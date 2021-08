LÉNYEG: Tök egyszerű a képlet - kell pár ezer olyan ember, aki a pénzt jobban szereti, mint amennyire fél a vakcinától, és akkor mindenkinek megéri

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szlovákia állítólag több tiszteletet érdemel, de a hazai bűnüldöző szervek tényleg rá is szolgáltak az elismerésre, hiszen már Robert Fico jó barátjának a heréit morzsolgatják.

Jól jönne egy gesztus

Ahelyett, hogy megragadta volna az alkalmat és szépen csendben maradt volna a szlovák külügyminiszter, Ivan Korčok inkább nekiállt bűzlögni a magyarországi házelnök Somorján tett nyilatkozatának megalapozott kitételei miatt. Na nem amiatt, hogy Kövér László a globalista háttérhatalmakról is pampogott, hanem mert bocsánatkérést és elégtételadást követelt a II. világháborút követő kitelepítésekért. Korčok szerint az a módszer, ahogy Magyarország legfőbb képviselői folyamatosan megnyitják a történelmi kérdéseket, szembemegy a szomszédos ország azon deklarált igyekezetével, amely szerint igyekeznek jó kapcsolatot ápolni Szlovákiával. A jól fésült miniszter nem érti a helyzetet, mert olyan badarságokat mond, hogy Szlovákia képviselőinek is lehetőségük lenne arra, hogy elmondják az álláspontjukat a múlttal kapcsolatban, de ezt ennek ellenére nem teszik meg, és főként nem egy Magyarország területén szervezett rendezvényen. Ideje lenne elmagyarázni Richard Sulík emberének, hogy mi a szitu, és hogy az általa képviselt állam polgárai tényleg megérdemelnek egy gesztust. Amit történetesen most egy olyan "Kárpát-medencei" politikus vetett fel, aki három éve még bőszen sorosozott a Kuciak-gyilkosság utáni tömegdemonstrációk láttán. Sziasztok fura urak, több tiszteletet a tényeknek!

Már kopogtatnak a zsaruk Fico cimborája ajtaján

És nagyrabecsülést érdemelnek a rendőrök is, hogy folytatják a közélet megtisztítását: szerdán bilincs kattant az adóhatóság volt igazgatónője és az egykori smeres államtitkár kezén, továbbá nagy erőkkel keresik Fico kebelbeli oligarcháját. Hogy érzékeltessük, a mostani állapotok mennyire rendezettek a Fico rezsim alatt tapasztaltakhoz képest, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség munkatársai a Pénzügyi Igazgatóság sorrendben második exfőnökét tartóztatták le, valamint a pénzügyminisztérium korábbi helyettes vezetőjét, aki két választási időszakot is kitöltött. Így néz ki a helyzet, ha a zsaruk szabad kezet kapnak, és a "Vámszedő" fedőnév alatt meg tovább zajlik az a nyomozás. Nem babra megy a játék, hiszen állítólag a nevezett állami hatóság informatikai rendszerének beszerzésével kapcsolatos trükkösködés összege meghaladja a 65 millió eurót. De a java még hátra van. Ugyanis az egyik legfőbb gyanúsítottat, Miroslav Výboh nagyvállalkozót, aki a Smer többszörös exkormányfőjének cimborája, egyelőre nem sikerült letartóztatni, mivel huzamosabb ideje külföldön tartózkodik. Szóval aki nincs oda Ficóért de drukkol az igazságnak, az dörzsölheti a tenyerét, mert egyre csak szorul a hurok az "európaibb" Mečiar, illetve a nála is emberarcúbb egykori koronahercege, Peter Pellegrini nyaka körül. A hosszú hónapok óta előzetesben csücsülő Jozef Brhel után ez a Výboh a második olyan Smer-szponzor, akire sikerült ráhúzni a felfoghatatlan összegről szóló korrupciós ügyet.

Nincs itt pénzszórás

Egyébként ez az ebül szerzett summa háromszor nagyobb annál, mint amennyit a vakcinalottón majd kisorsolnak három hónap alatt. Ebbe a 21 milliós összdíjazású oltási szerencsejátékba, amivel motiválni szeretnék a szkeptikusokat, már több mint 360 ezren regisztráltak. Igor Matovič pénzügyminiszter arról beszél, hogy ez nem pénzszórás, csak az oltakozás által az egészségügynek megspórolt pénzt osztja szét az állam. Szakemberek már azt is tudni vélik, hogy ennek a lottónak a társadalmi megtérüléséhez az kell, hogy legalább 6 ezer olyan ember vállalja be az injekcióstűt, aki egyébként ezt nem tenné meg. Ez simán össze is jöhet, mert egy friss közvélemény-kutatás szerint majdnem 7 százalékos azok tábora, akik eredetileg elbújtak a vakcinák elől, de a szerencsejátékos inspiráció hatására megváltoztatnák a véleményüket. Minden új jelentkezőt szívesen lát el az állam, hiszen a deltás vírusnak köszönhetően a járvány harmadik hulláma már bevert a küszöb alá, és a legújabb adatok szerint majdnem két hónapja nem volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma, mint amit most mértek. Arról nem is beszélve, hogy az idén igazolt betegeknek csupán a töredéke volt beoltva. De az ilyen száraz tényekkel nehéz kampányolni a vakcinák mellett, ezt meg a reklámhadjáratok szakavatott ismerőjeként Matovič is pontosan tudja.

Sidó Árpád