LÉNYEG: Válogatott módszerekkel büntetnének Fico ügyvéd haverjai, és még Kaliňák is kapna egy villát a homlokába

Koránt sincs vége a titokban készült rendőrségi videófilm elemzésének, ami hétfő óta "kasszasiker". Azóta is minden napra jut valami szenzációs részlet a rejtélyes vadászházi kupaktanácson "forgatott" mesterműből. Szerdán az vált nyilvánvalóvá, hogy a politikai orvvadászok díszpintye, Fico halálos ellenségének tartja a jelenlegi speciális ügyészt. Amin annyira nem is lehet csodálkozni, hiszen Daniel Lipšic nem bánik kesztyűs kézzel a Fico-féle rezsim gátlástalan működtetőivel.

Ifjabbik Gašparnak elgurulhatott a gyógyszere

De még így is az ellenzéki pártelnök nyilvánult meg az ügyészről a legvisszafogottabban ezen a dzsemborin. A vadászház ügyvéd vendégeinek, a börtöntöltelékeket védő Pavol Gašparnak és Marek Parának például egészen durva ötlete támadt arra vonatkozóan, miképpen lehetne kicsinálni Lipšicet. Az egyik a fejét vágná le, a másik meg a zebrán ütné el, ha a bíróság végül elítélné a védenceiket. Akik meg nem mások, mint az azóta már megszűnt rendőrségi maffiahálózat működtetője, Norbert Bödör és az ő csicskája, Tibor Gašpar országos exfőzsaru. Ez utóbbinak a fia annyira belehergelte magát a bosszúvágyba, hogy a korábbi dumcsipartnerét, - az időközben a házikóból lelépett - smeres Robert Kaliňákot is könyörtelenül kicsinálná: villát szúrna a fejébe és feldöntené a motorkerékpárjáról.

A vérszomjas ügyvéd papáját szabadon engedhetik

Ettől függetlenül a specializált büntetőbíróság éppen ma utasította el Tibor Gašpar vizsgálati fogságának meghosszabbítását, akit majdnem egy éve, tavaly november óta tartanak a hűvösön. Persze, nem véletlenül, hiszen a Tisztítőtűz fedőnevű rendőrségi akció azt feltételezi, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség hat évvel ezelőtt hónapokon keresztül Bödör utasításai alapján figyelte meg vagy hallgatta le a hatalom szempontjából kényelmetlen politikusokat. A megszerzett információk aztán Gašparon keresztül jutottak el a Smer vezetéséig, amelyik párt akkor még egyedül, koalíciós partnerek nélkül kormányozta az országot. De az égnek hála, a smeresek azóta már ellenzékbe kerültek, ezért ordítanak, mint a fába szorult féreg. És csak akkor hallgatnak nagyokat, ha tolvajok rabolják ki a székházukat, megfosztva őket az aranyaiktól.

Több tucat járás lesz fekete

A hírhedt vadászház végtelenített mozija mellett viszont rendületlenül zakatol tovább a soha véget nem érő koronavírusos történet is. Annyira, hogy hétfőtől már két tucat járás feketedik el, azaz itt érvénybe lépnek a legszigorúbb járványügyi intézkedések. De Délnyugat-Szlovákia aránylag jól tartja magát, annak ellenére is, hogy pár nap múlva a Covid-automata szerint pirosra vált a Dunaszerdahelyi járás, és már csak a főváros, Komárom, Galánta és Vágsellye marad narancsssárga az egész országban. Országosan már 1200 fölé emelkedett a kórházban kezelt betegek száma, és a páciensek 79 százaléka oltatlan, vagy még nem vette fel mindkét adag vakcináját.

Sulíkék javaslata motiválhat

Tekintve, hogy az országos átoltottság még mindig csak 44 százalék körül mozog, a második legerősebb kormánypárrtá duzzadt SaS azzal rukkolt elő, hogy nagyobb szabadságot kellene adni az oltóanyagot elfogadóknak, és ebben az értelemben módosítanák a Covid-automatát is. Richard Sulík - akit az ellenzéknek szerdán sem sikerült leváltania - azt javasolja, hogy még a fekete járásokban is maradjanak elérhetőek a szolgáltatások az oltottak számára, amennyiben az üzemeltető is megkapta a vakcinát. Azt is el akarják érni, hogy a koronavíruson átesettek ugyanolyan szabadságot élvezzenek, mint az oltottak, hiszen nekik is van ellenanyag a szervezetükben, tehát kisebb rizikót jelentenek. Mivel a covidos helyzet egyre csak romlik, ez egy olyan felvetés, amit az egészségügyi minisztérium mellett működő szakértői tanács is megszívlelhetne.

