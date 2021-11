LÉNYEG: Teri néni és Boris Kollár, a két legfőbb méregkeverő

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Boris Kollár: Győzni fogok! (Fotó: TASR)

A mai nap hozott néhány meglepetést. Az egyik az, hogy gyakorlatilag már Boris Kollárt tekinthetjük Szlovákia kormányfőjének, a másik, hogy egy 20 másodperces videóüzenet miatt tilthatták ki Forró Krisztiánt Ukrajnából, a harmadik elképesztő sztori pedig az ipolysági méregkeverő, Teri néni története, aki 25 évet kapott egy sorozatgyilkossági ügyben.

Forró Krisztiánt egy videó miatt nem engedik Ukrajnába

Egy 20 másodperces videó miatt lett nemkívánatos személy Ukrajnában Forró Krisztián, derült ki kedden. A Szövetség pártelnöke még a múlt héten szeretett volna Ungvárra utazni, akkor tudta meg, hogy keleti szomszédunknál persona non grata lett. Az azonban csak mostanra derült ki – igaz, még csak nem hivatalosan –, hogy mi állhat a kitiltás hátterében. Forró még a szép emlékű MKP elnökeként tavaly októberben posztolt egy nyúlfarknyi videót, arra biztatva a kárpátaljai magyarokat, hogy a helyhatósági választásokon a saját, magyar pártjukat támogassák. Nagy valószínűség szerint ettől pöccent be a kijevi külügy, mondván: ez a kortesbeszéd az ország belügyeibe való beavatkozás, és aki ilyet tesz, azt ők bizony be nem engedik az országukba. Hivatalos indoklást azonban a mai napig nem kapott a Szövetség elnöke.

A hír hallatán valószínűleg sokaknak eszébe jut az a 12 évvel ezelőtti eset, amikor a hivatalban lévő magyarországi államfőt tiltották ki Szlovákiából. Pontosabban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva arra kérte az akkori szlovák kormány Sólyom Lászlót, ne lépjen be az ország területére. Különbségek persze vannak, hiszen Forró Krisztián – legalábbis egyelőre – nem államfő, Ukrajna pedig nem uniós tagállam, azonban ennek az incidensnek is lehetnek még utórezgései. Persze nem várható akkora diplomáciai botrány, mint amekkorát 2009-ben a komáromi látogatás kiváltott Pozsony és Budapest viszonyában, azonban példaértékű lehet, hogyan kezeli majd Forró kitiltásának ügyét a szlovák külügyminisztérium. Persze az is lehet, hogy sehogy, és az ügyről ma hallottunk utoljára.

Boris Kollár vezeti (az orránál fogva) a kormánykoalíciót

A papíron Eduard Heger vezette kormánykoalíció gyakorlatilag Boris Kollár gatyamadzagján lóg, hiszen a keddi eset is bizonyította, hogy a kormány nem tud törvényeket elfogadtatni Kollárék képviselői nélkül.

Most nem is az a lényeg, hogy miről is szól vagy szólna a természetvédelmi törvény, amit végül kedden elnapoltak. Kollár újabb partizánakciójának az a legfontosabb olvasata, hogy a törvény elfogadására a Sme rodina szavazatai nélkül nincs lehetőség. Ez a jogszabály tehát csak egy újabb apropót szolgáltatott a Sme rodina apukájának, hogy újra meglengesse Hegerék arca előtt egyre duzzadó koalíciós potenciálját.

A kiürülőfélben lévő Za ľudí és a vérszemet kapott Sme rodina mellett az eddigieknél is nehezebb lesz a dolga az elméletileg legerősebb kormánypártnak az OĽaNO-nak. Kollárék ugyanis sorozatosan torpedózzák meg a koalíció reformjait, és a parlament elnöke önjáró lövegként sorozatosan barmol bele mindenbe, amit a kormány szeretne elérni.

És Richard Sulík? Nos, az ő pártja, az SaS népszerűségben már régen elhúzott a többi koalíciós partnere előtt, így a maga részéről Sulík már elégedetten hátradőlhet, és kérhet egy teát.

Egy gyilkosságsorozat hihetetlen, de igaz története

Persze, lehetőleg nem mérgezettet. Végezetül ugyanis szót ejtenénk egy nem mindennapi történetről, melynek olvasása közben az az érzés fogja el az embert, mintha egyszerre csöppent volna bele Agatha Christie egyik regényébe, egy hollywoodi filmbe és egy lidérces álomba.

A 69 éves, ipolysági Gyönyör Terézt 25 év fegyházbüntetésre ítélte a bazini Specializált Büntetőbíróság, mivel öt különösen súlyos gyilkossági kísérlet vádjában találták bűnösnek, egyelőre nem jogerősen. A nagymamakorú asszony az ítélet szerint adósságai rendezése helyett atropinnal mérgezte meg három ismerősét, akiknek a legtöbb pénzzel – fejenként több tízezer euróval – tartozott.

A történethez hozzátartozik, hogy a bíróság szerint a vádlottnak a múltban több áldozata is lehetett, ám a gyilkosságokat visszamenőleg már nem lehet bizonyítani. Az ügy részleteinek egy hihetetlen részleteket tartogató cikksorozatban járunk utána, ennek első részét mától olvashatják a Paraméteren.

