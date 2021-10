LÉNYEG: Szlovákia kettészakadt, de egy tökös hazafi állandóan résen van. Aki meg majd munkát keres, az tanuljon meg netezni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mint derült égből a mennykő, úgy csapott be az az újszerű probléma, miszerint a magyar állam stikában szlovákiai ingatlanok beszerzésébe vágott bele. Kedden még csupán a szlovák külügyi vezetés beszélt arról, nem kóser, hogy Budapesten létrehoztak egy olyan pénzalapot, amiből a szomszédos országokban - így például Szlovákiában is - földeket kívánnak felvásárolni. Emiatt fel is szólították a magyar kollégákat, hogy a Szlovákiát is érintő programjukat a normális nemzetközi kapcsolatoknak megfelelően alakítsák.

Puhányék alól viszik el a földet

Erre a témára csütörtökön lecsapott az ellenzék újra izmosodó fenegyereke, Robert Fico, aki a pozsonyi kormányon verte el a port, mert puhánynak tartja a felmerült helyetre adott hazai reakciót. A Smer vezérürüje sántikáló sutának látja Eduard Heger kabinetjét, amelyikre Orbán Viktor ragadozóként veti rá magát. Ezért számára nem is maradt más hátra, csak a parlament rendkívüli ülésének összehívása, még mielőtt - az állítólag 400 milliós eurós büdzséből - Szijjártó Péterék kilóra megveszik a szlovák törvényhozás épületét. Parlamentkástul, trolibuszmegállóstul. Fico bármilyen kérdést képes megragadni, hogy aztán tökös hazafiként harsoghassa a magáét. Ezzel próbálja maga alá gyűrni korábbi párttársát, a neki tavaly búcsút intő Peter Pellegrinit, aki népszerűségben még mindig vezet előtte fél testhosszal. Ez a fura, és egyelőre alig ismert ügy tehát itt marad velünk még egy ideig, tekintve, hogy Fico ma hatásosan dobta be a témát. Azóta erről a "külhoni ingatlanspekulációról" sorban nyilatkozgattak a parlamenti pártok emberei, meg a külügyminiszter is, szóval állhat a bál.

Minek ide hivatalnok, ha van helyette net?

Az is dobott a mai hangulaton, hogy a gazdasági miniszter tett egy merész nyilatkozatot, miszerint a jövőben meg kellene szüntetni a munkaügyi hivatalokat. Az államkasszáért aggódó Richard Sulík igazi liberálisként úgy fogalmazott, az állam feladata nem az, hogy munkát keressen az embereknek, amiért ráadásul néhány ezer hivatalnokot kell alkalmazni. A miniszter tehát abban reménykedik, talán eljött az idő, hogy merészebb döntéseket hozzunk, és felszámoljuk a munkaügyi központokat. Elvégre ha ma valaki munkát keres, elég az interneten böngésznie, és kedvére válogathat a találatok között.

Most a jófiúk állnak nyerésre

Lehet, hogy már a neten kutakodnak azok a munkahelyükről menekülő zsaruk is, akik alaposan bekavartak a NAKA-s nyomozóknak. A belügyminisztérium belső ellenőrző hivatalának emberei ugyanis sorban kérvényezik az áthelyezésüket. Az egyikük közbenjárására indult eljárás az azóta lemondott rendőrfőkapitány, Peter Kovařík ellen, aki aztán le is mondott a tisztségéről. Az inspekció másik távozóban levő rendőre pedig az a nyomozó, aki aláírta azt a határozatot, amelyik által meggyanúsították a NAKA négy ismert munkatársát. Azokat, akiket aztán előzetes letartóztatásba is helyeztek, de azóta ki is engedtek onnan. Ez így már sokkal szívmelengetőbb történet, mert mintha konszolidálódni látszana a hetek-hónapok óta zajló rendőrségi belháború, amiben éppen most a "jónak" tartott oldal áll nyerésre.

Újabb vádaku a láthatáron

Az is nagyon rendben van, hogy közben meg kiderült, vádalkut köthet a korrupt bírónő, akit korábban Marian Kočner manipulált a telefonos üzenetein keresztül. Miriam Repáková az elejétől fogva együttműködik a hatóságokkal, és csak remélni lehet, hogy hasznos információkkal látta el a szerveket. Hogy azok meg fokozni tudják a küzdelmet a közélet megtisztítása érdekében.

Nyugat és kelet

A koronavírus harmadi hulláma miatt a járványügyisek is növelni kénytelenek a tempót, de szerencsére a jövő héten sem lesz fekete besorolású járás a Covid-automata szerint. De közben szinte kettészakadni látszódik az ország: míg Nyugat-Szlovákia tartja a narancssárga szintet, addig az ország északi, középső és keleti részén egyre vörösebb és bordóbb - azaz szigorúbbnál is szigorúbb - a helyzet. Még jó, hogy az iskolák covidos szempontból nem jelentenek akkora veszélyt, mint ahogy azt korábban feltételezték, ezért szinte alig van olyan diák, aki nem részesülhet a jelenléti oktatásban áldásában.

Sidó Árpád