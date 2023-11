LÉNYEG: Ugyan már Mária Országa, ha Szlovákiából Krisztus Király lesz!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A demokrácia sem tökéletes. Leginkább nem, ha tökéletlen emberek kapnak lehetőséget a választóktól. Ha viszont a választók tökéletlen alakoknak adnak lehetőséget, nyilván a választók is tökéletlenek. A probléma „csak“ annyi, hogy a tökéletlen politikusokkal ellentétben a tökéletlen választókat nem lehet leváltani. Ha már demokrácia lenne, ugye... Bonyolult? Lehet, ám a klasszikussal szólva, az élet sem habostorta!

Szlovákiát szenteljék Krisztus Királynak?

Kiderült, hogy Štefan Kuffa (SNS-jelölt) kulturális államtitkár hétfőn Szlovákia érseke beleegyezésével beszédet mondhatott a nagyszombati Szent Miklós Bazilikában.

Kuffa kb. tízperces megnyilvánulásának, amit élőben közvetített a Lux televízió, nem csak vallási jellege volt. A politikus nemcsak a saját, hanem az egész kulturális Martina Šimkovičová által vezetett minisztérium nevében beszélt.

Figyelem, szószerinti idézet következik. Íme:

„A kulturális minisztérium nevében megígérjük, hogy mi leszünk azok, akik kezdeményezni fogják, hogy lehetőség szerint minél előbb trónra kerüljön Krisztus Király, hogy ő lehessen Szlovákia királya. Arra kérem ő excellenciáját, hogy Szlovákiát szenteljék Krisztus Királynak az összes püspök és az egész kormány színe előtt. Püspökök, önök azok, nekem nincs hozzá hatalmam, de megkérhetem a kormányt, hogy valósítsa meg. Hatalmas dolog lenne”.

Hát igen, az élet nem habostorta a demokrácia pedig tökéletlen, ha tökéletlen emberek kapnak benne lehetőséget. Most már a kérdés annyi, hogyan lehet egy közép-európai vagy bármilyen államból Krisztus Király?! Mi fán terem az?! Úgy esetleg, hogy a püspök urak meg némely politikusok elrontják a gyomrukat és hülye álmok izzasztják őket éjjelente...?

Egyébként abba tessék belegondolni, hogy ez a tökéletlen fazon akarja majd főnökasszonyával együtt a passzátszelet fújni a szlovákiai kulturális színtéren!

Lehet, hogy jobban álltunk akkor, amikor a parlament elnöke egy tahó kőműves volt...?

Matúš Šutaj Eštoknak jogi diplomája van

Ez van, semmi sem tökéletes, előfordul, hogy nemcsak a kulturális államtitkár tökéletlen, hanem a belügyminiszter is sántít. Tekintve, hogy az illető, Matúš Šutaj Eštok törvénysértő módon kezdett tisztogatásba minisztériumában. A helyzet e tekintetben az, a Pozsony IV. Városi Bíróság határozata szerint folytathatja a munkavégzést a Ján Čurillához közel álló egyik NAKA-nyomozó, Štefan Mašin. Erről a nyomozók ügyvédje, Peter Kubina számolt be a közösségi oldalán.

A szóban forgó miniszter úr október 27-én függesztette fel a Ján Čurillához közel álló hat nyomozó szolgálatát ideiglenesen. A Pozsony IV. Városi Bíróság szerint azonban ez hiba volt. Finoman szólva! Szigorúbban szólva pedig törvénysértés! Štefan Mašin felfüggesztésekor azzal sértett törvényt a miniszter, hogy nem kapott engedélyt a bejelentő személyek védelmére létrehozott hivataltól. A Speciális Ügyészség azt követően részesítette védett bejelentői státuszban a NAKA-nyomozókat, hogy Čurilláék a Smer képviselői ellen is feljelentést tettek. A feljelentés részét képezte, hogy kérvényezték a védelmi státusz megítélését, a Speciális Ügyészség pedig azt helyben is hagyta.

Lehet, hogy mindez akár egy tökéletes választópolgár számára is bonyolultan hangzik, csakhogy Matúš Šutaj Eštoknak jogi diplomája van. Elvileg tehát képesnek kell lennie a törvények értelmezésére és alkalmazására. Hacsak nem vásárolta a diplomáját. Ha mégis kiderülne valami vonatkozó probléma, mi kérünk elnézést a miniszter helyett. Akinek nem mellesleg a minap már elnézést kellett kérnie, mert megfenyegetett egy bírót egy hasonló ítélet miatt, mint amit fentebb tárgyalni voltunk kénytelenek!

Hamis a baba?

Nem semmi, hogy efféle fura dolgok történnek a belügyben. Csakhogy nemcsak a belügy sántít, hanem az igazságügy szénája sincs rendben.

Daniel Lipšic speciális ügyész szerdai sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a rendőrség kriminalisztikai osztályának szakértői véleménye igazolja, hogy politikusok manipulált hangfelvételek által támadtak a Speciális Ügyészi Hivatal ügyészeire.

A szakértői vélemény arra a hangfelvételre vonatkozik, amely alapján Robert Fico (Smer) annak idején jogellenes gyakorlatok alkalmazásával gyanúsította meg Ondrej Repát és Michal Šúreket, a Speciális Ügyészi Hivatal ügyészeit Marián Kučerka egykori rendőr ügyében. Lipšic szerint a szakértői vélemény egyértelműen igazolja, hogy a felvételt, illetve a felvétel nxilvánosságra hozott részét manipulálták, meghamisították.

Lipšic kijelentette, hogy az ügyészek elleni, hazugságon és koholt felvételen alapuló támadásokat a jogállamiság bármely képzeletbeli határa átlépésének tartja. Aki pedig nem, az viszont pártkatona lehet vagy „csak“ tökéletlen!

Fő, hogy a tyúkok tojnak

Közben szerdán is folyt az új Fico-kormány programjának parlamenti vitája, ami elvileg és gyakorlatilag is akár napokig eltarthat.

A kormányprogramot kedden terjesztette a parlament elé Robert Fico (Smer-SD) kormányfő és bizalmat kért kabinetjének. Felszólalt Peter Pellegrini (Hlas-SD) házelnök is, leszögezte, hogy a kormány nyugodtabb és biztonságosabb életet akar biztosítani a lakosságnak. A vitában főleg ellenzéki képviselők szólaltak fel, a programtervezettel kapcsolatos fő kifogásuk az, hogy nem eléggé konkrét.

Viszont mi most itt a végén csakazértis legyünk konkrétak. És pozitívak, mert nyilván ránk fér eme meglehetősen lehangoló hírmagyarázatok után. Képzeljék el, újabb egy százalékponttal, a szeptemberi 8,2-ről 7,1 százalékra mérséklődött az árak évközi emelkedése Szlovákiában. A Statisztikai Hivatal szép eredménynek tartja, hogy már az élelmiszerek ára is csak egy számjegyű növekedést mutatott. Az élelmiszerárak emelkedésének dinamikája már 7. hónapja lassul, évközi szinten októberben 8,9 százalék volt, vagyis 20 hónap elteltével 10 százalék alá esett. A lakhatási költségek az átlag alatt, 5,8 százalékkal emelkedtek, ez az érték is a legalacsonyabb 2021 vége óta. Az inflációt lefelé húzta az üzemanyag ára is, amely 6,3 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel ezelőtt.

Hát nem szuper? Már ha az olvasók szerint is igazat beszélnek a statisztikusok! Szóval fel a fejjel, amíg a tyúkok tojnak...

Barak László