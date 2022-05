LÉNYEG: Újabb volt minisztert talált meg a NAKA, a rendőrség szerint Gál Gábor még képviselőként vett el kenőpénzt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Korrupcióval gyanúsítja a NAKA Gál Gábort, korábbi hidas politikust, aki a Pellegrini-kormányban az igazságügyi miniszteri posztját látta el 2018 márciusától. Az ügy azonban még a miniszteri kinevezése előtti időre, 2018-telére vagy kora tavaszára nyúlik vissza.

A gyanú szerint Gál vállalta, hogy 50 ezer euróért „meggyorsít” egy elakadt restitúciós ügyet a Szlovák Földalapnál az oligarcha Martin Kvietik számára.

A Földalap akkori igazgatóhelyettesét a Híd nevezte, a feltételezés szerint őt „vette volna igénybe”. A gyanúsítást Gál visszautasítja, és cáfolja Martin Kvietik is. Kvietik ügyvédje szerint azért is abszurd a rendőrség gyanúja, mivel Kvietiket egy másik ügyben a Földalapot irányító maffia fejének állítják be, így szerinte érthetetlen, hogy miért kellett volna akkor egy parlamenti képviselőn keresztül „intézkednie”.

Matovičnak már nem büdös a „fasiszta szar”

Pénteken is folytatódott a kormány antiinflációs csomagja körüli szappanopera. A vonatkozó törvénytervezetet már a parlament tárgyalja, a végszavazás jövő hétre várható. Az elfogadása azonban továbbra is bizonytalan, mivel az SaS ellenzi a csomagot, túlságosan bőkezűnek tartja azt az állami költségvetés lehetőségeihez képest. Igor Matovič pénzügyminiszter, a tervezet kidolgozója csak az ellenzék támogatásában bízhat, és úgy látszik mindent meg is tesz a támogatás megszerzéséért.

Pénteken derült ki, hogy az általa korábban „fasiszta szarnak” nevezett szélsőséges képviselőkkel is hajlandó leülni az 1,2 milliárd eurós csomag elfogadtatása érdekében.

Martin Beluský kotlebás képviselővel és társaival közel három órán át tárgyalt még szerdán, amikor véglegesen eldőlt, hogy az SaS nem támogatja javaslatait. A hírek szerint Matovič a Smerrel és a Hlassal egyelőre nem tárgyalt, jelenleg még mindkét párt képviselői elutasítják a kormányjavaslatot, így Matovič csak a fasiszták támogatására számíthat.

Zelenszkij: A Donbasz teljesen megsemmisült

Úgy látszik lassan már tényleg véget ér Mariupol ostroma, fokozatosan adják meg magukat az Azovsztal területére visszahúzódott ukrán katonák. A fegyvert letevő ukrán katonákat az oroszok által ellenőrzött területre szállítják, de Ukrajna bízik benne, hogy hadifogolycsere keretében ki tudják majd őket szabadítani. Az oroszoknak azért is fontos Mariupol teljes elfoglalása, hogy azt ott harcoló csapataikat, a veszteségek feltöltése után a Donbasba tudják átcsoportosítani. Az orosz hadsereg már csaknem két hónapja indított donbaszi offenzívája alig haladt előre valamit, ráadásul Harkiv környékén az ukrán hadsereg tudott területeket visszafoglalni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolja az orosz hadsereget, hogy egyetlen célja Ukrajna lerombolása és minél több ukrán megölése. Az elnök szerint ezt mutatja az is, ami most Donbaszban zajlik.

„Az ott maga a pokol, és ez nem túlzás. Folyamatos csapások érik Odessza térségét és Ukrajna középső városait. A Donbasz teljesen megsemmisült” – jelentette ki Zelenszkij.

Újabb sztrájk van kilátásban

A Heger-kormánynak az önkormányzatok és a pedagógusok tiltakozása mellett fel kell készülnie arra is, hogy a KOVO szakszervezet is általános sztrájkot hirdethet júniusban. Az önkormányzatokat a szociális csomaggal, pontosabban annak finanszírozásával haragította magára a kormány, a pedagógusok a béremelésük folyamatos halogatása miatt akarnak júniusban az utcára vonulni.

A vasas szakszervezet a Heger-kormány által megnyirbált szociális intézkedések miatt akar sztrájkolni, magasabb minimálbért, az éjjeli és a hétvégi pótlék visszaállítást és a kollektív szerződések kiterjesztésének lehetőségét követelik.

