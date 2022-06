LÉNYEG: A tanárok után az orvosok is több pénzt követelnek, mindenki mégsem alhat furgonban!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Csak tudják elkölteni (Fotó: TASR)

Szerdán a parlament elé vonulnak a bérükkel elégedetlen pedagógusok, a hasonló cipőben járó orvosok pedig felmondással fenyegetik a kormányt. Pluszpénzt egyelőre csak a rendőrök és a tűzoltók kapnak, a többieknek olyan sokat kell dolgozniuk a mindennapi betevőért, hogy mire feltörnek egy autót, hullafáradtan zuhannak álomba.

Beteg az egészségügy, felmondanának az orvosok

Nagy baj van a hazai egészségügyben. Egyelőre nem a covid-helyzet romlott – erre valószínűleg őszig még várnunk kell –, hanem a szlovákiai nővérek és orvosok elégelték meg, hogy sokan közülük éhbérért, gyakran méltatlan körülmények között kénytelenek dolgozni. Kedden Peter Visolajský, a Szlovák Orvosok Szakszervezetének elnöke a miniszterelnöktől kért találkozót, hogy tolmácsolja Eduard Hegernek az orvosok üzenetét: ha nem javítanak a kórházak helyzetén, tömegesen adják be a felmondásukat. Az orvosok még áprilisban hirdettek sztrájkkészültséget, követeléseik között a kórházak finanszírozására, az egészségügyi biztosítási rendszer megreformálására, az orvosok értékelésére és a nővérek béremelésére vonatkozó igények vannak. Eddig már 3000 egészségügyi dolgozó jelezte, hogy kész beadni a felmondását, ha nem javul a helyzet – márpedig ez az egészségügyi rendszer összeomlásához vezetne.

A miniszterelnök közölte, érti az orvosok gondjait, azonban a helyzetük jobbra fordításához olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyekről egyelőre nincs egyetértés. A diplomatikus megfogalmazás valójában azt jelenti, hogy minden Matovičon múlik, ő az államkincstár őre, a költségvetés kidolgozója, márpedig a pártelnök-pénzügyminiszter teljesen ki(és be-)számíthatatlan, még nem tudni, mikor hagyja abba a primadonna-showt, amit Richard Sulík gazdasági miniszter ellenében játszik.

Kapnak egy kis alamizsnát a rendőrök

Szerdán a pozsonyi parlament előtt tüntetnek a szintén béremelést követelő tanárok, a megmozdulás helyszínét valószínűleg sok rendőr biztosítja majd. Ők egyelőre kénytelenek kussolni, hiszen a kormány még idejekorán betömte a szájukat egy kis alamizsnával. Júliustól három (!) százalékkal emelik a tűzoltók, rendőrök, mentősök és belügyminisztériumi köztisztviselők fizetését, jelentették be kedden. Ez persze nagyon jól hangzik, hiszen három százalék még mindig három százalékkal több, mint a semmi. Ha viszont elkezdünk számolgatni, és tegyük fel, hogy egy járőr mostanáig 1500 euró bruttót keresett, akkor ezentúl akár 45 euróval is több lehet a havi fizetése. Ez azért nem semmi, ugye? Ennyit ér a háromszázalékos emelés, a tíz százalékos infláció mellett. Mondjuk, nem kell nagyobb zsebet varratniuk a nadrágjukra, hogy haza bírják vinni a sok pluszpénzt.

Blaha marhaságait már a Facebook sem tűri tovább

A Facebook is megelégelte Ľuboš Blaha sületlenségeit. A legnépszerűbb szociális háló mostanáig szinte szabad utat engedett a Smer alelnökének, hogy fűnek-fának (pontosabban 174 ezres követőtáborának) agitáljon Oroszország mellett, és nyomassa az összeesküvés-elméleteit. Igaz, a Facebook már többször megpróbálta moderálni Blaha irományait, Áprilisban 30 napig nem tölthetett fel fotókat, februárban pedig le is tiltotta Blaha oldalát, igaz, akkor még csak 24 órára: a közösségi háló tartalomellenőreinél az verte ki a biztosítékot, hogy a képviselő kibiggyesztette ország-világ elé annak a 79 honatyának és -anyának a nevét, lakcímét és fotóját, akik megszavazták az Egyesült Államokkal kötött védelmi szerződést, a posztjában pedig hazaárulónak nevezte őket, akik “orosz testvéreinkkel” szembeni háborúba hajszolják Szlovákiát. Akkor Blaha fröcsögését ideiglenesen átköltöztette pártjának hivatalos oldalára, most azonban végleg törölték a képviselő Facebook-fiókját gyűlöletbeszédre, zaklatásra és erőszakra való felbujtás miatt. Kíváncsian várjuk, vajon pártja ismét felengedi-e alelnökét a saját oldalára. Ha igen, Blaha valószínűleg ott sem fogja majd vissza magát, így a Smer-SD honlapja is végleg eltűnhet a Facebook-univerzumból.

Ott, túl a rácson majd kipihenheti magát

A végére egy kevésbé fontos, ám annál érdekesebb történet, amely akár azt is példázhatná, milyen nehéz dolga van manapság annak, aki nehéz testi munkával akar valamiféle jövedelemhez jutni a Csallóközben.

Még a múlt hétvégén történt a kedden nyilvánosságra került eset, melynek során a rendőrség elcsípett egy 26 éves férfit, aki feltört egy autót Dunaszerdahelyen. Ne tessenek autós üldözésre gondolni, a zsaruknak ugyanis nem kellett sokáig keresniük az elkövetőt, aki egy ház előtt parkoló furgont ablakán át mászott a járműbe, majd elaludt. Annyira kimeríthette a „munka” a fiatalembert, hogy a kocsiban szundítva várta meg a dunaszerdahelyi rendőröket. A férfit gyorsított eljárásban két év szabadságvesztésre ítélték, a börtönben végre lesz ideje kipihenni magát.

Juhász László