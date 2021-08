LÉNYEG: A tüntetők elfogynak, Fico és Pellegrini pánikrohamai fokozódnak, de Kövér történelemórája se kutya…!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Tegnap tornádó volt keleten, csendes eső áztatta tüntetés nyugaton. Ma viszont már országszerte kikancsingatott a napocska a felhők mögül. Az elnöki palota előtt meg már csupán az a tucatnyi alak ácsorgott, akik ott lettek felejtve…

Elfogytak a tüntetők

Konkrétabban fogalmazva, pénteken is folytatódott volna Pozsonyban az utcai tiltakozás a virus, az oltás és általában a kormányzat egészségügyi intézkedései ellen, ha nem fogytak volna el mára a tüntetők, „mint a gyertyaszál, mely elhagyott szobában áll” (Pardon, Sándor úr!). De elfogytak, mert mindössze tucatnyian maradtak az elnöki palota előtt. Egyetlen vígaszuk az lehetett, hogy kb. ugyanannyi, rendőr volt kénytelen vigyázni rájuk. Nyilván, hogy el ne kanászkodjanak, mint kóbor medve a szupermarketben...

A zsaruk egyébként szabadon engedték a csütörtöki demonstráción előállított három személyt is. Marek Kotleba (ĽSNS) parlamenti képviselővel együtt. Mielőtt elengedték őket, kihallgatáson kellett átesniük. Nem a szó szoros értelmében persze…

Egyelőre nem tudni, mikor lesznek műsorra tűzve a jobbára újnácik és a Robert Ficóék kemény magja által szervezett és támogatott további utcai performanszok, de mérget lehet rá venni a folyt köv.

Kövér kéretlen történelemórája

Ha már a kóbor medvék említésre kerültek, nem lehet kihagyni az olyan politikusokat, akik helyenként úgy viselkednek, mint elefánt a porcelánboltban. Ennek a sportágnak egyik nehézsúlyú aktora a magyar parlament elnöke, Kövér László. Legutóbb a dunaszerdahelyi járásbeli Somorján volt neki jelenése. Szoboravatás közben tartott kéretlen történelemórát a szlovák politikai osztály tagjainak. Akik egyébként nem is voltak jelen, hiszen nem voltak hivatalosak az eseményre. „A történelemóra” lényege annyi volt, hogy a jelenleg közhatalmat gyakorló szlovák politikusok nem és nem hajlandók bocsánatot kérni a szlovákiai magyaroktól azok második világháború utáni kényszerű Csehországba telepítéséért.

Kövér beszéde nyomán kisebb diplomáciai vihar kerekedett. Ivan Korčok (SaS) szlovák külügyminiszter Facebook-posztban szólt be a magyar házelnöknek, majd hivatalos diplomáciai jegyzékben rótta fel neki, szembemegy Magyarország azon deklarált szándékával, amely szerint igyekeznek jó bilaterális kapcsolatot ápolni Szlovákiával.

A külügy sértődött reakcióját kissé megkésve, ám annál nagyobb vehemenciával az ellenzéki Fico-féle Smer SD alelnöke, Juraj Blanár követte. Ő visszautasította azt a gyakorlatot, hogy úgymond, magyar politikusok Szlovákia területén vonják kétségbe Európa második világháború utáni határrendezését. Blanár beszólt a szlovák külügynek és Igor Matovičnak is. Utóbbinak azt vetette a szemére, hogy szlovák diplomaták jelenléte nélkül kavart Budapesten Szputnyik-ügyben Orbán Viktorral.

Szlovákia súlyos keresztje

Egyébként Szlovákiának távolról sem Kövér László a legsúlyosabb keresztje. Van elég tennivaló például a közelgő pápalátogatás miatt várhatóan fölfokozott lakossági mobilitással is, amely súlyosbíthatja a járványveszélyt. Az elemzők nagy kockázatról beszélnek. Annak ellenére is, hogy az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) ellenőrizni fogja, hogy a pápalátogatáshoz kötődő rendezvényekre regisztrálók valóban be vannak-e oltva. A járványügyi szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tavalyihoz képest a koronavírus idei hulláma 17 nappal korábban érkezett. Tavaly szeptember 19-én jött a töréspont, és 10 nappal később, szeptember 29-én már kétszer annyi fertőzöttet regisztráltak. Most a kedvezőtlen adatok duplázódása éppen akkorra esedékes, amikor a pápa itt lesz, Szlovákiában.

Nem kell azért teljesen beborulni…

Nem kell azért teljesen beborulni, akad némi pozitív eseménye is a szlovákiai közéletnek. Például az a tény, hogy több mint 15 millió eurót osztanak szét a felsőoktatási intézmények között. A pénzügyminisztérium ezzel az összeggel segítené a pandémia utáni újrakezdést a következő tanévben. A tárca egyszersmind kijelenti, továbbra is figyelemmel kíséri az oktatásban kialakult helyzetet, és szükség esetén hajlandó újra megnyitni az állami egyetemek társfinanszírozásának kérdését.

Vagy az talán nem pozitív hír, hogy szeptember elején tárgyalják a korábbi legfőbb ügyész, Dobroslav Trnka gorillás esetét? A vád szerint közhivatalnokként nem teljesítette a törvényi kötelezettségét, miután Gorilla fedőnéven hangfelvételt kapott a Szlovák Információs Szolgálattól (SIS), ami több bűncselekmény gyanúját is felvetette. Ahelyett, hogy átadta volna a bűnüldöző szerveknek, a felvételt elrejtette, hogy neki és Marian Kočnernek anyagi haszna legyen belőle. Hogy mi lesz ebből? Egészen biztosan kiderül…

Végül pedig az sem semmi ám, hogy a külügyminisztérium felfüggesztette Fico kőgazdag haverja, Miroslav Výboh monacói tiszteletbeli konzuli pozícióját, miután a rendőrség a Vámszedő ügyben meggyanúsította őt. Az ugyanebben az ügyben meggyanúsított és a rendőrséggel együttműködő Michal Suchoba azt vallotta, hogy Výbohon keresztül juttatott el az akkor még smeres politikusnak, Peter Pellegrininek 150 ezer eurónyi kenőpénzt. Hogy az adóhatóság mielőbb vezesse be az eKasa néven futó virtuális pénztárgépet, mert a szoftverrel összefüggő további IT-megrendelések milliós profitot garantáltak volna Suchoba cégének. Csoda, hogy Fico és Pellegrini pánikrohamai egyre fokozódnak…?

Barak László