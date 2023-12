LÉNYEG: Valódi 13. nyugdíjat raknának az idősebbek bukszájába, nem akarnak tovább trükközni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

A stabilitás kormányáról már tegnap kiderült, hogy felgyűrve az inge ujját vagy 2 milliárd eurót spórolna annak érdekében, hogy csökkenjen a költségvetés hiánya. És mivel ragaszkodik a választási kampányban tett csábító ígéreteihez, a szociális intézkedéseket meg akarja lépni, és így meg kénytelen a bevételeket növelni.

A sört nem bántja annyira a kormánykoalíció

Ilyenkor az a legegyszerűbb, ha a cigisektől meg a piát nem megvetőktől nyúl le a kormányzat egy kis zsozsót. Elvégre nehéz elképzelni, hogy a dohányosok és a szeszt kedvelők tömött sorokban kivonulnak transzparenseikkel az utcákra, hogy tiltakozzanak a drákói intézkedések ellen. Tehát már azt is tudjuk, hogy rövidesen megugrik a cigaretta ára, hiszen januártól dobozonként mintegy 40 centtel kell majd többet fizetni érte. Így talán sokak számára eljöhet az idő, hogy leszokjanak erről az egészségtelen legális kábítószerről. Ugyanakkor a betevő alkoholért is mélyebben kell majd a zsebünkbe nyúlni, mivel a vonatkozó jövedéki adóból 100 millió euróval többet akar beszedni a kabinet. Egy szerencse, hogy ennek a járuléknak az emelése nem érinti a legnépszerűbb italokat, a sört és a bort. Persze, ez csak akkor igaz, ha ezeket a termékeket a boltban vásároljuk meg, mert ha a kedvenc vendéglőkben dobnánk be egy pofa sert, akkor viszont többet kell majd ezekért az itókákért is leperkáni.

Aggódik a dohánylobbi

A dohánylobbit nem kell féltni, már javában folynak a tárgyalások a pénzügyminisztérium és a dohánytermék-gyártók képviselői között. Ez utóbbiak komolyan aggódnak amiatt, hogy az első negyedévben a jövedéki adót illetően bekövetkező változás a rendszer összeomlását jelentené. Már decembert írunk, lassan jönnek az ünnepek, és félő, hogy nem lehetne időben az ellenőrző bélyegzőket a gyárakba szállítani, hogy aztán a piacra kerülhessenek a legálisan adóztatott dohánytermékek. Szóval időt kér a dohányágazat, hogy felkészülhessenek a változásokra. Ha ez nem következik be, akkor cigihiány alakulhatna ki, ami egyben az adóból származó bevétel havi 80 millió eurós visszaesését, ráadásul az illegális piac terjeszkedését is eredményezné. Az meg az állambácsi szempontjából nagy szívás lenne.

A miniszter hisz a valódi nyugdíjban

Kedden megszólalt munkaügyi miniszter is, aki olyan kérdéseket kezel, ami szintén érinti a költségvetést. Erik Tomáš nem lökött, és a választások eredményeit nagyban befolyásoló társadalmi réteg, a nyugdíjasok kedvében próbál járni. Ezért aztán meg is erősítette, hogy a koalíción belül találtak olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy jövőre nem valami ócska hamisítványt, hanem valódi 13. nyugdíjat, valamint teljes értékű szülői nyugdíjat folyósítsanak. És hogy a minisztérium ezt komolyan is gondolja, már tárcaközi véleményezési eljárásba küldte az erről szóló törvényjavaslatot. Ez alapján arra van kilátás, hogy 2024 decemberében a 13. nyugdíjat a teljes előző évi átlag nyugdíj összegében folyósítják, ami az öregségi nyugdíjak esetében hozzávetőlegesen 606 eurót tesz ki.

Hogyan gazdálkodott Sulík?

De vannak ennél kicsinyesebb ügyek is, amivel az új koalíció borsot akar törni az ellenzékbe szoruló pártok orra alá. A kormánypártok most az SaS-t pécézték ki maguknak, és azt találták ki, hogy egy parlamenti határozattal kényszerítenék mintegy 800 ezer euró megfizetésére Richard Sulíkot, mert annak idején, még gazdasági miniszterként rosszul „gazdálkodott” az Expo 2020 Dubai világkiállítás költségvetésével. A magyar pavilonhoz képest „aprópénzért” készült szlovák létesítmény Sulík szerint egyébként rendkívül sikeres volt, és legfeljebb valami „könyvelési problémáról” lehet szó. Olyan nagyon nem is veszi komolyan a liberális tömörülés ezt a törvényhozási kezdeményezést, hiszen a határozatnak nincs jogi következménye, és Sulík a vitát nem hallgatta meg, inkább a pártja képviselőivel együtt elhagyta az üléstermet. A felfújt eset kapcsán azt is a szemére hányták Sulíknak, hogy a szlovák pavilonban nem szolgáltak fel hazai sört. Az exminiszter szerint meg ez jó nagy baromság, mert a muzulmán országban szigorúak az alkoholra vonatkozó behozatali szabályok, az emirátusba amúgy is csak két cég importálhat szeszt és nem érte volna meg kiváltani egy új engedélyt.

Pellegrini, a kulcsember

Közben a koalíciós Hlas első embere oszt és szoroz, hogy miként jönne ki a legjobban a jövő tavasszal esedékes államfőválasztásból. Mert Peter Pellegrini aztán nyakig benne van ebben a témában: Egyrészt most éppen ő a parlament elnöke, tehát ő hirdeti ki a megmérettetés pontos időpontját. Másrészt meg már hosszú hetek óta arról folynak a találgatások, Fico régi-új fegyvertársa bejelenti-e az indulási szándékát. Nagyon úgy néz ki, Pellegrini mindkét kérdésben januárban lép majd. Addigra átgondolhatja azt is, ha sikeresen pályázna az elnöki pozícióra, mi lenne az elapátlanodott pártjával, amelyikre a Smer vezetője már egy ideje feni a fogát.

Sidó Árpád