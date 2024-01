LÉNYEG: Szlovákiában rendben van az, ha a "mieink" lopnak, ők jófiúk, megérdemlik azt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook

Még csak kedden van, de a fekete öves ellenzéki tüntetők már lélekben csütörtöki hangulatban lehetnek, hátha ismét egy kevéssel megint több ember jön ki az utcákra demonstrálni az igazságosságnak beintő szlovák kormány ellen. Amelyiknek a negyedéves működése során a legfontosabb törekvése, hogy beszántsa a korrupcióra acsarkodó ügyészséget és a büntetési tételek földbe döngölésével meg jót tegyen mindazokkal, akiknek vaj lehet a fején. Más szavakkal szólva, folytatni kezdte munkáját a nemzeti tanács, ahol a koalíció előhalászta azokat a javaslatokat, amelyekkel a büntető törvénykönyv módosítását tervezik felcicomázni. Mert az ellenzék által csak „maffiabarát csomagnak” nevezett tervezet brüsszeli sugallatra, meg egy kis főügyészi sopánkodásra fontolóra vesz némi kozmetikai változtatást. De az biztos, hogy a szépészeti "műtétet" nem fogják túltolni Robert Ficóék. Bár első ránézésre elég komolynak tűnik a finomhangolás mértéke, hiszen a smeres Tibor Gašpar kedden 22 oldalas módosítást terjesztett elő. A javaslat azonban változatlanul megszüntetné a Speciális Ügyészi Hivatal, és a gazdasági bűncselekmények esetében meg tényleg jelentősen csökkenne a kiszabható büntetések időtartama. Ez meg kissé ellentétes a józan ésszel, és aki hasonlóan vélekedik, az már gyúrhat is az ellenzéki e hétre tervezett tiltakozó megmozdulására. Ami persze nem sokat változtat a nagy képen, mégpedig az úgy néz ki, hogy valószínűleg már a héten elfogadná ezt a csomagot a parlament, hogy aztán azt a köztársasági elnök abban a minutumban megvétózza.

Kit zavar az amnesztia?

Mert mondjuk zavarja őt, hogy a Smerhez közel álló személyek szinte amnesztiában részesülhetnek. Ahogy mondjuk szintén a vezető kormánypárthoz bekötött oligarcha, Miroslav Výboh, akinek vagy egy hónap múlva kellene először bíróság elé állnia korrupció gyanúja miatt. Výboh a vád szerint Ficóék korábbi kormányzása alatt 150 ezer euró kenőpénzt vett fel, amiért normális esetben 15 évre bedugnák őt a rácsok mögé. És itt jön a képbe módosításra váró büntető törvénykönyv, amire ha rábólint a koalíció, ez a bűntett is elévülhet. És ugyanígy járhat még Peter Kažimír korábbi pénzügyminiszter, a Jegybank smeres gyökerű elnöke, vagy Jaroslav Haščák, a Penta alapítója, a Gorilla-ügy egyik főszereplője, akiknek legfeljebb majd bottal lehetne ütni a nyomát.

Korrupció és Soros Gyuri bá

A kormány ezen lépését majd csupán jövőre értékelik ki a különböző intézetek, és Szlovákia korrupciós indexén meg a kéz kezet mos hozzáállásán majd egy év múlva hüledezhetünk. Idén azonban úgy érhette el az ország az eddigi legjobb helyezését a Transparency korrupciós rangsorán, hogy ahhoz a Fico-kormánynak semmi köze. A lista tehát még a Heger- és az Ódor-kormány időszakát tükrözi, az új Fico-kabinet eddig tett lépései még nem jelennek meg az értékelésben. Mert abban az szerepel, hogy az elmúlt három év pozitív tendenciája elsősorban a rendőrség és az ügyészség fokozott erőfeszítéseinek tudható be a korrupció és a hatalommal való visszaélések kivizsgálása érdekében. A Transparency ennél továbbmegy, és kritikusan értékeli a legújabb szlovákiai fejleményeket, kitérve az igazságszolgáltatás állítólagos reformája. Ugyanis elég nyilvánvaló, hogy ha ezeket a kormányzati változtatásokat elfogadják, az a jogállamiság és a demokratikus stabilitás aláásásához vezethet, valamint megteremtheti a korrupció büntetlenségének környezetét. Ám az is igaz, hogy az ország felét az ilyen hírek nem érdeklik, mert ezt elintézik azzal, hogy a szervezet kritikáját biztos Soros Gyuri bácsi mondta tollba. És különben is, az nagyjából rendben van, ha a "mieink" lopnak. Mert ők legalább megérdemlik azt, és inkább ők éljenek jobban, mint az aberrált ellenzék nemzetellenes képviselői.

Valami búzlik Ficó körül

Közben meg valami bűzlik Fico vagyonnyilatkozata körül, és az ellenzék szimatolni kezdett, hogy végére járjon a kormányfő számláinak. A Smer elnökéről egyesek azt feltételezik, hogy megsérthette az alkotmánytörvényt, mivel hibás és hiányos a vagyonáról szóló dokumentuma. Állítólag Fico semmilyen ajándékot nem tüntetett fel a bevallásában, holott egyet tavalyelőtt maga is beismert, amikor magánrepülőgéppel utazott Dubajba. Ami nem olcsó mulatság. Arról nem is beszélve, hogy a drága karórákat kedvelő miniszterelnök hogyan vehetett jelzálog nélkül egy félmilliós lakást Pozsonyban.

Az utolsó majd kapcsolja le a villanyt

Tehát egy csomó jogos kérdés merül fel a politikusaink pénzhez való viszonyulását illetően, meg azzal kapcsolatban is, hogy mennyire van rendben az, ha a hatalom kénye-kedve szerint tekergeti a paragrafusokat. Ilyen körülmények között meg jöhet a felismerés, hogy talán egyszerűbb lehet az élet egy igazságosabb országban. Ahol mondjuk nem bosszúra éhes tolvajok állnak a kormányrúdnál, akik félőrült dezinformátor haverjaik segítségével irányítják az országot. Mert ha az ember idáig eljut a gondolatmenetben, akkor még azt is gondolhatja, hogy az nem is olyan rossz teljesítmény, ha csupán a lakosság negyede fontolgatja a kivándorlást Szlovákiából.

Sidó Árpád