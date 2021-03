LÉNYEG: Tovább fogynak Matovič miniszterei, idén sem kell érettségizniük a végzős középiskolásoknak, és létrejön a magyar Szövetség

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről

A koalíciós válság tekintetében a hétfő valójában már vasárnap este kezdődött, amikor az OĽaNO bejelentette a kormány átalakításának és Igor Matovič miniszterelnök lemondásának feltételeit. A hétfői Lényeget azonban egy „keddi hírrel” tudjuk kezdeni: ezen sorok írásakor kaptuk a hírt, hogy az MKP, a Híd és az Összefogás kedden sajtótájékoztatón jelenti be, hogy Szövetség néven közös pártot hoznak létre. Jó hírt kaptak az érettségizők is: nem kell vizsgázniuk, az átlaguk alapján kapnak majd érettségi jegyet, ahogyan ezt a tavalyi érettségizőkkel is történt.

A Szövetségben egyesül az MKP, a Híd és az Összefogás

A magyar pártok egyesülésének részleteiről egyelőre nagyon keveset lehet tudni, annyi biztos, hogy kedden bejelentik a hírt.

Úgy látszik, a magyar pártokat is kényszerhelyzetbe hozta a koalíciós válság, egyáltalán nem kizárt ugyanis, hogy hamarosan előrehozott parlamenti választás lesz.

Azt valószínűleg mindhárom párt vezetői érzik, hogy ezen jó lenne már közösen indulni, a párt létrehozása pedig nem két nap. A három párt tavaly augusztusban egyezett meg a tárgyalások elkezdéséről, az MKP és a Híd pedig februárban megállapodott a közös párt alapjaiban, akkor azonban az Összefogás még kimaradt a megállapodásból, mert a kínáltnál nagyobb részt akartak maguknak.



Matovič megint meglepte partnereit

A kormányfőnek újra sikerült olyan feltételeket szabnia, amelyek elfogadhatatlanok a két távozóban lévő partnernek, az SaS-nek és a Za ľudínak. Egyrészt felsorolta azokat a partnereit, akiket szinte látni sem akar – Richard Sulík, Jana Bittó Cigániková, Mária Kolíková, Juraj Šeliga –, és gyakorlatilag felszólította őket, hogy mondjanak le akkor is, ha erről korábban nem sok szó esett.

Egyben a koalíciós szerződés felbontásához kötötte lemondását, máshogy ugyanis nem lehet értékelni azt, hogy egy minisztériumot el akar venni az SaS-től, mondván „szigorúan a választási eredmények alapján” akarják átalakítani a kormányt.

Sulíknak szánt „kedves ajándék” az is, hogy Matovič ugyan hajlandó lemondani a miniszterelnöki posztról, de miniszterként rögtön visszatérne a kormányba, miközben ezt nem hajlandó megengedni sem Sulíknak, sem pedig Kolíkovának. Az hétfőn derült ki, hogy egy új, semmiért sem felelős poszton tudja elképzelni magát a kormányban: a korrupció elleni küzdelemért felelős miniszterelnök-helyettes lenne.

Sulík: csak Matovič távozását akartam megkönnyíteni

Az SaS elutasító válaszára nem kellett túl sokat várni. A párt bejelentette, hogy örülnek ugyan annak, hogy Matovič is belátta: nem képes tovább irányítani a kabinetet, de a feltételeit nem tudják elfogadni, mivel valószínűleg félreértett valamit a korábbi tárgyalásokon.

„Felajánlottam lemondásomat, hogy megkönnyítsem a miniszterelnök távozását a kormányból. Ha azonban Igor Matovič venné át valamelyik OĽaNO-s minisztérium irányítását, akkor logikus, hogy ajánlatom nem érvényes” – magyarázta Sulík.

Az SaS elnöke hétfőn lemondott, Kolíková várhatóan kedden fog

Richard Sulík ma (hétfő) megtette, amit múlt héten megígért, és elküldte Zuzana Čaputovának a lemondó nyilatkozatát. Személyesen ezt kedden teszi meg, vagyis Matovič alól hamarosan tényleg elfogy a kormány, és lassan minden minisztere megmaradt minisztere két tárcát irányít majd.

Hétfőre sikerült a Za ľudínak is rendeznie sorait, a párt elnöksége kiállt Šeliga és Kolíková mellett.

A kormány kedden várhatóan újra karcsúsodik, az egyelőre még meg nem erősített hírek szerint ezúttal Mária Kolíková jelenti be lemondását. Szerdán pedig újabb miniszterek lemondása várható, az SaS két megmaradt minisztere is lemond.

A hétfői hírekre az OĽaNo csak annyit reagált, hogy tudomásul veszi partnerei álláspontját, és tárgyalni hívja mind a négy koalíciós párt képviselőjét.

Jó hír az érettségizőknek: nem kell vizsgázniuk

Branislav Gröhling közben megkegyelmezett az idei végzős középiskolásoknak, akik az utóbbi egy évben szinte végig távoktatásban készültek az érettségire: hétfőn bejelentette, hogy a tavalyihoz hasonlóan átlag alapján kapnak majd érettségi jegyeket a végzősök.

Távoktatásban sokkal nehezebb felkészülni az érettségi vizsgára, és ha tavaly elmaradt az érettségi, mert márciusban és áprilisban nem jártak iskolába a diákok, akkor idén is jogos a vizsgák törlése, hiszen a jelenlegi negyedikesek alig vettek részt jelenléti oktatásban az elmúlt egy évben.

Másrészt viszont biztosan sok diákban marad hiányérzet az elmaradt vizsga miatt.

Sok magyar diáknak szóbeliznie kell

Továbbra is diszkriminációízű azonban, hogy az érettségi jegyeket csak a négy kötelező tantárgy esetében határozzák meg az átlag alapján, az ötödik tantárgy esetében – amiből már nem kötelező vizsgát tenni – marad a szóbeli. Ez ugyanis a magyar diákokat érinti hátrányosan, akiknek eggyel több kötelezően meghatározott tantárgyuk van, mint a szlovák iskolába járó társaiknak: a szlovák és az idegen nyelv mellett – ez a kötelező a szlovák iskolákban is – a magyar iskolákban természetesen magyarból is érettségiznek.

Akinek azonban az egyetemi felvételihez nem elsősorban a nyelvek kellenek – mondjuk orvosira vagy műszakira készül – az nem teheti meg, hogy nem érettségizik 5 tantárgyból, ezért neki lesz egy szóbelije.

A miniszter erre csak annyit mondott, hogy tavaly is így folyt az érettségi a magyar iskolákban …

Lajos P. János