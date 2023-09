LÉNYEG: A totális hőbörgés, mocskolódás kizárólag a választók alattomos átverése

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció -TASR

Már csak ötöt kell aludni a választásokig, addig a helyzet, ahogy a klasszikus mondja, csak fokozódni fog. Lesz-e tövábbi tényleges verekedés, rugdalózás, azt nem tudhatjuk, de annyi biztos, hogy addig állandósul a szóbeli adok-kapok. Most aztán annyi kínálkozna ide, hogy jó szórakozást. Ám az erőszak válogatott megnyilvánulásain legfeljebb a kudarcélményes, ingerszegény életet élő suttyók szoktak szórakozni.

A társadalmi feszültség féktelen fokozódása

A társadalmi feszültség féktelen fokozódását a Nyilvánosság az erőszak ellen 2023 (Verejnosť proti násiliu) szervezet aktivistái is érzékelhetik. A politikusoknak címzett erőszaktől történő elhatárolódásra felszólító közleményüket nyilván ezért támogatja számos ismert személyiség. Úgy fogalmaztak, tartanak attól, ha a kampányban a politikusok megengedik maguknak a fizikai konfrontációt, ugyanerre bátoríthatják az elégedetlen szavazókat is. Rámutattak, hogy a mostani kampányban egyre több az olyan incidens, amikor politikusok vagy a támogatóik fizikailag csapnak össze. A felhívás aláírói azt kifogásolják, hogy egyesek még támogatják is az ilyen viselkedést, ahelyett, hogy elhatárolódnának tőle.

A mostani agresszív kampány célja a választók radikalizálása

Egyes szavazókat egyébként még taszíthat, el is riaszthat a választáson való részvételtől az agresszív kampány – így a politológus, vagyis a szakember. Aki kifejti, a mostani agresszív kampány célja a választók radikalizálása. Nehéz azonban megjósolni, hogy valójában milyen hatást vált ki, milyen hatással lesz a döntésükre. Az is világos, hogy ma rendkívül megosztott a társadalom és talán csak a 90-es években volt a mostanihoz hasonló helyzet.

Az van egyébként, hogy az üres jelszavak és az agresszív hangnem a pártok pozitív programját helyettesítik. A következmény pedig annyi, ha a legalantasabb ösztönök határozzák meg az egész közbeszédet a közösségi hálón és a pártok kampányában, akkor alig tud beférkőzni a köztudatba olyan párt, amely nem ezt kínálja a választónak. A leglényegesebb kérdés annyi, tisztában vannak-e a választók azzal, hogy a szakadatlan hőbörgés, a mocskolódás kizárólag az ő alattomos átverésüket célozza.

Nem mintha nem lenne néhány rátermett, szakképzet, elhivatott jelölt is a listákon...

Az államfő, Zuzana Čaputová közben a parlamenti választáson való részvételre szólította fel a lakosságot a közösségi hálón. Üzenetében arra figyelmeztet, hogy kizárólag a választók akaratától és cselkekvésétől függ, hogy kik, milyen minőségű politikusora bízzák saját sorsukat. Egyszersmind aláhúzza, hogy ne veszítsék el a reményt, és főleg ne a tökéletességet keressék a szavazólapokon.

Nem mintha nem lenne néhány rátermett, szakképzet, elhivatott jelölt is a listákon a markáns többséget képező zaccon kívül.

Mindehhez mindössze annyit lehet hozzáfűzni, ha a kedves választópolgárok ésszel, vagyis az érzelmeik háttérbe szorításával járulnak majd az urnákhoz, talán megtalálják majd azt a listát, amely ugyan távol áll a tökéletességtől, de legalább a legkisebb rossznak minősíthető.

Végül, de nem utolsósorban azért azt is jó tudni, ha az előrehozott választások után nem következik be alapvető fordulat a politikában, akkor Szlovákia minden problémája csak súlyosbodni fog, és elveszhet a változás lehetősége.

Barak László