LÉNYEG: Végre letéphetjük az arcunkról a reszpirátort, és így bámulhatjuk a magyarokat szívató Kaliňák "lebilincselő" történetét 

Egész sor kedvező hír futott be szerdán. Elég, ha az enyhülő járványügyi szabályokra gondolunk, meg arra, hogy a kormánynak már van fogalma arról, mit tehet az emberek érdekében az infláció sújtotta időszakban. Arról nem is beszélve, hogy a ficóista rezsim legismertebb képviselőit sem kímélik a rendőrök. Közben meg a független szomszédunkat megtámadó orosz haderő képtelen mit kezdeni az ukránok hősiességével, ami megnöveli a valószínűségét, hogy Moszkva mindenható múmiája agyvérzést kap.

Lőttek a reszpirátornak

A szerda a kormányülések napja, ahol minden épkézláb miniszter felbukkan. Az egészségügyi tárca vezetője sem volt ma kivétel: megjelent és mondott dolgokat. Mégpedig pozitívakat. Vladimír Lengvarský megragadta az alkalmat és a járványügyi intézkedések enyhítésének legújabb fázisáról nyilatkozott. A legüdítőbb mondanivalója az volt, hogy csütörtöktől fellélegezhetünk, hiszen már csak a szociális otthonokban és az egészségügyi intézményekben kell kötelező jelleggel felpattintani a reszpirátorunkat. Tehát a mozikban már védekezés nélkül, teli pofával röhöghetünk, ha olyan mázlink van, hogy elcsípünk egy jó komédiát. Az országos tiszti főorvos azonban szigorú maradt, és óva inti a veszélyeztetett csoportok tagjait, - például a 70 év felettieket - hogy továbbra is bátran viseljék a maszkot.

Kombinált támogatás

Az is kiderült szerdán, hogy a kormánykoalíció végre megegyezett abban, hogy miképpen fogják támogatni a drágulás miatt anyagi szükséghelyzetbe került személyeket. Állítólag sikerült megoldani a finanszírozás kérdését és a segítségnyújtás mikéntjét. Annyit tudni egyelőre, hogy az egyszeri támogatást és a hosszabb távú segítségnyújtást kombinálnák úgy, hogy az munkavégzésre motiválja az embereket. A részletekkel nem hozakodtak elő az illetékesek, csupán megszellőztették, ha minden jól megy, akkor majd csütörtökön okosabbak lehetünk.

Megfingathatják Kalit, Fico jobbkezét

A Fico-kormány mindenkori belügyminisztere, Robert Kaliňák meg borostásabb. Hiszen a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség szerdán reggel őrizetbe vette az exkormányfő jobbkezét. Bilincset is kapott a politikai életből majdnem kivonult figura, ahogy az ilyenkor dukál. Nyugodtan lehetünk kárörvendőek, ez az alak megérdemli, hogy jól megfingassák, ha másért nem, akkor Malina Hedvig vesszőfutása miatt, meg a DAC-drukkerek zsaruk általi lerohanása okán. Persze, most nem az említett bűnei folytán kapták el a grabancát, hanem mert már ott tartanak a zsaruk, hogy bizonyítottnak látják, Kaliňáknak is bőven köze lehetett az előző rezsim rendőrségén belüli maffiaszervezet működtetéséhez. Amit valószínűleg a nyitrai Norbert Bödör, meg a rokona, az országos főkapitány, Tibor Gašpar irányított. Jó eséllyel Robert Fico sem ússza meg szárazon, hiszen őt is meggyanúsították, de mivel a pártelnök éppenséggel parlamenti képviselő, ezért az esetében a törvényhozásnak is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy rendőrkézre kerülhessen. Remélhetőleg ezt a törekvést még a Sme rodina sem torpedózza meg, mert akkor a darabjaira esik szét a kormánykoalíció.

Az exkormányfőnek nincs kedve megrohadni a börtönben

Fico már sejthette, hogy a feje felett összecsapnak a hullámok, mert undorító kampányba kezdett. Ő az a fajta politikai szajha, aki az orosz háborús agressziót kihasználva uszítja az embereket az ukrán anyák ellen, akik a gyilkolás és a megerőszakolás elől hozzánk menekülnek a gyerekeikkel. És az infláció is kapóra jön neki, hogy teljesíthetetlen dolgokat ígérjen. A Smer irányítója kapásból politikai bosszúnak és a legerősebb ellenzéki parlamenti párt elnökének likvidálására tett kísérletnek tekinti ezt az egészet, ami annyiban biztos sántít, hogy az ellenzéki térfélen nem is ő, hanem Peter Pellegrini a legerősebb játékos. Aki viszont rögtön jelezte, parlamenti csapata nem fogja támogatni a korábbi mentora, Fico őrizetbe vételére vonatkozó kérelmet, mert bla-bla-bla. Ráadásul Szlovákiában nem garantált az igazságosság sem.

Vannak, akik nem tiltakoznak

De a kormánypártok egyelőre egy húron pendülnek, senki nem tiltakozik a történtek miatt. Az igazságügyi miniszter szerint a kezdetektől fogva egyértelmű, hogy a most leleplezett korrupciós ügyek szálai elérnek az előző kormány legmagasabb szintjeire is. Mi meg abban reménykedhetünk, a rendőrség olyan bizonyítékokat tesz le az asztalra, hogy a ficóizmus gusztustalan képviselőit egy időre szépen kivonják a forgalomból.

Sidó Árpád