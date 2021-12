LÉNYEG: A vakcinázottak lassan már új frizurát kaphatnak, de a rokonaikat még így sem látogathatják meg karácsonykor

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ahány nap, annyiféle elképzelés látott napvilágot arról, milyen intézkedések várnak ránk péntektől. Szerda van, tehát ez már a harmadik változat a héten, de erre most a kormány bólintott rá, szóval illik komolyabban venni. Mérget azért ne vegyünk rá, de arról majd később.

Születtek legeslegújabb szabályok

Ahogy az általában lenni szokott, szerdán összeült a kormány és a miniszterek meghányták-vetették azt a kérdést, amiről már hétfő óta ötletelnek, azaz, hogy mire számíthatunk ezekben a koronavírusos időkben. Az egészségügyi tárca vezetője ismertette azokat a legeslegújabb szabályokat, amik - ha minden jól megy - egészen január 9-ig lesznek érvényben. Amit már eddig is sejthettünk, azt nagy vonalakban fussuk át: ha be vagyunk oltva, vagy ha átestünk a Covidon, péntektől újra megnyílnak előttünk a boltok és üzletek ajtajai, de ha olyanunk van, akár még templomba is mehetünk. Aztán hétfőtől az alapiskolák felső tagozatai meg a középiskolák távoktatásra állnak át, és ami talán a legszomorúbb, karácsonykor tilos lesz a rokonlátogatás. Ha távolsági busszal utaznánk, netán gyorsvonattal, akkor arra a már jól ismert OTP-verzióban nyílik lehetőség. Azaz tesztre lesz szükségünk, feltéve, ha még nem jutottunk hozzá a megérdemelt vakcinaadagunkhoz, vagy a szervezetünket elkerülte ez a koronás nyavalya.

Még a miniszter is meglepődhetett

Ami újdonság, és ami Vladimír Lengvarský számára külön meglepi, az az, hogy az eddigi kormányzati spekulálgatásokkal ellentétben péntektől még a fodrászhoz is betérhetünk. Az egészségügyi miniszter azért is lelkendezhet ennek, mert november végén még azt nyilatkozta, nem számít arra, hogy két héten belül már borbélyhoz mehetne. Erre meg, tessék. Szabad a pálya. Ahogy a városi tömegközlekedésben is szabadon részt vehetünk, mindenféle "ótépés" hacacérá meg ceremónia nélkül. Kaptunk egy határértéket is, amelynél az összes intézkedés szigorítását javasolhatja a miniszter a kormánynak, ez pedig az, amikor neadjisten 3800-ra növekedne a kórházban ápolt betegek tömege. A miheztartás végett jegyezzük meg gyorsan, a legutolsó adatok szerint jelenleg majdnem 3500 fertőzött személy szorul ellátásra, és rossz esetben ez százszámmal ugorhat meg pár nap alatt is. Tehát itt tartunk most, szerda este, és feszült izgalommal várhatjuk, a Közegészségügyi Hivatal csütörtökön végül milyen konkrét rendelkezéseket hirdet ki.

Mennyibe kerül a motiválás?

Lázasan figyeljük azt is, mi lesz az oltást elfogadó idősebbek pénzügyi motiválásával, ami egykor 500 euróról szólt. Ha ez a kormány stabilan működne, akkor most azt lehetne valószínűsíteni, hogy 300 eurós támogatás jár majd a teljesen beoltott 60 év felettiek számára, és 200 a háromnál kevesebb adag vakcinával védetteknek. Szerdán este félbeszakították az erről szóló parlamenti vitát, de ha minden jól megy, csütörtökön meg is szavazzák a képviselők. Az érthető, hogy a kormány az idősebbeket szeretné minél hatékonyabban védeni a pandémiától, hiszen ezzel óvja az ő életüket, és egyben megkíméli az egészségügyi rendszert is az összeomlástól, hiszen a 60 feletti korosztályból kerül ki a legtöbb kórházi kezelésre szoruló páciens. Még azt sem tudni, ez a pénzszóró intézkedés mekkora kiadást jelent majd az államnak, de becslések szerint legalább 300 millió euróról lehet szó.

Ki kell elemezni a kötelező oltást

Közben meg az egészségügyi tárca vezetője kapott egy újabb szakmai feladatot. Azt kell kielemeznie január 10-ig, hogy mi mindennel járna az, ha Szlovákiában esetleg bevezetnék a kötelező oltást. Ahogy az lenni szokott, a rizikócsoportok tagjainak előírt vakcinázása kérdésében is megoszlik a koalíció véleménye. Az OĽaNO és a Za ľudí tárgyalna a kérdésről, az SaS nem képvisel egységes álláspontot, a Sme rodina meg ellenzi azt.

Eltűnt holttestek nyomában

A nagypolitika zajosságát általában alig tudja túlharsogni az, ami a régiókban történik. De a Galántai járásban szerdán olyan dolgok zajlottak, ami mellett nehéz csendben elmenni. Alsóhatáron például maffiagyilkosságok során eltüntetett holttestek után kutattak a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség nyomozói és ezért munkagépek zúgása verte fel a csendet a határban. Néhány kilométerrel arrébb pedig lövöldözésbe torkollott egy rendőrök elől menekülő férfi letartóztatása.

