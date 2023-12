LÉNYEG: Van, aki tizenöt perc hírnévért csinál magából hülyét, van, aki úgy születik

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Andrej Danko - TASR

Aligha lehet normális egy olyan 20 éves fazon, akinek az jut eszébe, hogy bombával fenyegetőzzön egy emberekkel zsúfolt ügyfélközpontban. Pláne, ha semmilyen robbanószerkezetet nem találnak a táskájában. Egyébként lehet, hogy „csak“ a feltűnési viszketegség késztet valakit egy ilyen tettre? Vagy nem elégít ki egy ilyen bugrist, hogy furtonfurt köpködhet a közösségi hálón? Méghozzá következmények nélkül, úgymond a véleményszabadság jegyében? Amivel különben is naponta tömegek élnek vissza. De hát bombával fenyegetőzni talán tényleg bátrabb tettnek tűnhet, mint álhírereken rugózni vagy egyszerűen odaköpni sületlenségeket minden szembe jövő poszt alá... Ez van, erre mondjuk, hogy nagy az isten állatkertje.

Danko bombája

Ez esetben még szép, hogy lett következmény, mert a hülyegyereket természetesen lekapcsolták a zsaruk, és eljárás indul ellene.

Nem tudni, lesz-e következménye, s ha igen, milyen, hogy Andrej Danko a Szlovák Nemzeti Párt elnöke nem tágít attól a fenyegetőzéstől, hogy ő is indul az államfőválasztáson. Meg hogyha Peter Pellegrini házelnököt, a Hlas-SD elnökét választják meg államfőnek, az SNS a posztok újraosztását fogja kérni a kormánykoalícióban. Pellegrinit egyszersmind azzal fenyegeti Danko, hogy döntését, akárcsak a házelnök, január első vagy második hetében jelenti be. Aláhúzta azt is, elfogadhatatlan, hogy a Hlas-SD jelöltje legyen egyszerre a köztársasági elnök és a házelnök is.

Hát nem azt csinálja a szlovák nemzet Andreje, mint amit a flúgos kölyök a kamu bombájával? A különbség a két delikvens között csak annyi, hogy Dankótól aligha tart bárki annyira, beleértve jelenlegi koalíciós partnereit is, mint attól a 20 éves ismeretlen nyikhajtól, aki tizenöt perc hírnévért csinált magából szerencsétlen hülyét.

Ilyenek Danko elnök emberei

Ha ennyit tud SNS-elnökként Andrej Danko, sejthető, milyenek egy ilyen elnök emberei. Itt van például Martina Šimkovičová kulturális miniszter, akit a média hátsó udvarán, vagyis a zavarosban tenyésző ál- és rémhírterjesztők közül halászva fogtak ki Dankóék, hogy ő legyen a nemzeti kultúra navigator a Tátra alatt. Mintha a kultúrának, a művészeteknek egyáltalán szüksége lenne arra, hogy holmi központi, kincstári útmutatások mentén létezzen… Isten ments, hogy így legyen! Aki ennek az ellenkezőjét vallja, annak nyilván fogalma sem lehet a kultúra, a művészetek mibenlétéről. Ami önmagában is felér egy ostoba bombafenyegetéssel!

Viszonylag ezért számít jó hírnek Šimkovičová aktuális kijelentése, miszerint nem vérben forgó szemekkel érkezett a minisztériumba, és bár lesznek majd személycserék, de nem akar mindenkit leváltani. Merthogy aki jól végzi a munkáját, annak nincs mitől tartania. Így legyen!

Bár, ha belegondolunk, abba, hogy a kulturális minisztérium tervei szerint jövőre beszántanák a kisebbségi kulturális alapot, akkor Šimkovičovának kár azzal etetnie a közt, hogy nem vérben forgó szemekkel érkezett a minisztériumba.

Jobb félni,mint megijedni

Maradjunk annyiban, hogy jobb félni, mint megijedni. Ugye sokan emlékeznek arra félelemre, amit a Dunamente Nemzeti Park tervezete váltott ki az érintettekből. Leginkább a Szlovákia délnyugati részén élő közemberekből, gazdálkodóból, vállalkozókból. Most viszont Tomáš Taraba az ugyancsak SNS-jelölt környezetvédelmi minister közhírré tette, hogy el lehet felejteni a Dunamente Nemzeti Park tervezetét. Kijelentette, abszolút negatív a véleménye arról, amint tervezték, ahogy csinálták, nem kommunikáltak senkivel, és a legtermékenyebb mezőgazdasági területekre is rászálltak volna.

Szóval egyelőre biztosnak látszik, hogy nem kell majd megijedni, mert most nem lesznek vonatkozó lépések.

Ez így, ebben a formában, rendben is van. Azt viszont majd csak az idő dönti el, hogy milyen más lépésekre szánja majd el magát az illetékes. És, hogy azok fenyegetnek-e vagy sem.

Kiderül, hogy beborul-e

Mondjuk, az a lépés, hogy Robert Fico erőnek erejével Tibor Gašpart ültetné a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatói posztjára azért felér egy komoly fenyegetéssel. Gašpar esetében ugyanis egy súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyről van szó. Olyanról, aki ellen egy ügyben vádat emeltek, több más ügyben pedig szándékosan elkövetett bűncselekményekkel gyanúsítják. Ezekre a tényekre hívta fel a figyelmet Branislav Vančo, a PS parlamenti képviselője Robert Fico állami hírügynökségnek adott interjújára reagálva, melyben a kormányfő kijelentette, hogy Tibor Gašpar (Smer-SD) az egyik legesélyesebb jelölt a posztra.

Hát majd kiderül, hogy beborul-e. De azért senkinek ne legyenek illúziói.

Barak László