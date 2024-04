LÉNYEG: Tízezrével rúgná ki a közszféra dolgozóit Fico, mert spórolnia kell

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Szombaton a választók többsége úgy döntött, ne legyen egy félpercnyi békességünk, nekik bizony Peter Pellegrini kell. Lelkük rajta, de a "választottjuknak" még két hónapja van arra, hogy elmondhassa a nagyérdeműnek a beiktatási beszédjét. Június közepéig ugyanis még Zuzana Čaputovának fogják hívni a szlovákiai köztársasági elnököt.

Búcsúzik az államfő

A jelenlegi államfő meg lassan pakolhat a palotájában, és búcsút inthet mindazoknak, akiket arra méltónak tart. Első körben Berlinbe utazott, hogy megköszönje a német kollégájának az elmúlt évek bizalomra épülő együttműködését. Frank-Walter Steinmeier sem maradt adósa, ő is hálálkodott Čaputovának, olyan dolgokat felemlegetve, amit talán egy ideig nem hallhat hazai csúcspolitikus. Mert azért az elég furán hangozna, ha valaki Ficót - vagy mosolygós táskahordozóját - azzal "vádolná", hogy Európa iránt különösebben elkötelezett, vagy esetleg a jogállamiság elveinek és értékeinek megerősítésén munkálkodik, mint egy cimbalmos.

Leépítések előtt

A miniszterelnöknek amúgy van mit csinálnia, mert a számokat ő is látja, és tudja, hogy a kormánynak muszáj spórolnia, mert kong a kincstár. Emiatt van az, hogy az illetékesek megemelik a cigaretta és a kóla adóját, de már arról is beszélnek, hogy elbocsátások várhatóak az államigazgatásban. Kapaszkodjanak meg, akár 130 ezren is elveszíthetik munkájukat! Nem is csoda, hogy ezzel az elképzeléssel korábban nem rukkolt elő a kabinet. Főleg, ha tudjuk, három nappal ezelőtt a világbéke itthoni megteremtőjének hazudott államfőjelölt mindössze 165 ezerrel kapott több szavazatot a háborús uszítónak beállított ellenfelénél. A kormányfő szándéka az, hogy 30 százalékkal faragja le az államapparátust, szerinte ez lenne az ideális mértékű karcsúsítás, azonban ez pont olyan kaliberű kérdés, hogy tárgyalnia kell róla a koalíciós partnerekkel. Érdekes lesz követni az erről szóló egyeztetéseket, főleg, ha nem felejtjük, idén a semmiből már felhúztak egy idegenforgalmi és sportminisztériumot, mert a szövetséges párt elnökének éhes száját valamivel be kellett tömni. Egy egész tárca kellett Andrej Dankónak, hogy csendben maradjon. És most tessék, jöhetnek a leépítések.

Büntetik Dankót

Közben az is kiderült, a koalíciós SNS pártvezérére milyen büntetés várhat. Mert Danko még januárban rosszcsont volt, és az autójával úgy likvidált egy közlekedési lámpát Pozsonyban, hogy a helyszínről kapásból kereket oldott, és így a zsaruk bottal üthették a nyomát. Az alkoholtesztet meg csak 15 óra elteltével végeztették el vele. Az ügyészség alapos munkát végezhetett, hiszen hónapokig vakarták a fejüket, mekkora legyen a bünti. Aztán most sikerült lezárni az ügyet, és a nemzetiek díszpéldánya pénzbírsággal megúszhatja a történteket. Esetleg még a jogsijának is búcsút inthet egy darabig.

Klicsko majdnem megijedhetett

Nem nagy tragédia ez, szerencsére nem sérült meg senki sem. Nem úgy Ukrajnában, ahol már 776-ik napja vérengzenek az oroszok, mert másra szinte képtelenek. Most ennek a megtámadott ország fővárosának a polgármestere, Vitalij Klicsko látogatott el Pozsonyba, hogy megköszönje a szlovák főváros vezetésének a humanitárius és pénzügyi segítségnyújtását. Csak remélni lehet, hogy egykori nehézsúlyú profi ökölvívó nem közlekedett éppen arra, ahol sokak meglepetésére Oroszországot éltető, illetve a NATO-t és Ukrajnát elmarasztaló óriásplakátok jelentek meg a hazai utak mentén. Mert a kijevi politikus nem biztos, hogy ismeri az Eduard Heger exkormányfő és Jaroslav Naď korábbi miniszter fémjelezte parlamenten kívüli pártot, így azt sem kell tudnia, hogy ez a plakátkampány minden bizonnyal egy médiahack része. Más nem is lehet, hiszen tudjuk, a védelmi tárca korábbi vezetője micsoda elszántsággal állt az ukránok ügye mellé, és az ócska kritikák ellenére légvédelmi rendszereket, meg MiG-29-es vadászgépeket ajándékozott a megtámadott szomszédnak. Hogy a demokraták pontosan mit akarnak mondani a figyelemfelkeltő akciójukkal, szerdán derül ki, ekkorra ígérik lerántani a leplet a tényleges üzenetükről.

Sidó Árpád