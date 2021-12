LÉNYEG: Van tippünk arra, mi lesz a lockdownnal, és arra is, mit lépnének a kötelező oltásra a vakcinában mikrochipet hallucinálók

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Legkésőbb szombaton kiderül, mi lesz a lassan egy hete érvényben levő, és eredetileg két hétre tervezett lockdown sorsa, amiről az egészségügyi miniszter és csapata hozhat döntést. Túl sok jóban nem reménykedhetünk, hiszen ismerhetjük a helyzetet, a koronavírus hazai statisztikái minden reggel megjelennek. Azt tudjuk, hogy most minden a kórházak tehermentesítéséről szól, azaz arról, hogy a gyógyintézetek működése ne kerüljön veszélybe a fertőzött páciensek rohama miatt. Míg azonban egy hete 3200 beteget ápoltak országszerte, most majdnem kétszázzal több covidos fekszik a klinikákon. Arról nem is beszélve, hogy Vladimír Lengvarský már előre jelezte, további két hét lezárásra lesz szükség ahhoz, hogy a lakosság mobilitása - és az ezzel járó fertőzésveszély - érzékelhetően csökkenjen. Még a miniszter sem számít arra, hogy két hét múlva már fodrász igazíthatná meg a rakoncátlannak aligha nevezhető fürtjeit.

Van itt egy jó gondolat

A kormányfő is úgy látja, a járványt tények alapján kell kezelni. Ilyen realitás az is, hogy az omikronnak elnevezett legújabb variánssal már a hazai szakértők is foglalkoznak, és amennyiben javasolni fogják, hogy szigorúbb ellenőrzések szükségesek a határokon, akkor Eduard Heger intézkedni fog. A miniszterelnök elejtett egy olyan megjegyzést is a szerdai kormányülést követően, hogy jó gondolat az oltás kötelezővé tétele bizonyos csoportok számára. Szóval készüljünk fel arra is, hogy a vakcinában mikrochipet hallucinálók egyre hangosabb jajveszékelésbe kezdenek majd.

Inkább az oltás, mint egy lapátnyi gyógyszer

Közben a szlovák egészségügyi tárca közzétette, hogy milyen indokokkal utasítják el az emberek a védőoltást az egyre súlyosbodó járványhelyzet ellenére is. Az okok között szerepel az is, hogy sokan a mellékhatásoktól tartanak, illetve attól félnek, hogy hosszú távon milyen hatást fejt ki a szervezetükre. Az ilyen érvekre reagált néhány szemfüles csehországi nővér, akik "inkább az oltás, mint ez a rakat gyógyszer" felkiáltással bemutatták, mennyi pirulát kénytelenek tömni a súlyos covid-betegek szervezetébe. Ez egy a való világból vett "életszagú" példa, ami talán hatékonyabban, és sokkal olcsóbban győzheti meg a rábeszélendő célcsoportot a vakcina fontosságáról, mint Igor Matovič 500 eurós „oltási utalványának" ötlete.

Matovič 140 ezer embert motiválna

De akárhogyan is van ez, a kormány már el is fogadta a vonatkozó törvény tervezetét, és még azt is megszavazták, hogy azt gyorsított eljárásban tárgyalja meg a parlament. Még kérdéses, hogy a törvényhozás rábólint-e erre a javaslatra, hiszen az SaS felesleges pénzszórásnak tartja ezt a megmozdulást, és a liberális frakció nélkül a kormánykoalíciónak nehezen jön össze a szükséges 76 szavazat. Az intézkedés teljes költsége várhatóan mintegy félmilliárd euróra rúg, vagyis mintegy 140 ezer új beoltott hatvan év felettire számít a pénzügyminiszter, aki úgy kalkulál, hogy az utalványokkal legkésőbb márciustól lehet majd fizetni.

Azonban van valami, amit már jövő hétfőtől megtapasztalhatunk. A pozsonyi közegészségügyi hivatal ugyanis elrendelte, hogy a megye minden alapiskolájának felső tagozatán, illetve a régió összes középiskolájában ismét bevezessék a távoktatást. Ennek az a magyarázata, hogy a cudar helyzetben a gyerekek ugyan nem kerülnek kórházba, de komoly szerepet játszanak a járvány terjesztésében.

Botrányos, ha magyarul kívánunk boldog karácsonyt

Mindez tehát Mikulás napján köszönt be, és mérget nem vehetünk arra, hogy ez a döntés visszhangtalan marad. Arról nem is beszélve, hogy az első ilyen lépést a Rozsnyói járásban hozták össze, ahol már szünetel is a tantermi oktatás. Reméljük ott sem sokáig, mert az károsan hathat a gyerekek fejlődésére, és aztán a nagy szellemi hanyatlásban később még többeket is megbotránkoztat, ha az egykori bányászvárosban magyar nyelvű „Boldog karácsonyt” felirat köszönti a település főterére látogatókat.

