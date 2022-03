LÉNYEG: Vérfolyatás van a szomszédban, de itt Čaputovára nyáladzanak az irigy némberek meg az íkúbajnokok

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Több mint két hete zajlik az orosz katonai invázió Ukrajnában. Ez idő alatt rengeteg civil esett el, kíméletlenül bombázzák a városokat, megsértik a humanitárius folyosók működését biztosító tűzszünetet. Ám Oroszország még azt sem hajlandó elismerni, ami mostanra mindenkinek nyilvánvaló kell legyen, hogy megtámadták Ukrajnát. Közben durvul a vita a szociális hálón is. A se lát se hall Putyin-fanok és gyermeteg Amerika-kapitányok viadala zajlik. Mintha valami focimeccs, nem pedig háború lenne a szomszédban.

Van más is, ami pszichiáterekért kiált: Amint Zuzana Čaputová neve megjelenik a neten bármilyen posztban, máris úgy beindul a sok-sok irigy némber és akármennyi íkúbajnok átkozódása, mint Pavlov kutyáinál a nyálképződés...

A helyzet a múlt század hetvenes éveire, a nagy olajválságra emlékeztet

Mindeközben az orosz-ukrán háború következményeként a nyugati világ, benne az Európai Unióval egyre intenzívebben dolgozik az orosz energiahordozóktól való függőség felszámolásán. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia már léptek is. Igaz, őket az orosz függőség sokkal kevésbé érinti, mint az Európai Unió tagállamait, amelyek a földgázfogyasztásuk mintegy 40 százalékát orosz forrásból biztosítják. Az Unió ezért egyelőre nem is tervezi a teljes embargó elrendelését. Fel kell viszont készülni arra, hogy esetleg Vlagyimir Putyin állítja le a gázszállítást Európába. Ez nagyon komoly problémát jelentene Szlovákia számára is!

Karel Hirman energiapolitikai szakértő szerint a helyzet a múlt század hetvenes éveire, a nagy olajválságra emlékeztet. Viszont ahogyan azt is megoldotta a Nyugat, úgy a jelenlegi helyzetet is képes lesz kezelni.

Aki mindezen tények ellenére még mindig arról beszél, hogy Szlovákiának továbbra is az orosz gáztól kell függenie, az ország, a saját egyéni érdekei ellen cselekszik, közvetlenül veszélyeztetve minden állampolgár biztonságát – jelentette ki Zuzana Čaputová államfő pénteken a közösségi oldalán.

Egyáltalán nem kell éhezéstől tartani!

Még szerencse, hogy az ukrajnai konfliktus nincs komoly hatással Szlovákia élelmiszer-ellátására, hiszen az Európai Unió önellátó e téren. Egyáltalán nem kell tehát éhezéstől tartani! Az üzletláncok ugyanis eddig sem Ukrajnából, sem Oroszországból nem hoztak be olyan termékeket, amelyeket ne lehetne helyettesíteni, netán nélkülözni. Így nyugtatták a közvéleményt az üzletláncok képviselői, miután pénteken egyezményt írtak alá a mezőgazdasági minisztériummal az alapvető élelmiszerek árának stabilizálásáról.

Növekvő tendenciát mutat az úti okmányok iránti érdeklődés

Világos tehát tehát, nincsen komoly ok az aggodalomra Szlovákiában. Holott a rendőrség szerint továbbra is növekvő tendenciát mutat az úti okmányok iránti érdeklődés. Nyilván az ukrajnai helyzettel összefüggésben gondolják úgy egyre többen, hogy készen kell állniuk akár távolabbi, esetleg hosszabb időtartamú utazásra is... A Pozsony megyei okmányirodákban három-négy óra a várakozási idő. A legtöbben Pozsonyban, a Tomášikova utcai ügyfélközpontban állnak sorba. Az ügyfelek főleg gyerekek számára igényelnek últevelet, méghozzá többnyire gyorsított eljárásban. A szlovák belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy semmiképp ne essenek pánikba.

Az ukrajnai háború előtt úgy tűnt, hogy viszonylag jól állunk

Egyébként az ukrajnai háború előtt úgy tűnt, hogy viszonylag jól állunk. Például a tavalyi év végén is nőttek Szlovákiában a bérek. Bár tény az is, hogy az infláció utolsó negyedévben 1,3 százalékra mérsékelte az átlagbér emelkedését. Egy alkalmazott átlagos havi nominális bére 2021-ben elérte az 1211 eurót. Ez az összeg éves összevetésben 6,9%-kal nőtt. A növekedési ütem közel duplája volt a 2020-as aránynak. Az elmúlt évtizedben így a tavalyi volt a második legmagasabb éves béremelkedés. Csak 2019-ben volt ennél magasabb.

A legalacsonyabb mértékű béremelkedés egyébként az adminisztratív szolgáltatások ágazatában volt, mintegy 3,1%-ról beszélünk. A járvány alatti rendkívüli juttatások és a túlórák által az egészségügyi szektorban emelkedtek a legnagyobb mértékben a fizetések 1 395 euróra. A legtöbb embert foglalkoztató szektorban, az iparban 8,5 százalékkal, 1 289 euróra nőttek az átlagbérek – derült ki a Statisztikai Hivatal adataiból.

