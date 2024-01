LÉNYEG: Tudjuk, hogy mikor választunk köztársasági elnököt, és azt is, hogy Pellegrini nem lenne pártfüggetlen államfő

Megvan a köztársaságielnök-választás időpontja,

Az időpont nem túlságosan nagy meglepetés, Pellegrini már tavaly arról beszélt, hogy ez a két szombat lehet a befutó.

Sokkal érdekesebb azonban, hogy a választás időpontját kihirdető házelnök az egyik jelölt is egyben, habár hivatalosan még nem jelentette be indulását. Peter Pellegrini ugyan már meghozta „személyes döntését”, vagyis várhatóan indul, de pártjának még döntenie kell...

A Hlas elnöke már jó néhány hónapja játszik indulásának a bejelentésével, előbb a „személyes döntést” kellett meghoznia, most még a pártja elnöksége „mérlegeli”, hogy indítja-e elnökét. Szerencsére azt már eldöntötték, hogy január 19-én és Besztercebányán jelentik be hivatalosan is az indulását…