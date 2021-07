LÉNYEG: A vakcinában mérget látók dühösek mindenkire, aki nem hülye, de aki meg józan, az tudja, kiknek a járványa ez a Covid

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szerdától hivatalos az állam képviselőinek álláspontja: már Szlovákiába is begyűrűzött a koronavírus harmadik hulláma. Erre meg a józan ész ellen beoltott vakcinatagadók csütörtökön megbénították Pozsony belvárosának közlekedését. Az a pár száz ember az elnöki palota előtt olyan lelkiállapotba került, hogy úgy érzi, a Covid elleni óvintézkedések leple alatt nálunk, - és persze más nemzeteknél is - simán népirtás folyik. Szerintük ezt a vak is látja. A "tudjukkik" meg nem akarnak erről tudomást venni. "Le a maszkkal, fel a fejjel!" - szajkózzák a főváros központjában a járvány létezését megkérdőjelező amatőr víruskutatók, és azt üzenik, hogy a vakcina nem más, mint gyilkosság, de legalábbis faji elkülönítés.

Már nyugtalankodik a kormányfő

A tüntetés miatt jelentős torlódások alakultak ki Pozsony szívében, de a rendőrség szerint a demonstráción nem történt rendbontás. Az eseménnyel kapcsolatban a miniszterelnök álláspontja kissé változott a nap folyamán. Korábban mi is arról számolhattunk be, hogy a kormányfő kezdetben megértően nyilatkozott az akcióval kapcsolatban, mondván, az embereknek kérdéseik vannak, és ha ez így van, akkor szerinte az orvosokhoz kell fordulniuk ezzel a témával összefüggésben. Eduard Heger aztán később is megszólalt a fővárosi cirkusz kapcsán, és akkor már nyugtalanságának adott hangot. Ekkor már úgy látta, bár mindenkinek joga van kinyilvánítani a véleményét, de ezt mások szabadságának korlátozása nélkül kell megtenni. Bizonyára a kormányfő fülébe jutott az a hír, miszerint az elégedetlenkedők megtámadták az egyik újság operatőrét. A kameráját ketchuppal spriccelték le, megfenyegették és üldözni kezdték. Az újságírónak végül meg kellett szakítania a felvonulásról beszámoló élő adását és el kellett menekülnie a helyszínről. És ez nem az első alkalom, hogy a vakcinában csippet sejtő csókák megtámadták az általuk vak varjúnak tartott tudósítókat.

Kiknek a járványa ez?

Mit érdeklik az ilyeneket a tények?! Például az arról szólóak, hogy az oltatlanok járványává kezd válni a Covid, mert például az elmúlt két hónapban megfertőzöttek 91 százaléka nem kapta meg a védőoltást. Számukra csak egy nagy hazugság az, amit az innen-onnan beözönlő adatok mutatnak, hogy az oltás a leghatékonyabb eszköz a durvaságban aktuális bajnok delta variáns ellen. Szegény Heger szavai is csak a józanabb polgártársainkhoz jutnak el, amikor arról beszél, hogy a vírus indiai fajtája addig fog bennünket kínozni, amíg nem lesz beoltva a többség.

Pellegrininek van humorérzéke

És úgy nehéz sikeres oltási kampányt levezényelni, ha az ellenzék két legnagyobb pártja kivonja magát belőle, és úgy tesz, mintha a vakcinázás fontosságának a hirdetése csak a kormánykoalíció blöffje lenne. Az még hagyján, hogy a politika legalját képviselő Robert Fico hangos jajveszékeléssel menekül az injekcióstű elől. De az tényleg elszomorító, hogy a már egy teljes éve magasan legnépszerűbb Hlas párt vezetője, a jobb napokon emberarcúnak tűnő Peter Pellegrini is fityiszt mutat a szérumnak. Mintha egy közönséges baromarcú lenne. De humorérzéke az van. Pellegrini az oltásellenesekkel vállvetve részt vett korábban a parlament előtti tüntetésen is, pártja viszont képes a kormányt ekézni amiatt, hogy az nem készült fel kellően a járvány harmadik hullámára, többek között a lakosság beoltottságának javításával sem. Az egészségügyi minisztérium erre csak annyit tud lépni, hogy felszólítja az ellenzéket, ne használják a járványt politikai tőke kovácsolására és lehetőleg ne bizonytalanítsák el az embereket.

Lassan beüzemelik az új automatát

A kormány munkáját segítő járványügyi tudorok testülete közben meg a Covid-automata aktualizálásán dolgozik, amit augusztus 9-től élesítenének és ami várhatóan előnyben részesíti majd azokat a járásokat - köztük minden bizonnyal a Dunaszerdahelyit is - ahol magasabb a átoltottsági arány. A kabinetnek ezúttal esze ágában sincs bezáratni a boltokat vagy a vendéglőket, és valószínűleg a vakcinázottak és a negatív koronavírusteszttel rendelkezők előtt megnyílik ez a koronás időkben bezárásra hajlamos világ.

