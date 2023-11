LÉNYEG: Szlovákiának nem Jézus király kell, hanem Fico, meg Pellegrini vérszomjas csicskája, Šutaj Eštok!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Világos, a börtönbüntetéstől reszkető Robert Ficónak bizony sikerült sok-sok szlovákiai magyar választó beetetése is. Hogy ez az állítás nem holmi libsi agyrém, azt egyértelműen bizonyítják a magyarok lakta településekre lebontott választási eredmények. Aki nem hiszi járjon utána! Bár az előítéletekre idomított csordát aligha érdeklik a tények. Vagy azért, mert csak ostobák, avagy mert szájszélig lemerültek, sőt(!), a vakhit, illetve az öncélú acsarkodás posványába.

Megmentették Matúš Šutaj Eštok irháját

Gond egy szál se, ki lettek elégítve az általában kielégítetlenül szanaszét köpködő páciensek. A győzelmi mámor és a bosszú ideje ez. A Fico-féle parlamenti többségnek, amint az várható volt, sikerült megmentenie a Peter Pellegrini által delegált, ám egy az egyben Fico-pribék belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok irháját. (A jelenlevő 136 képviselőből csak 61-en szavaztak a leváltására. A menesztéséhez 76 szavazatra lett volna szükség.) Hogy aztán önelégülten beleköphesse az éterbe, hogy az ellenzék ellene gerjesztett „cirkusza” befuccsolt. Már hogyne fuccsolt volna be, amikor a parlament kormánypárti padsoraiban mondhatni, többségben vannak a bűnvádi eljárások gyanúsítottjai, a potenciális bűnözökről nem is beszélve. Ők aztán ragozhatják akár éjjel-nappal, hogy nem a bosszúvágy vezérelte Šutaj Eštokot, amikor úgy csörtetett be a belügyminisztériumba, mint elefánt a porcelánboltba. Csak a vakhitre, az öncélú acsarkodásra idomítottak, meg esetleg a született kretének veszik be, hogy Hamran rendőrfőkapitány látványos megalázása és a legkényesebb, a Fico-féle politikai maffiát érintő korrupciós bűnügyekben vizsgálatot folytató nyomozók jelképes kivégzése telejesen rendben van. Nincsen rendben egyáltalán! Nem csupán erkölcsileg, jogilag meg plane nincs rendben! Amit ez a Šutaj Eštok jogászként is csak abban az esetben tagadhat, ha a jogi diplomáját ajándékba kapta a Jézuskától.

Jézus a király…!

Arra itt nem vállalkozhatunk, hogy eldöntsük, beletartozik-e Jézus Krisztus hatáskörébe a diplomaajándékozás. Kiváltképpen nem, ha a hivatalosság elutasította, hogy Szlovákia királyává koronázzák. A világi mitugrászok, de még a katolikus klérus tótumfaktumai sem akarták királyuknak a Jézust.

Az is titok, hogy mi volt ennek az oka. Talán éppen Fico ácsingózik e posztra? Ha már politikai ikertestvére, Pellegrini köztársasági elnök lenne… Ha így áll a dolog, akkor inkább legyen Jézus a király…!

Csakhogy száz szónak is egy a vége, Jézus király szénája egyelőre nem áll valami jól. Olyannyira nem, hogy az ötletgazdát, bizonyos Štefan Kuffát úgy paterolták ki a kulturális minisztérium államtitkári posztjáról, hogy szinte a lába sem érte a földet.

Arról egyelőre nem szivárgott ki infó, hogy ez a Kuffa ivott-e, mielőtt bejelentette a katolikus püspöki konferencia előtt a földöntúli szférákat érintő nagy tervet. Ha viszont nem volt részeg, lehet, hogy szimpla hülye szegény. Talán körültekintőbben kellett volna mérlegelni, mielőtt föltették ama bizonyos polcra, hogy azt higgye, nem egy rakás szerencsétlenség ő, hanem befőtt…

Van az úgy, hogy ehetetlen íz kerül a palacsintába

Hiába, van az úgy, hogy ehetetlen íz kerül a palacsintába. Miért nem mondjuk ki kerekperec az ehetelen íz durvább szinonimáját? Csak azért nem, nehogy berágjanak rajta a vérkonzervatív alanyok. Akik egyéb magvasabb gondolatok híján azonnal berágnak, ha esetenként mások nevén neveznek bizonyos dolgokat. Miközben belőlük meg csőstül ömlik a mocsok a feáliáig bezárólag, ha netán más véleménnyel szembesülnek, mint az övék…

De hagyjuk is a jótékony edukációt (oktatás), kár beléjük. Különben is a palacsintánál tartottunk. Történt volt, hogy Szlovákia két legismertebb börtöntölteléke a börtönmenzai palacsinta állaggán balhézott össze a leopoldovi börtönben. Konkrétan Szlovákia legvéresebb kezű maffiózójáról, Mikuláš Černákról és Marian Kočnerről van szó. Utóbbinak, a 19 évre lesittelt gőgös arcnak azért ment fel a vércukra, mert vastagnak találta a palacsintát, amit ezért visszavitt a konyhai szolgálatosoknak. Csakhogy ott emberére akadt, mert a szolgálatos épp az az életfogytiglanos Černák volt, aki azonnal melegebb vidékre küldte Kočnert. Ebből aztán

olyan szópárbaj kerekedett, ami másnap a kötelező udvari sétán is folytatódott.

Állítólag tettlegességre egyébként nem került sor, legalábbis egyelőre.

Hát igen, a börtön nyilván a szabad világ történéseit kopírozza. Vagy inkább a parlementét? Netalán ott is az a tét, hogy ki lesz Jézus? Vagy az ügyeletes király?

Barak László