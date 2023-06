LÉNYEG: Szlovákia végének kezdete, ha a tudatlanok tömegesen felülnek Fico piszkos putyinista kampányának!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Robert Fico - TASR

Pár éve még őrültnek tartottak volna itt bárkit, ha arról sóderol, lesz idő, amikor Szlovákiában még a putyini propagandával kormányszinten mérgezett Magyarországnál is több ember hiszi majd, hogy egyáltalán nem az Ukrajnában öldöklő orosz katonaság, hanem az Amerikai Egyesült Államok veszélyezteti Szlovákia biztonságát. 2023-ra viszont oda jutott a közbeszéd és a suttyók mantrája Szlovákiában, hogy azokat tartják veszélyesnek, sőt, árulónak, akik nem okádnak sugárban a Nyugatra, Amerikára, a NATO-ra meg persze az Európai Unióra… Nem mellesleg önmagukra, a saját ölükbe, hiszen mindegyik betegesen utált entitással szoros szövetségben áll Szlovákia. Következésképpen egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy Szlovákia végének kezdete, ha a tudatlanok tömegei felülnek Fico Nyugat- és NATO-ellenes piszkos putyinista kampányának.

Ne legyünk naivak, nyilván akad számos geopolitikai meg általános analfabéta, akik Szlovákia végéről álmodoznak... Nemkülönben, akik visszasírják Közép-Európába azt az embertelen diktatúrát, amit moszkvai boszorkánykonyhákból tálaltak nekik annak idején...

A süket és vak tahók nyelik csak a bullshittet

Robert Fico, akit legutóbbi országlásakor az újságírógyilkosságba torkolló intézményesített tolvajtempó miatt söpört ki a népharag a kormányfői bársonyszékből, egyáltalán nem annyira buta, mint régiúj imádói. Ő csakis azért fröcsögi az éterbe élőben és minden hálózaton, hullámhosszon naphosszat az agresszor putyinék Nyugat-ellenes, NATO-t hiteltelenítő propagandáját, mert létérdeke, hogy újra hatalomra jusson. Nehogy esetleg cinkosaihoz hasonlóan bekasznizzák majd, ha a szeptemberben esedékes parlamenti választásokon kimaradna a kormányalakításból. Épp az ilyen politikai játszámkra áll, hogy neki semmi sem drága... Nemde?!

Ezért kezdte el a hazug mesketét arról, hogy a NATO az Ukrajnának nyújtott katonai segítség szlovákiai támogatottságáért kampányol. Hogy pártja rovására avatkozna a kampányba... Mert úgymond, olyan rétegeket céloz meg életkor és iskolázottság tekintetében, amelyek megfelelnek a Smer-SD táborának…

Mekkora primitiv süketség már ez! Csakhogy sajnos, akad akárhány süket és vak tahó, akik nyelik ezt bullshittet, mint kacsa a nokedlit. Holott olyan NATO-kampány ellen vicsorog, amellyel a NATO Szlovákia szövetségeseként rendszeresen operál. Ugyanis konkrétan 2017-ben is volt ilyen tájékoztató jellegű kampány Szlovákiában, amelyben felhívták az emberek figyelmét az ország EU és NATO-tagságának előnyeire. Nem kell nagyon okosnak lenni annak a ténynek a elkönyveléséhez, hogy ki volt 2017-ben Szlovákia miniszterelnöke. Robert Fico volt az!

Érted már, ki az igazi ellenséged, és kicsoda a legutolsó hazug szemét…? Ha esetleg nem értenéd, rájössz majd előbb-utóbb, hogy nem csak a te problémád!

Pozsonyban tárgyaltak a Bukaresti 9-ek

Mindeközben Pozsonyban tárgyaltak a Bukaresti 9-ek, azaz Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária államfői. A csúcstalálkozó fő témája a vilniusi NATO-csúcsra való felkészülés volt, amelyen részt vett Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára és bejelentkezett Volodimir Zelenszkij ukrán köztársasági elnök is. A legfontosabb téma Ukrajna további segítése volt az Oroszország elleni háborúban, és mielőbbi felvétele a NATO-ba. A másik komoly téma Svédország felvételének mielőbbi befejezése, és a NATO keleti szárnya védelmi képességeinek erősítése volt. Nem utolsósorban természetesen a Nova Kahovka-i víztározó gátjának felrobbantása is.

Szinte mindegyik államfő megerősítette, hogy Oroszországot tartják felelősnek a robbantásért, amely több tízezer embert veszélyeztet.

Nyugat- és Közép Európában béke van

Nyugat- és Közép Európában béke van tehát, amiről az Európai Unió, de főként a NATO nélkül esetleg csak álmodhatnának az emberek. Azokat is beleértve persze, akik vakon és süketen az orosz agresszornak drukkolnak, mintha holmi futbalmeccs eredménye lenne a tét. Nyilván nyugdíjasok is vannak köztük, akik a dilettáns geopolitikai okoskodás helyett inkább arra figyelhetnének, mennyi az annyi. Mármint, hogy mennyi lesz idén a szülői nyugdíjbónuszuk. Meg annak kellene drukkolniuk, hogy dolgozzanak a gyermekeik és 2022-ben is befizették-e a szükséges járulékokat, hogy szüleik jövőre is megkapják, ami jár nekik. Jó tudni azt is, hogy a Szociális Biztosító minden évben újraszámítja a szülői nyugdíjbónusz összegét az alapján, hogy két évvel korábban milyen kivetési alapból fizették a gyerekek a nyugdíjbiztosítást.

Az ideihez képest egyébként további eltérés lesz jövőre, hogy az összeget már nem összesítve, egy adagban, hanem hónapokra lebontva utalják majd, mint az öregségi nyugdíjat. A bónusz utalásáról szóló határozatot a Szociális Biztosító 2024 elején kézbesíti majd.

Hát nem jobb téma ez, mint a saját országuk szövetségesei, azaz önmaguk elleni csökött fenekedés? Csak azért, mert némely csaló politikus a bőrét mentendő az orruknál fogva vezeti a tudatlanok tömegeit…

Barak László