhatna. A végső döntést azonban a kormánypártok és a kormány felelőssége. Ha nem nő majd a beoltottak száma, Radovan Sloboda (SaS) parlamenti képviselő, az oktatási bizottság alelnöke is támogatná a pedagógusok kötelező oltását.

A kormánypárti befolyás elleni szérumot kellene bevetni?

Arról egyelőre nem volt szó, hogy kötelezően oltják-e majd, és esetleg, mivel a Kisebbségi Kulturális Alap leendő pénzosztó bizottságainak tagjait. Talán a kormánypárti befolyás elleni szérumot kellene bevetni. Ha egyáltalán létezne ilyesmi… Nem létezik. Ez abból a groteszk jelentből is látszott, ahogy belebarmoltak az Alap működését meghatározó törvénybe. Egy tendenciózus közéleti pletyka után és az érintett nemzeti kisebbségek kulturális képviselőinek háta mögött.

Ám rajtuk, vagyis az érintett nemzeti kisebbségek kulturális képviselőin, meg a sunnyogó kormánypárti “ügyintézőkön” kívül senkit nem érdekelt ez a történet. Ezért sikerült kizárniuk a tulajdonképpeni szakmát, az évtizedek óta üzleti, azaz profitorinentált alapon konkrét kulturális tevékenységet folytató szervezeteket a döntési folyamatból. Hogy kizárólag a nonprofit szervezetek – alapítványok, polgári társulások, nem befektetési alapok képviselői határozzák meg a tudjuk micsodát…

Barak László